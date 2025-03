EBC Financial Group 启动第二届百万美金交易大赛，奖金高达百万美元

伦敦, March 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的金融经纪商 EBC Financial Group (EBC) 宣布启动第二届百万美金交易大赛 (MDTC II),此旗舰赛事的回归正值行业对透明、结构化交易机会的需求不断增长之际。MDTC 是全球规模最大的交易技能比拼竞赛之一,已经成为全球标杆。





2025 年度的 MDTC 启动正值市场波动日益加剧之际,更负责任的投资方式和经过验证的交易策略成为投资者的青睐之选。 2025 年 3 月 1 日至 5 月 30 日,全球数千名交易者将参与角逐,争夺 100 万美元的交易账户。本次赛事还引入实时策略分享和免费跟单交易,为竞争性交易树立了新标准。

本届大赛的顶尖交易者将受邀前往巴塞罗那足球俱乐部博物馆 (Barça Immersive Tour) 参加颁奖典礼,见证荣耀加冕的历史性时刻。 这是全球交易赛事首次与足球界享有盛名的机构合作,反映了金融市场与精英体育的深度融合,也表明了交易作为一门职业,所需的高超技巧、精确判断和严格纪律不输世界级体育竞技。

2023 年首届 MDTC 创下多项行业记录:324 名交易者实现了账户盈利,其中前十名交易者的平均收益率高达 3,472.91%。 冠军更是在短短 30 天内实现了 11,630.98% 的惊人收益率,充分展现了技能驱动型交易在激烈竞争环境中的潜力。





今年,MDTC II 进一步升级——交易者可通过跟单交易免费获取专业级交易信号,并即时复制表现最佳的策略。 EBC 将竞赛机制与实时策略共享、零费用跟单交易相结合,为交易透明度和可及性树立了全新标杆。

实时跟单交易:自动复制顶尖交易者策略

零售交易的兴起改变了金融市场,但许多交易者仍难以接触到透明、结构化的学习环境,无法真正提升交易技能。 MDTC II 旨在解决这一问题——通过实时跟单交易,交易者可与顶尖交易者积极互动,进而优化自身策略,获得独特成长机会。

有别于传统竞赛,MDTC II 不鼓励高风险投机,而是引入了一个开放的策略共享生态系统,让交易者能够免费分析、跟踪并即时复制顶尖参与者的交易操作。 这为新手与资深交易者创造了公平的竞争环境,使他们既能从集体智慧中获益,又能完全掌控自身交易。

EBC Financial Group 运营总监 Samuel Hertz 表示:“作为一家成长中的企业,我们的目标是打造一项真正体现企业价值观与热情的赛事,MDTC 正是这样的存在。 我们希望成为行业的明灯,通过这场赛事证明交易者能够成功。成功需要扎实的教育和坚韧的毅力,并非只属于那 1% 的人。 MDTC 的真正魅力在于,每位交易者都必须公开交易记录,向所有人展示他们的真实表现。 任何人都可以登录查看获胜者的交易操作。”



他还补充道:“在 EBC,我们不会以注册人数或存款数额来衡量成功,而是看我们引发的讨论,这并不限于这次活动。 在第二届大赛中,我们引入了更多交易工具和功能升级,这是我们引以为豪的另一大亮点,因为在 EBC,‘完美’永远不是终点。”

百万美元大奖与千载难逢的巴塞罗那俱乐部 VIP 体验

MDTC II 的核心是业内最大的奖项之一——100 万美元的交易账户,旨在表彰交易技巧、纪律和策略执行能力方面的佼佼者。 大奖并非一次性现金奖励,而是为优胜者提供一个独特的机会,让他们在管理大额资金的同时,保留 100% 的利润,最大允许亏损为 20 万美元。 获奖者也可以选择直接领取 20 万美元的现金奖励。

MDTC II 分为两个组别,旨在提供更多参赛机会并确保公平竞争。 青训营面向账户余额不低于 500 美元的交易者,按盈利率排名,适合希望在结构化环境中精进技能的交易者。

梦之队则面向账户余额在 1 万美元至 20 万美元之间的参赛者,按净利润排名,适合经验更丰富的交易者。 该组别旨在表彰能够有效驾驭市场行情并管理大额资金的交易者。

