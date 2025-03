Bitget célèbre l’anniversaire de son initiative Blockchain4Her et dresse le bilan de l’année

VICTORIA, Seychelles, 09 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la principale Bourse de cryptomonnaies et société Web3, revient sur une année de réalisations remarquables dans le cadre de son initiative Blockchain4Her. Depuis sa création en janvier 2024, Blockchain4Her a noté de significatgives avancées afin de réduire les inégalités entre les sexes dans le Web3 en donnant aux femmes les moyens de s’épanouir dans l’écosystème du Web3 grâce à l’éducation, au mentorat, au financement et aux opportunités de réseautage.

En mars 2024, Gracy Chen, PDG de Bitget et initiatrice de Blockchain4Her, a été invitée à présenter les initiatives de l’entreprise en faveur de l’égalité des sexes auprès de la Commission de la condition de la femme des Nations unies (UNCSW). Cette démarche en faveur de l’inclusion met en lumière l’impact de Bitget sur la scène mondiale et son influence dans l’élaboration de dialogues autour de la diversité, de l’inclusion et de l’égalité des chances dans l’industrie de la blockchain.

Pour mener à bien sa mission, Bitget a dévoilé le programme d’ambassadrices de Blockchain4Her qui encourage des femmes leaders dans le domaine de la cryptographie à devenir des ambassadrices et des catalyseurs du changement. Nos distinguées ambassadrices sont les suivantes : Tess Hau, fondatrice de Tess Ventures, Yevheniia Broshevan, cofondatrice de Hacken, et Cecilia Hsueh, PDG de Morph, un projet d’écosystème de couche 2. Tout en s’appuyant sur leur expertise et leur expérience, ce programme d’ambassadrices vise à encourager davantage de femmes à rejoindre l’écosystème du Web3 en créant un espace sécurisé permettant aux femmes d’explorer la blockchain.

À Singapour, Bitget a participé en septembre 2024 au SheFi Summit qui a réuni des centaines de participants du monde entier. L’événement a été marqué par la remise des premiers Blockchain4Her Awards qui récompensent cinq femmes exceptionnelles pour leurs contributions à l’industrie de la blockchain. En ce qui concerne plus particulièrement l’Asie du Sud-Est, Bitget a également organisé les Southeast Asia Blockchain4Her Awards afin de récompenser des femmes leaders de la région pour leurs réalisations. Les entrepreneuses Jenny Nguyen (Nguyen Ngoc Son Quynh), Bea Llana, Theresa Tjandrawinata et Cheryl Law ont été récompensées pour leurs solutions innovantes ainsi que pour leur contribution à l’univers de la cryptographie, tandis que Tascha Punyaneramitdee a remporté l’« Innovative Web3 Female Entrepreneur Award - SEA edition ».

« Chez Bitget, nous pensons que l’innovation prospère lorsque la diversité montre la voie à suivre. Blockchain4Her est plus qu’un simple programme, c’est un mouvement à part entière. Nous nous engageons à fournir aux femmes l’éducation, le mentorat et les opportunités dont elles ont besoin afin de participer pleinement à la révolution du Web3 et d’en prendre la tête. L’avenir de la blockchain est inclusif, et c’est tous ensemble que nous le façonnons », a déclaré Gracy Chen, PDG de Bitget.

Bitget a également lancé le programme « Pitch n Slay » qui vise à fournir un soutien financier, des conseils professionnels ainsi qu’une visibilité aux femmes qui dirigent une entreprise. C’est à Bangkok, en Thaïlande, que l’événement final a eu lieu en novembre 2024, en donnant l’opportunité à une présélection de projets dirigés par des femmes de concourir en vue de décrocher une part des 100 000 $ de financement de démarrage via Foresight Ventures. Anne Beh, fondatrice d’Art3mis, une société de voyance par cartes de tarot exploitant la technologie Oracle AI, a obtenu la 3e place, tandis que Doris Hernandez, cofondatrice de Functor Network, une couche automatique pour agents IA, a remporté la 2e position. Le premier prix, quant à lui, a été remporté par Julija Bainiaksina, fondatrice de MiniMe, un projet d’agent IA en tant que service.

Au cours de l’année écoulée, Blockchain4Her a enregistré des progrès significatifs en termes de soutien et d’autonomisation des femmes dans le secteur de la blockchain. Le programme a ainsi distribué 50 000 $ destinés à soutenir des projets prometteurs chapeautés par des femmes, et a récompensé neuf femmes exceptionnelles en leur décernant des Blockchain4Her Awards pour leurs contributions inspirantes. En outre, Blockchain4Her a organisé plus de 10 rencontres dans le monde qui ont permis de favoriser des échanges et des collaborations significatives au sein de la communauté. Ces événements ont attiré plus de 1 000 femmes qui ont participé aux activités de réseautage et d’apprentissage ainsi qu’à la stimulation de l’innovation dans le domaine de la blockchain. L’initiative a également suscité une attention médiatique considérable à l’échelle internationale, donnant ainsi plus d’écho à sa mission et à son impact à travers le monde.

À l’avenir, Bitget continuera de défendre les opportunités offertes aux femmes dans le domaine de la blockchain. Grâce à des partenariats et à des investissements dans l’éducation et le mentorat, Bitget continuera en effet de jouer un rôle moteur dans la promotion d’un écosystème Web3 inclusif en permettant aux femmes de diriger, d’innover et de façonner ensemble l’avenir de la blockchain.

Pour en savoir plus sur Blockchain4Her, cliquez ici.

À propos de Bitget

Fondée en 2018, Bitget est la première Bourse de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la Bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et à ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multi-chaînes de classe mondiale qui offre une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3, et notamment des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, de marché NFT, de navigateur DApp, entre autres.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, sur les marchés de l’Est, de l’Asie du Sud-Est et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (champion du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour obtenir de plus amples informations, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez contacter : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques peuvent fluctuer et connaître une forte volatilité. Il est recommandé aux investisseurs d’investir uniquement la somme qu’ils peuvent se permettre de perdre. La valeur des investissements peut être affectée et il est possible que les objectifs financiers ne soient pas atteints ou que le capital investi ne puisse pas être recouvré. Nous vous encourageons à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste indépendant de la finance et à tenir compte de votre expérience et de votre situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil d’ordre financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e326feee-aa16-416b-9622-994a4f4320ff