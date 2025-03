Bitget Blockchain4Her 周年紀念：一年回顧

維多利亞,塞舌爾, March 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 現正回顧其 Blockchain4Her 倡議,體現出在年度裡取得的非凡成就。 Blockchain4Her 倡議自 2024 年 1 月展開以來,在縮小 Web3 性別差距方面持續取得顯著進展,透過教育、提供指導、資助和建立人脈機會,讓女性在 Web3 生態系統中取得蓬勃發展。

在 2024 年 3 月,Bitget 行政總監兼 Blockchain4Her 發起人 Gracy Chen 受邀在聯合國婦女地位委員會 (UN Commission on the Status of Women,簡稱 UNCSW) 上闡述性別平等倡議。 這次參與突顯了 Bitget 在全球舞台上的影響力,以及公司在塑造區塊鏈行業中關於多元化、包容性和公平機會對話中所發揮的作用。

為了進一步實現其使命,Bitget 展開了 Blockchain4Her 大使計劃,招募女性加密貨幣領袖擔任大使,推動變革的進程。 我們的傑出大使包括:Tess Ventures 創辦人 Tess Hau、Hacken 聯合創辦人 Yevheniia Broshevan,以及 Layer 2 生態系統項目 Morph 的行政總裁 Cecilia Hsueh。 大使計劃有賴他們的專業知識和經驗,建立一個安全的空間讓女性探索區塊鏈,鼓勵更多女性加入這個領域。

在 2024 年 9 月,Bitget 參加了在新加坡舉辦的 SheFi Summit,該峰會吸引了來自世界各地數以百計的參與者。 Blockchain4Her Awards 於是次活動中首度舉辦 ,表彰了五位為區塊鏈行業作出卓越貢獻的女性。 Bitget 針對東南亞而舉辦了 Southeast Asia Blockchain4Her Awards,以表彰該地區女性領袖的卓越成就。 企業家 Jenny Nguyen (Nguyen Ngoc Son Quynh) 、Bea Llana、Theresa Tjandrawinata 及 Cheryl Law 因她們創新的解決方案和對加密貨幣領域的貢獻而獲獎,而 Tascha Punyaneramitdee 則獲得了「東南亞區創新 Web3 女性企業家大獎」 (Innovative Web3 Female Entrepreneur Award - SEA edition。

Bitget 行政總裁 Gracy Chen 表示:「Bitget 相信創新在多元化引領的情況下得以蓬勃發展。 Blockchain4Her 不僅僅是一項計劃,而是一場運動。 我們致力為女性提供參與和帶領 Web3 改革所需的教育、指導和機會。 區塊鏈的未來具備包容性,而且我們正共同塑造這個未來。」

Bitget 還推出了「Pitch n Slay」計劃,旨在為女性企業家提供財務援助、專業指導和曝光機會。 最終活動於 2024 年 11 月在泰國曼谷舉行,入圍的女性主導項目有機會通過 Foresight Ventures 競逐 100,000 美元的種子資金。 專注於 Oracle AI 塔羅牌占卜的 Art3mis,其創辦人 Anne Beh 獲得季軍;而專注於 AI 代理 Automatic Layer 的 Functor Network,其聯合創辦人 Doris Hernandez 則獲得亞軍。 冠軍則由 Julija Bainiaksina 獲得,她是 AI 代理即服務項目 MiniMe 的創辦者 。

在過去的一年中,Blockchain4Her 在支持和鼓勵女性進入區塊鏈行業方面取得了重大進展。 該計劃分配了 50,000 美元以支持由女性主導且有前景的項目,並表彰了九位在 Blockchain4Her Awards 中因其卓越貢獻而獲得認可的傑出女性。 此外,Blockchain4Her 在全球舉辦了超過 10 次聚會,促進了社群內意義十足的對話和合作。 這些活動吸引了超過 1,000 名女性參加,包括建立人脈網絡、學習,並推動了區塊鏈領域的創新。 這項倡議還獲得了全球大量媒體的關注,擴大了其使命且影響力遍及全球。

展望未來,Bitget 將持續倡導女性在區塊鏈領域的機會。 透過建立合作夥伴關係及投資於教育和指導工作,Bitget 將繼續成為推動 Web3 生態系統包容性的重要力量,讓女性有能力共同帶領、創新和塑造區塊鏈的未來。

欲了解更多關於 Blockchain4Her 的資訊,請瀏覽此處。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年,是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶,致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案,協助用戶更明智地進行交易,同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep,是一款世界級的多鏈加密錢包,提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能,包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係,Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化,例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LA LIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴,以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍) 、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 及 İlkin Aydın (國家排球隊成員) 的全球合作夥伴,致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

如欲了解詳情,請瀏覽:網站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

風險提示:數碼資產價格存在波動,並有可能出現巨大波幅。 建議投資者只分配能承受損失的資金作投資。 任何投資的價值可能會受到影響,而且財務目標有可能無法實現,或投資本金有可能無法收回。 請務必徵詢獨立的財務意見,並慎重考慮個人的理財經驗和財務狀況。 過往表現並非未來業績的可靠指標。 對由此產生的任何潛在損失,Bitget 恕不承擔責任。 本文中包含的一切內容均不應被視為財務建議。 如需了解更多資訊,請參閱我們的使用條款。

