EBC Financial Group เปิดตัวการแข่งขัน Million Dollar Trading Challenge ครั้งที่ 2 พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

การแข่งขัน MDTC ปี 2025 จัดขึ้นในช่วงเวลาที่เทรดเดอร์ต้องการความโปร่งใสที่มากขึ้น และสามารถเข้าถึงกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว ท่ามกลางตลาดที่มีความผันผวนสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 30 พฤษภาคม 2025 เทรดเดอร์หลายพันคนทั่วโลกจะแข่งขันกันเพื่อชิงบัญชีการเทรดมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการแข่งขันที่ผสมผสานการแบ่งปันกลยุทธ์ตามเวลาจริงและบริการคัดลอกการเทรดแบบไม่เสียค่าธรรมเนียม ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ของการแข่งขันการเทรด

เป็นครั้งแรกที่เทรดเดอร์ชั้นนำจะได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสุดพิเศษที่พิพิธภัณฑ์ของ FC Barcelona (Barça Immersive Tour) และถือเป็นช่วงเวลาสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่งานกิจกรรมการเทรดระดับโลกได้รับการยอมรับจากหนึ่งในสถาบันด้านฟุตบอลที่ทรงเกียรติที่สุด ความร่วมมือนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่เพิ่มขึ้นระหว่างตลาดการเงินและกีฬาระดับโลก เน้นย้ำให้เห็นว่าการเทรดต้องใช้ทักษะ ความแม่นยำ และวินัยในระดับเดียวกับนักกีฬาระดับโลก

การแข่งขัน MDTC ครั้งแรกในปี 2023 ได้สร้างมาตรฐานใหม่หลายประการให้กับอุตสาหกรรม โดยมีเทรดเดอร์ 324 รายที่มีบัญชีที่ทำกำไรได้ และเทรดเดอร์ 10 อันดับแรกทำกำไรเฉลี่ย 3,472.91% ขณะที่ผู้ที่ชนะเลิศสามารถทำกำไรได้ถึง 11,630.98% ภายในเวลาเพียง 30 วัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการเทรดที่ขับเคลื่อนด้วยทักษะในสภาพแวดล้อมการแข่งขัน





ในปีนี้ การแข่งขัน MDTC ครั้งที่ 2 ก้าวไปอีกขั้น โดยเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์เข้าถึงสัญญาณการเทรดระดับมืออาชีพ และคัดลอกกลยุทธ์ของเทรดเดอร์ที่ทำกำไรสูงสุดได้ตามเวลาจริงโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม EBC กำลังสร้างมาตรฐานใหม่ด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงในตลาดการเทรด ด้วยการผสานการแข่งขันเข้ากับการแบ่งปันกลยุทธ์ตามเวลาจริงและการคัดลอกการเทรดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

การเทรดแบบคัดลอกตามเวลาจริง: เลียนแบบกลยุทธ์ของเทรดเดอร์ชั้นนำโดยอัตโนมัติ

การเติบโตของการเทรดรายย่อยได้เปลี่ยนแปลงตลาดการเงินไปอย่างมาก แต่เทรดเดอร์จำนวนมากยังคงเผชิญความท้าทายในการเข้าถึงสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีโครงสร้างชัดเจนและโปร่งใสเพื่อพัฒนาทักษะที่แท้จริง การแข่งขัน MDTC ครั้งที่ 2 ออกแบบมาเพื่ออุดช่องว่างนี้ ซึ่งจะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ได้พัฒนากลยุทธ์ของตนเองโดยการมีส่วนร่วมโดยตรงกับเทรดเดอร์ระดับแนวหน้าผ่านการเทรดแบบคัดลอกตามเวลาจริง