除了丰厚的奖金,顶尖交易员还将获得行业认可,并有机会亲赴巴塞罗那足球俱乐部博物馆,收获一次千载难逢的体验。 在独家颁奖典礼上,获奖者将在世界顶级综合体育俱乐部的主场接受表彰,感受交易与职业体育精英表现的共通之处。





EBC Financial Group (UK) Ltd 首席执行官 David Barrett 表示:“对于 EBC Financial Group 而言,百万美金交易大赛是新老交易者参与实时活动的绝佳平台。 客户可以看到不同水平的交易者在实时市场中的操作,观察所有参赛者的实时交易执行情况。交易新秀也有机会以适合自己的交易风格,向更有经验的交易者学习。”

他还补充道:“这种在完全透明的环境中观察、学习与成长的机会无比珍贵,也是激励交易新手理解策略何时有效、为何有效的绝佳方式。 无论交易成功还是失败,都是宝贵的经验。”

社区管理加持尖端交易平台,带来更多机会

为进一步鼓励社区参与,MDTC II 推出了升级版推荐计划,每成功推荐一人参与,可获得最高 300 美元的奖励,且推荐人数无上限。 这一举措不仅促进了更广泛的社区参与,还让交易者能够在拓展人脉的同时,从竞赛中获益。

MDTC II 致力于推动金融市场创新,首次将美股差价合约 (CFD) 纳入竞赛,进一步拓宽了交易机会。 美股占全球市值的 65% 以上,是全球最具流动性和活力的资产类别之一。 这一新增内容使参赛者能够接触到全球最具影响力的公司,为驾驭波动剧烈、瞬息万变的市场提供了全新机遇。

竞赛在行业领先的 MT4 和 MT5 平台上进行,参赛者可以利用先进的图表工具、自动化策略与实时执行功能,交易外汇、大宗商品、指数及美股差价合约。 通过整合多样化的资产类别、尖端技术与扩大后的市场准入,MDTC II 将继续引领竞争性交易的潮流。

竞赛体验再升级:MDTC 2023 的传承

2023 年首届百万美金交易大赛吸引了广泛参与,交易者共执行了 431,827 笔交易,总利润达 1,096,718.57 美元。 该赛事凸显了市场对结构化交易竞赛日益增长的兴趣,以及跟单交易在提升不同经验水平交易者技能方面的作用。





社区参与是大赛的核心亮点之一,许多参赛者利用跟单交易功能追踪并复制成功策略。 这些结果充分证明了共享市场洞察对交易成果的深远影响。

MDTC II 在传承首届赛事经验的基础上继续创新,聚焦透明度、策略开发和交易者参与度。

如需了解更多信息,加入这场重塑金融市场可能性的旅程,请访问: https://www.ebc.com/million-dollar-challenge-2 。

关于 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立于伦敦著名的金融区,以其在金融经纪和资产管理领域的专业能力而著称。 EBC 在伦敦、悉尼、香港、新加坡、开曼群岛、曼谷、利马索尔以及拉丁美洲、亚洲和非洲新兴市场等主要金融中心设有办事处,帮助零售、专业和机构投资者进入广泛的全球市场,并获得包括货币、商品、股票和指数等方面的交易机会。

EBC 屡获殊荣,始终维持高标准的道德准则。其子公司均在各自司法管辖区内获得许可并受到监管。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英国金融行为监管局 (FCA) 监管,EBC Financial Group (Cayman) Limited 受开曼群岛金融管理局 (CIMA) 监管,EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 则受澳大利亚证券和投资委员会 (ASIC) 监管。

EBC 的核心成员拥有 40 余年丰富经验,曾在主要金融机构中成功应对多次重大经济周期的挑战, 从广场协议、2015 年瑞士法郎危机到新冠疫情引发的市场动荡,无不显示出其卓越的专业能力。 我们秉持诚信、尊重和客户资产安全至上的文化,确保认真对待每一位投资者,给予他们应有的重视。

EBC 是巴塞罗那足球俱乐部的官方外汇服务合作伙伴,在亚洲、拉丁美洲、中东、非洲和大洋洲等地区提供专业服务。 此外,EBC 亦是联合国基金会“联合战胜疟疾”(United to Beat Malaria) 运动的合作伙伴,致力于改善全球健康。 EBC 还支持牛津大学经济系的“经济学家的真正使命”(What Economists Really Do) 公众参与系列活动,旨在揭开经济学的神秘面纱,并探讨其在应对重大社会挑战方面的应用,以增强公众理解认知和互动交流。

