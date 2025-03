Crédit Agricole Assurances : Mise à disposition d’une présentation investisseurs

Communiqué de presse Paris, le 10 mars 2025





Mise à disposition d’une présentation investisseurs





Crédit Agricole Assurances annonce aujourd’hui la publication de sa présentation investisseurs relative à l’année financière 2024.

A l’occasion de cette mise à disposition, Crédit Agricole Assurances confirme sa solidité financière à fin 2024 avec :

Un ratio prudentiel Solvabilité II à 201 % 1 , composé de fonds propres éligibles de 25,9 milliards d’euros et d’un montant de capital de solvabilité requis (SCR) de 12,9 milliards d’euros.

, composé de fonds propres éligibles de 25,9 milliards d’euros et d’un montant de capital de solvabilité requis (SCR) de 12,9 milliards d’euros. Un ratio de couverture du MCR à 366 %1, avec des fonds propres éligibles de 21,1 milliards d’euros et un minimum de capital requis de 5,8 milliards d’euros.

Au 31 décembre 2024, une hausse de 50 points de base des taux d'intérêt porterait le ratio prudentiel Solvabilité II à 186 %, alors qu’une diminution de 50 points de base l'amènerait à 219 %. À cette même date, une baisse de 25 % des marchés actions ferait baisser le ratio de solvabilité à 191 %, une augmentation de 75 points de base des spreads corporate ferait baisser le ratio de solvabilité à 188 % et une augmentation de 75 points de base des spreads govies (dettes souveraines ou emprunts d'États) ferait passer le ratio de solvabilité à 184 %.

Les éléments distribuables s’élèvent approximativement à 8 068 millions d’euros à fin 2024, calculés au niveau de Crédit Agricole Assurances S.A. (sur une base non consolidée).

La présentation investisseurs contient par ailleurs les informations suivantes à fin 2024 :

Investissements par zone géographique ;

Investissements par secteur économique ;

Portefeuille obligataire par nature ;

Portefeuille obligataire par note d’émission ;

Exposition à la dette souveraine ;

Exposition de notre portefeuille obligataire aux sociétés financières, par séniorité ;

Exposition de notre portefeuille obligataire aux sociétés non-financières, par secteur macro-économique ;

Analyses de sensibilité du résultat net et de la marge de service contractuelle (CSM) aux risques de spread govies et corporate, taux d’intérêt, actions, et immobilier.

Cette présentation investisseurs est disponible sur le site internet de Crédit Agricole Assurances à l’adresse suivante : https://www.ca-assurances.com/investisseurs/.





A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, est l’entreprise du groupe Crédit Agricole qui rassemble tous les métiers de l’assurance de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole Assurances propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, et s’adressent aux clients particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. A fin 2024, Crédit Agricole Assurances compte plus de 6 700 collaborateurs. En 2024, son chiffre d’affaires (« non GAAP ») s’est élevé à 43,6 milliards d’euros.

www.ca-assurances.com