การแข่งขัน MDTC ครั้งที่ 2 ต่างจากการแข่งขันแบบดั้งเดิมที่เน้นการเก็งกำไรที่มีความเสี่ยงสูง โดยจะสร้างระบบนิเวศแบบเปิดที่เน้นการแบ่งปันกลยุทธ์ ซึ่งเทรดเดอร์สามารถวิเคราะห์ ติดตาม และเลียนแบบการเทรดของผู้เข้าร่วมชั้นนำได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สิ่งนี้ช่วยให้ทุกคนสามารถได้รับประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกโดยรวมได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือเทรดเดอร์มืออาชีพ พร้อมกันนั้นก็ยังคงสามารถควบคุมการเทรดของตนเองได้อย่างอิสระ

"เมื่อคุณเป็นบริษัทที่กำลังเติบโต คุณต้องการสร้างกิจกรรมที่สะท้อนถึงค่านิยมและความหลงใหลของคุณได้อย่างแท้จริง และ MDTC ก็คือสิ่งนั้นสำหรับเรา เรามุ่งมั่นที่จะเป็นแสงสว่างในอุตสาหกรรมนี้ เพื่อพิสูจน์ว่าเทรดเดอร์สามารถประสบความสำเร็จได้ เพราะความสำเร็จในการเทรดต้องอาศัยทั้งความรู้และความพากเพียร ไม่ได้จำกัดแค่กลุ่ม 1% เท่านั้น สิ่งที่ดีงามที่แท้จริงของการแข่งขัน MDTC คือ ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องแสดงประวัติการเทรดของตนเอง แสดงให้ทุกคนเห็นว่ากำลังเทรดอะไร ทุกคนสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อเข้ามาดูได้ว่าผู้ชนะกำลังเทรดอะไรอยู่



"ที่ EBC เราไม่ได้วัดผลสิ่งนี้ (หรือกิจกรรมใด ๆ) จากจำนวนผู้ลงทะเบียนหรือยอดเงินฝากที่เราได้รับ แต่เราวัดจากบทสนทนาและการมีส่วนร่วมที่เราสร้างขึ้นได้ โดยการแข่งขันครั้งที่สองนี้ เราได้เพิ่มเครื่องมือการเทรดและคุณสมบัติที่ได้รับการปรับปรุง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เราภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะที่ EBC 'ความสมบูรณ์แบบ' ไม่เคยเพียงพอ" Samuel Hertz ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ EBC Financial Group กล่าว

เงินรางวัล 1 ล้านดอลลาร์และประสบการณ์วีไอพีสุดพิเศษที่ FC Barcelona

หัวใจของการแข่งขัน MDTC ครั้งที่ 2 คือหนึ่งในเงินรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม โดยจะได้รับบัญชีการเทรดมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้รางวัลแก่ทักษะ วินัย และความสามารถในการดำเนินตามกลยุทธ์ รางวัลใหญ่นี้เปิดโอกาสพิเศษให้ผู้ชนะได้บริหารเงินทุนจำนวนมาก พร้อมรับผลกำไรทั้งหมด โดยมีขีดจำกัดการขาดทุนสูงสุดที่ 200,000 ดอลลาร์ แทนการจ่ายเงินสดเพียงครั้งเดียว หรือเลือกเงินรางวัลเงินสด 200,000 ดอลลาร์

การแข่งขัน MDTC ครั้งที่ 2 จะแบ่งออกเป็น 2 หมวดหมู่เพื่อให้การแข่งขันเป็นธรรมและเข้าถึงได้ง่าย หมวดหมู่ Rising Stars เปิดโอกาสสำหรับเทรดเดอร์ที่มีเงินคงเหลือขั้นต่ำ 500 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจัดอันดับตามอัตรากำไร โดยเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในสภาพแวดล้อมที่มีโครงสร้างชัดเจน

สำหรับเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า หมวดหมู่ Dream Squad เหมาะสำหรับเทรดเดอร์ที่มีเงินคงเหลือระหว่าง 10,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ จัดอันดับตามกำไรสุทธิ เพื่อยกย่องเทรดเดอร์ที่สามารถรับมือกับสภาวะตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและบริหารเงินทุนจำนวนมาก

