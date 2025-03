ORION OYJ

LEHDISTÖTIEDOTE

10.3.2025 KLO 11.45

Orion avaa uuden biologisten lääkkeiden T&K-keskuksen Cambridgeen vuonna 2025 tukemaan globaalia kasvustrategiaa – yhtiö harkitsee joidenkin työtehtävien uudelleenjärjestelyä Turussa

Orion Oyj ilmoitti tänään perustavansa uuden tutkimus- ja kehityskeskuksen Cambridgeen, Isoon-Britanniaan vuoden 2025 aikana vahvistaakseen globaalia kasvustrategiaansa ja innovatiivisten lääkkeiden kehitystä. Biologisiin ja suurimolekyylisiin lääkkeisiin keskittyvä uusi keskus tukee Orionin kliiniseen vaiheeseen eteneviä tutkimushankkeita biologisten lääkkeiden CMC-kyvykkyyksillä ja projektijohtamisella.

"Biologiset lääkkeet ovat nopeimmin kasvava segmentti lääketeollisuudessa, ja ne tarjoavat valtavia mahdollisuuksia uusille innovatiivisille hoidoille. Cambridge on Euroopan suurin biolääketieteen tutkimuskeskittymä, ja oman biologisten lääkkeiden T&K-keskuksen perustaminen alueelle tarjoaa meille pääsyn maailmanluokan tieteelliseen osaamiseen ja yhteistyömahdollisuuksiin korkeatasoisten yliopistojen kanssa. Olen innoissani tästä Orionin T&K-toiminnan jatkuvasta kansainvälistymisestä, joka auttaa meitä kehittämään parasta mahdollista osaamista tulevaisuutta varten", toteaa professori Outi Vaarala, Orionin Innovative Medicines -tulosyksiköstä sekä tutkimus- ja kehitystoiminnasta vastaava johtaja.

Orionin T&K-organisaatio työllistää tällä hetkellä noin 400 henkilöä. Suurimmat toimipisteet sijaitsevat Espoossa ja Turussa Suomessa, minkä lisäksi yhtiöllä on pienemmät kliinisen kehityksen keskukset Nottinghamissa Isossa-Britanniassa sekä New Yorkissa Yhdysvalloissa.

Jotta Orionin biologisten lääkkeiden T&K-organisaation rakenne tukisi optimaalisesti tulevaisuuden tarpeita, Suomessa aloitetaan yhteistoimintalain mukainen muutosneuvotteluprosessi, joka koskee noin 20 työntekijää Orionin Protein and Antibody Engineering and Characterization -tiimeissä Turussa. Muut Orionin T&K-organisaation työntekijät eivät ole muutosneuvottelujen piirissä.

Yhtiö on perjantaina 7.3. antanut yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluesityksen toimintojen uudelleenjärjestelystä ja mahdollisista henkilöstövähennyksistä. Toimintojen muutosten ja uudelleenjärjestelyjen odotetaan johtavan vastuualueiden muutoksiin, siirtoihin uusiin tehtäviin, siirtoihin eri toimipisteisiin, muutoksiin työsuhteen ehdoissa ja mahdollisesti joidenkin henkilöiden työsuhteen päättymiseen, jos muita vaihtoehtoja ei löydy. Arvioitu alustava irtisanomistarve on enintään 15 työntekijää. Mahdolliset irtisanomiset tapahtuisivat vuoden 2025 aikana.

Yhteyshenkilö:

Outi Vaarala

Executive Vice President

Innovative Medicines and Research & Development

p. 010 426 3472

Julkaisija:

Orion Oyj

Viestintä

Orionintie 1A, 02200 Espoo

www.orionpharma.com

