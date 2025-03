5e édition de Brise l’illusion avec Maxime Crépeau et Samuel Piette

MONTRÉAL, 10 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La campagne Brise l’illusion, menée par le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) et le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec), est de retour avec un slogan percutant : « Vapoter, c'est jouer avec sa santé ». À l’aube du début de la saison de la MLS (Major League Soccer) et à un peu plus d’un an de la tenue de la Coupe du monde au Canada, les joueurs de soccer Maxime Crépeau (Timbers de Portland) et Samuel Piette (CF Montréal) sont les nouveaux ambassadeurs de cette 5e édition.

« Je suis extrêmement fier de m’associer avec la campagne Brise l’illusion afin de partager les vrais faits entourant la vapoteuse et soutenir les jeunes athlètes dans l’atteinte de leurs objectifs, » affirme le gardien de but Maxime Crépeau.

Cette campagne s’adresse aux étudiant·es-athlètes et jeunes sportif·ves du secondaire et vise à déconstruire l’illusion selon laquelle la vapoteuse aurait peu de conséquences sur leur santé et leurs performances. De nombreux jeunes athlètes, qu’ils ou elles soient amateur.trice.s ou en voie de devenir professionnel.le.s, évaluent encore mal les méfaits du vapotage. Ils ne se posent pas toujours les bonnes questions. Par exemple, ils se demandent ce qu’il y a de moins pire entre la cigarette ou la vapoteuse. La réponse est pourtant dans la question, aucune des deux n’est bonne pour la santé. Aussi, d’autres fausses perceptions, comme celle de l’usage de la vapoteuse pour réduire l’anxiété, circulent encore auprès des jeunes. En se tenant loin du vapotage, ils mettent toutes les chances de leur côté pour avoir une bonne capacité pulmonaire, améliorer leur condition physique et éviter de tomber dans le piège de la dépendance à la nicotine.

16 % des élèves du secondaire ont vapoté dans les 30 derniers jours (EQSJS 2023)

30 % des élèves du secondaire ont déjà essayé la vapoteuse au cours de leur vie (EQSJS 2023)*

« Je prends mon rôle d’ambassadeur à cœur. Brise l’illusion aide à démystifier le vapotage auprès des jeunes et des jeunes sportif.ve.s. C’est un problème sérieux qu’on ne doit pas laisser passer. C’est important pour moi d’être là, il faut les encourager à rester en santé, » déclare Samuel Piette, capitaine du CF Montréal.

Le CQTS et le RSEQ ont mis leurs efforts en commun afin de développer une grande campagne 360 pour agir sur tous les fronts et rejoindre les jeunes athlètes. Une publicité télévisée est diffusée ainsi qu’une campagne sur les réseaux sociaux et sur le web, avec la collaboration des porte-paroles, Maxime Crépeau et Samuel Piette. Du matériel d’affichage est déployé dans les écoles secondaires. Enfin, une trousse éducative bonifiée d’une nouvelle capsule éducative et son guide d’animation sont offertes pour les intervenant.e.s sur le site Briselillusion.com.

Maxime Crépeau et Samuel Piette ont un parcours professionnel exemplaire qui démontre que la discipline et un mode de vie sain sont essentiels pour atteindre l’excellence. Leur implication dans la campagne envoie un message fort : prendre soin de sa santé est une démarche valorisante et gagnante, tant sur le terrain que dans la vie quotidienne.

Pour le CQTS et le RSEQ, cette initiative demeure indispensable. Il faut continuer de prioriser la prévention et de faire circuler la bonne information, car du travail reste à faire, et de nombreuses croyances à briser. En mettant l’accent sur le fait que le vapotage, comme la cigarette, est nocif pour la santé, la campagne Brise l’illusion donne l’heure juste sur une fausse croyance très répandue chez les jeunes. Briser ces mythes contribuera à encourager les adolescent.e.s sportif.ve.s à choisir un mode de vie sain et sans fumée.

À propos du CQTS : Un Québec sans tabac. Voilà la vision audacieuse du Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS). Depuis 1976, le CQTS a parcouru beaucoup de chemin et continuera de paver la voie en mobilisant et en rassemblant les acteurs de divers milieux afin d’enrayer la première cause de mortalité évitable au Québec, le tabagisme. Fort de sa victoire historique contre les cigarettières canadiennes dans le cadre du recours collectif CQTS-Blais pour les victimes du tabac du Québec, le CQTS est aussi engagé à prévenir la consommation du cannabis et des produits de vapotage chez les jeunes.

À propos du RSEQ : Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) contribue à la persévérance et à la réussite éducative ainsi qu’au développement de la personne par la promotion de la santé, la pratique du sport et de l’activité physique en milieu étudiant.

Stéphane Boudreau, directeur général du RSEQ, Dominique Claveau, directrice générale par intérim du CQTS et Sandrine Perks, gestionnaire de la prévention du CQTS, sont disponibles pour des entrevues.