นอกเหนือจากเงินรางวัลแล้ว เทรดเดอร์ชั้นนำยังได้รับการยอมรับในอุตสาหกรรม และประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่พิพิธภัณฑ์ของ FC Barcelona ในพิธีมอบรางวัลสุดพิเศษ ผู้ชนะจะได้รับเกียรติที่สนามเหย้าของหนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงระหว่างการเทรดและความเป็นเลิศในวงการกีฬามืออาชีพ





"สำหรับ EBC Financial Group การแข่งขัน Million Dollar Trading Challenge เป็นโอกาสที่ยอดเยี่ยมสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่และมืออาชีพในการเข้าร่วมงานกิจกรรมได้ตามเวลาจริง ช่วยให้ลูกค้าสามารถเห็นเทรดเดอร์ทุกระดับที่มีส่วนร่วมในสภาวะตลาดจริง เห็นธุรกรรมที่ดำเนินการโดยผู้เข้าร่วมทั้งหมดตามเวลาจริง และเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์หน้าใหม่สามารถติดตามและเรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า ในรูปแบบที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของตนเอง

"โอกาสในการรับชม ศึกษา และพัฒนาในสภาพแวดล้อมที่โปร่งใสอย่างสมบูรณ์นี้มีคุณค่าอย่างมหาศาล และเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการส่งเสริมให้เทรดเดอร์หน้าใหม่เข้าใจว่ากลยุทธ์ใดได้ผลเมื่อไร และเพราะเหตุใด การเทรดที่ไม่ได้ผลลัพธ์ตามต้องการก็เป็นบทเรียนสำคัญพอ ๆ กับการเทรดที่ประสบความสำเร็จ" David Barrett ประธานกรรมการบริหารของ EBC Financial Group (UK) Ltd กล่าว

การเพิ่มโอกาสสูงสุดผ่านการบริหารชุมชนและแพลตฟอร์มการเทรดล้ำสมัย

เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนมากขึ้น การแข่งขัน MDTC ครั้งที่ 2 ได้นำเสนอโปรแกรมการแนะนำที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งมอบรางวัลสูงสุดถึง 300 ดอลลาร์สหรัฐต่อการแนะนำสำเร็จหนึ่งครั้ง โดยไม่มีการจำกัดจำนวนครั้ง ความคิดริเริ่มนี้ช่วยกระตุ้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ทำให้เทรดเดอร์สามารถขยายเครือข่ายของตน ในขณะที่ได้รับประโยชน์จากการแข่งขันไปพร้อมกัน

การแข่งขัน MDTC ครั้งที่ 2 ได้ขยายโอกาสการเทรดโดยการรวมสัญญาซื้อขายส่วนต่าง (CFD) บนหุ้นสหรัฐฯ เข้ามาเป็นครั้งแรกในรายการแข่งขัน โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมในตลาดการเงิน หุ้นสหรัฐฯ คิดเป็นกว่า 65% ของมูลค่าตลาดทั่วโลก ทำให้เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงและมีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในอุตสาหกรรมต่าง ๆ การเพิ่มสินทรัพย์นี้ทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าถึงบริษัทที่ทรงอิทธิพลที่สุดระดับโลก และเปิดโอกาสใหม่ ๆ ในการรับมือกับตลาดที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว

การแข่งขันนี้จัดขึ้นบนแพลตฟอร์ม MT4 และ MT5 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำในอุตสาหกรรม โดยช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถเทรดเงินตราต่างประเทศ สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี และ CFD บนหุ้นสหรัฐฯ พร้อมด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง กลยุทธ์อัตโนมัติ และการดำเนินคำสั่งตามเวลาจริง การแข่งขัน MDTC ครั้งที่ 2 ยังคงสร้างนิยามใหม่ให้กับการแข่งขันการเทรดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผสานสินทรัพย์ที่หลากหลาย เทคโนโลยีล้ำสมัย และการเข้าถึงตลาดที่ขยายกว้างขึ้น

