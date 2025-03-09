Bitget Blockchain4Her 周年纪念：年度回顾

维多利亚，塞舌尔, March 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 正在开展年度回顾，总结其 Blockchain4Her 计划在过去一年取得的非凡成就。 Blockchain4Her 于 2024 年 1 月启动，致力于通过教育、指导、资助和社交机会赋能女性，让她们在 Web3 生态系统中蓬勃发展，从而在弥合 Web3 领域性别差距方面取得了有效进展。

2024 年 3 月，Bitget 首席执行官兼 Blockchain4Her 计划发起人 Gracy Chen，受邀在联合国妇女地位委员会 (UNCSW) 的会议上就性别平等倡议发表见解。 此举彰显了 Bitget 在全球舞台上的影响力，及其在推动区块链行业多元化、包容性和公平机会等议题上的重要作用。

为进一步推进使命，Bitget 推出了“Blockchain4Her 大使计划”，邀请女性加密货币领导者担任大使和变革推动者。 我们杰出的大使包括：Tess Ventures 创始人 Tess Hau、Hacken 联合创始人 Yevheniia Broshevan 以及 Layer 2 生态系统项目 Morph 的首席执行官 Cecilia Hsueh。 依靠她们的专业知识和经验，该大使计划旨在为女性建立一个探索区块链的安全空间，鼓励更多女性加入这一领域。

2024 年 9 月，Bitget 参加了在新加坡举行的 SheFi 峰会，这场活动吸引了来自世界各地的数百名与会者。 活动期间颁发了首届 Blockchain4Her 奖项，旨在表彰五位杰出女性对区块链行业的突出贡献。 着眼于东南亚地区，Bitget 还设立了东南亚 Blockchain4Her 奖项，以表彰该地区女性领导者的成就。 企业家 Jenny Nguyen (Nguyen Ngoc Son Quynh)、Bea Llana、Theresa Tjandrawinata 和 Cheryl Law 因各自的创新解决方案和对加密货币领域的贡献而分获大奖，Tascha Punyaneramitdee 则获得了“创新 Web3 女性企业家奖 - 东南亚版”。

“在 Bitget，我们相信当多元化引领方向时，创新才会蓬勃发展。 Blockchain4Her 不仅仅是一项计划，更是一场运动。 我们致力于为女性提供参与 Web3 变革并引领其发展所需的教育、指导和机会。 区块链的未来是包容性的，我们正在共同塑造这一未来，”Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示。

Bitget 还推出了“Pitch n Slay”竞赛项目，旨在为女性企业家提供资金支持、专业指导和曝光机会。 决赛于 2024 年 11 月在泰国曼谷举行，入围的女性主导项目有机会角逐 Foresight Ventures 提供的 10 万美元种子基金。 Oracle AI 塔罗牌占卜项目 Art3mis 的创始人 Anne Beh 排名第三，而 AI 智能体自动化层 Functor Network 的联合创始人 Doris Hernandez 则获得第二名。 一等奖最终由 AI 智能体即服务项目 MiniMe 的创始人 Julija Bainiaksina 斩获。

过去一年，在为区块链行业里的女性提供支持和赋能方面，Blockchain4Her 计划取得了显著进展。 该计划拨款 5 万美元用于支持那些由女性主导且有前景的项目，并通过 Blockchain4Her 奖项表彰了九位杰出女性的卓越贡献。 此外，Blockchain4Her 还在全球举办了 10 多场见面会，促进了社区内有意义的对话与合作。 这些活动吸引了 1,000 多名女性参与交流、学习并推动区块链领域的创新。 该计划还获得了全球媒体的广泛关注，扩大了其在全球的使命和影响力。

展望未来，Bitget 将继续倡导为区块链领域的女性提供机会。 通过建立伙伴关系，投资教育和导师机制，Bitget 将继续推动培育包容的 Web3 生态系统，让女性有能力领导、创新并共同塑造区块链的未来。

如需详细了解 Blockchain4Her，请点击此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu （摔跤世界冠军）、Samet Gümüş （拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，以鼓励全球用户拥抱加密货币的未来。

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