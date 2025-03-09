EBC Financial Group 推出第二屆百萬美金交易大賽，獎金高達 100 萬美元

倫敦, March 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的金融經紀商 EBC Financial Group (EBC)，宣佈其標誌性的 第二屆百萬美金交易大賽 (Million Dollar Trading Challenge，簡稱 MDTC) 即將來臨；隨著行業對結構性、具透明度交易機遇的需求不斷增長，此挑戰賽是全球最大的交易競賽之一，並成為以技能為基礎的交易競賽的全球基準。





2025 年的 MDTC 進行期間，正值交易者在日益波動的市場中尋求更多的問責性和可使用的驗證策略。 由 2025 年 3 月 1 日至 5 月 30 日，來自全球數以千計的交易者將會透過一個 100 萬美元的交易賬戶進行競逐，這場挑戰整合實時策略分享和零費用的跟單交易，為競爭交易設定全新標準。

頂尖交易者首次獲邀參加在 FC Barcelona 博物館 (Barça Immersive Tour) 舉行的獨家頒獎典禮，這標誌著一個歷史性時刻，全球交易活動在足球界數一數二最具聲望的機構中獲得認可。 這項合作反映了金融市場與精英體育之間日益提升的融合，強調交易作為一種專業，需具備與世界級運動相同的技能、精確程度和紀律。

2023 年首屆 MDTC 奠定了多項行業基準，共有 324 名交易者的賬戶實現了盈利，10 大交易者的平均回報率達到 3,472.91%。 冠軍在僅僅 30 天內實現了驚人的 11,630.98% 回報，展現了在競爭白熱化環境下以技能為重心的交易潛力。





今年的 MDTC II 更向前邁進一大步，允許交易者免費獲取專業級的交易訊號，並即時複製表現優異的策略，實現跟單交易。 通過將比賽、實時策略分享和零費用跟單交易結合起來，EBC 正在為交易領域設定透明度和可及性的全新標準。

實時跟單交易：自動複製頂尖交易者的策略

零售交易的掘起改變了金融市場，但許多交易者仍然難以獲得具透明度且結構化的學習環境，令他們難以培養出真正的技能。 MDTC II 致力於填補這個缺口，為交易者提供獨特機會，透過實時跟單交易，積極與表現優異的交易者互動，從而完善自己的策略。

有別於傳統比賽獎勵的高風險投機，MDTC II 引入了一個開放的策略共享生態系統，交易者可以免費分析、跟蹤並即時複製頂尖參與者的交易。 此舉為所有交易者創造了公平的競爭環境，讓新手和經驗豐富的交易者都能從集體見解中受益，同時仍可個別控制自己的交易。

「當你在一間發展中的公司，你的目標是創造一個真正反映你價值觀和熱情的活動，而我們就在 MDTC 中呈現。 我們要成為行業中的一盞明燈，證明交易者可以成功；成功的交易者需要教育和毅力，這不是僅僅為了那 1% 的人。 每位參賽者均須展示他們的交易歷史，向世界展示他們的操作，這就是 MDTC 的魅力之處。 任何人都可以登入查看，你可以親自看到獲勝者的交易情況。



EBC 不以註冊人數或存款來衡量這項比賽（或任何活動），而是我們所創造的對話。 我們在第二屆比賽中，引入了更多的交易工具和提升功能，這是我們另一個引以為傲的重點，因為對 EBC 而言「完美」是永遠不足夠的。」EBC Financial Group 營運總監 Samuel Hertz 說。

百萬獎金及千載難逢的 FC Barcelona VIP 體驗

MDTC II 的重點在於其價值 100 萬美元的交易賬戶，亦是行業中最大的獎項之一，目的在於對技能、紀律和策略執行予以獎勵。 與一次性現金獎不同，這項大獎為獲勝者提供了一個獨特的機會，讓他們可以管理大量資本，同時保留 100% 的利潤，而可承受的最高損失為 200,000 美元。 獲勝者亦可選擇 200,000 美元的現金獎。

MDTC II 劃分為兩個類別，以確保可及性和公平競爭。 Rising Stars 類別開放予最低結餘為 500 美元的交易者，並根據利潤率進行排名，為希望在結構化環境中提升技能的人士提供機會。

對於更有經驗的交易者，Dream Squad 類別專為結餘介乎 10,000 美元到 200,000 美元之間的參賽者而設，根據淨利潤進行排名。 這個類別旨在表彰能夠有效應對市場狀況並管理更大資本的交易者。

除了金錢獎勵外，頂尖交易者還將獲得行業認可，以及在 FC Barcelona 博物館享受畢生難忘的體驗。 在獨家頒獎典禮上，優勝者將會在全球其中一間最偉大多項運動體育會的主場上受到表揚，成為交易與專業運動精英表現之間的橋樑。





EBC Financial Group (UK) Ltd. 的行政總裁 David Barrett 說道：「對 EBC Financial Group 而言，百萬美金交易大賽是一個絕佳的機會，讓新手和經驗豐富的交易者參與實時活動。 這使客戶能夠看到不同程度的交易者在實時市場條件下的參與，實時查看所有參賽者執行的交易，並讓新晉交易者以符合他們的交易風格，有機會跟隨並向更有經驗的交易者學習。

在完全具透明度的環境中觀察、學習和發展的機會是相當寶貴的，這是個絕佳方式鼓勵新晉交易者去了解什麼策略，在什麼時候，以及基於什麼原因而會奏效。 交易無論成功與否，都是寶貴的經驗。」

透過社區管理和尖端交易平台盡量擴大機遇

為了進一步鼓勵社區參與，MDTC II 推出了加強版的推薦計劃，參與者每次成功推薦即可獲得高達 $300 的獎勵，而且推薦次數不設上限。 這項舉措鼓勵更廣泛的社區參與，使交易者能夠擴展他們的網絡，同時從競爭中獲益。

MDTC II 將重點放在推動金融市場的創新，首次將美國股票的差價合約 (CFDs) 整合至競賽之中，以提升交易機會。 美國股票佔全球資本市場超過 65%，使其成為各行各業中最具流動性和活力的資產之一。 此新增產品令參與者得以接觸全球最具影響力的公司，為駕馭波動及瞬息萬變的市場提供了新的機遇。

競賽在業界頂尖的 MT4 和 MT5 平台上進行，讓參與者能夠使用先進的圖表工具、自動化策略和實時執行來交易外匯、大宗商品、指數和美股差價合約。 通過結合多樣化的資產類別、尖端技術和擴大的市場准入，MDTC II 持續為競爭交易格局作出了重新定義。

精簡比賽體驗：MDTC 2023 的傳承

2023 年的首屆百萬美金交易大賽吸引了大量參與，交易者執行了 431,827 宗交易，創造的總盈利高達 1,096,718.57 美元。 該活動突顯了對結構化交易競賽日益增長的興趣，以及跟單交易在提升不同經驗程度交易者可及性方面的作用。





社群參與是這次大賽的關鍵之一，許多參與者利用跟單交易功能來追踪和複製成功的策略。 結果突顯了共享市場洞見在塑造交易成果方面的潛力。

隨著 MDTC II 的來臨，令到競賽持續不斷演變，並且吸取過去的見解，同時專注於透明度、策略發展和交易者參與。

欲了解更多訊息，並且有意成為重塑金融市場可能性過程中的一份子，請瀏覽 https://www.ebc.com/million-dollar-challenge-2 。

關於 EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) 成立於倫敦著名的金融區，以其在金融經紀和資產管理方面的專業知識而聞名。 EBC 在多個主要金融中心設有辦事處，包括倫敦、悉尼、香港、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾，以及拉丁美洲、亞洲和非洲的新興市場；EBC 讓零售、專業及機構投資者可接觸廣泛的全球市場和交易機遇，包括貨幣、大宗商品、股票及指數等。

EBC 獲得多項獎項，致力於維護道德標準，其子公司在各自的管轄區內均持有許可並受到監管。 EBC Financial Group (UK) Limited 受英國金融行為監管局 (FCA) 監管，EBC Financial Group (Cayman) Limited 受開曼群島金融管理局 (CIMA) 監管，EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd 和 EBC Asset Management Pty Ltd 受澳洲證券和投資委員會 (ASIC) 監管。

EBC 的核心是一支由行業資深人士組成的團隊，擁有超過 40 年在主要金融機構服務的經驗。 這支團隊經歷了廣場協議、2015 年瑞士法郎危機及新冠疫情大流行市場動盪等重要經濟周期，積累了豐富的經驗。 我們促進企業文化以誠信、尊重和客戶資產安全為重，確保給予最高級別審慎態度對待與投資者的每一次交流。

EBC 是 FC Barcelona 的指定外匯合作夥伴，為亞洲、拉丁美洲、中東、非洲和大洋洲等地區提供專門化服務。 通過與 UN Foundation 及全球最大的草根運動 United to Beat Malaria 的合作，EBC 為全球健康倡議作出貢獻。 EBC 亦資助牛津大學經濟學系的「What Economists Really Do」公共參與系列，旨在消除經濟學的神祕面紗，展示其應用於重大社會挑戰的作用，從而增進公眾對經濟學的理解和對話。

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