ยกระดับประสบการณ์การแข่งขัน: มรดกจากการแข่งขัน MDTC ปี 2023

การแข่งขัน Million Dollar Trading Challenge ครั้งแรกในปี 2023 ได้รับการตอบรับอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมทำการเทรดถึง 431,827 รายการ และสร้างผลกำไรรวม 1,096,718.57 ดอลลาร์สหรัฐ งานกิจกรรมนี้เน้นให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการแข่งขันการเทรดแบบมีโครงสร้างชัดเจน และบทบาทของการคัดลอกการเทรดในการเพิ่มโอกาสให้กับเทรดเดอร์ในทุกระดับประสบการณ์





การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นองค์ประกอบสำคัญของการแข่งขัน โดยผู้เข้าร่วมจำนวนมากจะใช้คุณสมบัติการคัดลอกการเทรดเพื่อติดตามและเลียนแบบกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จ ผลลัพธ์จากการคัดลอกเน้นย้ำถึงศักยภาพของการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกในตลาดที่สามารถกำหนดผลลัพธ์การซื้อขายได้

ภายในงาน MDTC ครั้งที่ 2 การแข่งขันยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากอดีตมาปรับปรุงให้ดีขึ้น ขณะเดียวกันก็มุ่งเน้นไปที่ความโปร่งใส การพัฒนากลยุทธ์ และการมีส่วนร่วมของเทรดเดอร์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาที่กำลังเปลี่ยนแปลงความเป็นไปได้ในตลาดการเงิน โปรดไปที่ https://www.ebc.com/million-dollar-challenge-2

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้นในย่านการเงินที่มีชื่อเสียงของลอนดอน และเป็นที่รู้จักในด้านความเชี่ยวชาญเรื่องนายหน้าทางการเงินและการจัดการสินทรัพย์ EBC มีสำนักงานตั้งอยู่ในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญแห่งต่าง ๆ เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาซอล และตลาดเกิดใหม่ในลาตินอเมริกา เอเชีย และแอฟริกา โดยช่วยให้ผู้ลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบันสามารถเข้าถึงตลาดทั่วโลกและโอกาสการเทรดที่หลากหลาย รวมถึงสกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้น และดัชนีต่าง ๆ

EBC มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมโดยได้รับการยอมรับด้วยรางวัลมากมาย และบริษัทย่อยเหล่านี้ได้รับใบอนุญาตและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลในเขตอำนาจศาลของตน EBC Financial Group (UK) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร, EBC Financial Group (Cayman) Limited อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd และ EBC Asset Management Pty Ltd อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Australia's Securities and Investments Commission (ASIC)

แกนหลักของ EBC คือทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมการเงินที่มีประสบการณ์กว่า 40 ปีจากสถาบันการเงินชั้นนำ พวกเขาได้ผ่านวัฏจักรเศรษฐกิจสำคัญ ตั้งแต่วิกฤตพลาซาและวิกฤตสวิสฟรังก์ในปี 2015 ไปจนถึงความปั่นป่วนของตลาดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เราส่งเสริมวัฒนธรรมความซื่อสัตย์ ความเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้มั่นใจว่าความสัมพันธ์ของนักลงทุนทุกคนจะได้รับการปฏิบัติด้วยความจริงจังสูงสุดตามที่สมควรได้รับ

EBC เป็นพันธมิตรการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของ FC Barcelona ซึ่งให้บริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วทั้งเอเชีย ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และโอเชียเนีย ทางบริษัทมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการด้านสุขภาพระดับโลก ผ่านความร่วมมือกับมูลนิธิองค์การสหประชาชาติและแคมเปญระดับรากหญ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่าง United to Beat Malaria EBC ยังได้สนับสนุนซีรีส์ที่เข้าถึงสาธารณะ 'What Economists Really Do' ที่จัดทำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด โดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้เข้าใจเศรษฐศาสตร์ได้ง่ายขึ้น และการประยุกต์ใช้เศรษฐศาสตร์กับความท้าทายทางสังคมที่สำคัญ ๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและการเสวนาของสาธารณะ

