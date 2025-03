Crédit Agricole Loire Haute-Loire : convocation à l'AG du 27 mars 2025 - ordre du jour, projet de résolutions et mise à disposition des documents préparatoires

Le Conseil d’Administration nomme et révoque le Directeur Général et, sur proposition de ce dernier, les autres Cadres de Direction.



Le Conseil d’Administration délègue au Directeur Général tous pouvoirs :









destinés à lui assurer autorité sur l’ensemble du personnel et à assurer le fonctionnement de la Caisse Régionale et

pour assurer les activités immobilières de la Caisse Régionale visées à l’article 4 ci-dessus avec la faculté pour le Directeur Général de subdéléguer ces pouvoirs.





Le Directeur Général ou un autre cadre de direction en charge des activités immobilières nommé par le Conseil d’Administration (i) effectue toutes activités de transactions sur immeubles et fonds de commerce, de gestion immobilière, et de syndic de copropriété au nom et pour le compte de la Caisse Régionale conformément à la loi applicable et dans la limite de l’objet social et (ii) représente la Caisse Régionale en justice, tant en demande qu’en défense, au titre desdites activités immobilières.









La nomination du Directeur Général de la Caisse Régionale est soumise à l’agrément de Crédit Agricole S.A qui doit approuver également le montant du traitement et, s’il y a lieu, de la gratification qui lui sont alloués.



Conformément à l’article L.512-40 alinéa 2 du Code monétaire et financier, le Directeur Général peut être révoqué par décision du Directeur Général de Crédit Agricole S.A prise après avis du Conseil d’Administration de Crédit Agricole S.A.









Il est interdit au Directeur Général, sauf autorisation spéciale de Crédit Agricole S.A, soit d’exercer une profession industrielle ou commerciale, soit de remplir un emploi rétribué, soit d’effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération, soit enfin de remplir les fonctions d’administrateur d’une Institution susceptible de recevoir des prêts du Crédit Agricole (article L.512-40 alinéa 3 du Code monétaire et financier).











Le Conseil d’Administration nomme et révoque le Directeur Général et, sur proposition de ce dernier, les autres Cadres de Direction.



Le Conseil d’Administration délègue au Directeur Général tous pouvoirs :



destinés à lui assurer autorité sur l’ensemble du personnel et à assurer le fonctionnement de la Caisse Régionale et

pour assurer les activités immobilières de la Caisse Régionale visées à l’article 4 ci-dessus avec la faculté pour le Directeur Général de subdéléguer ces pouvoirs.











Le Directeur Général et/ou un/ou plusieurs autre(s) cadre(s) de direction en charge des activités immobilières nommé(s) par le Conseil d’Administration (i) effectue(nt) toutes activités de transactions sur immeubles et fonds de commerce, de gestion immobilière, et de syndic de copropriété au nom et pour le compte de la Caisse Régionale conformément à la loi applicable et dans la limite de l’objet social et (ii) représente(nt) la Caisse Régionale en justice, tant en demande qu’en défense, au titre desdites activités immobilières.









La nomination du Directeur Général de la Caisse Régionale est soumise à l’agrément de Crédit Agricole S.A qui doit approuver également le montant du traitement et, s’il y a lieu, de la gratification qui lui sont alloués.



Conformément à l’article L.512-40 alinéa 2 du Code monétaire et financier, le Directeur Général peut être révoqué par décision du Directeur Général de Crédit Agricole S.A prise après avis du Conseil d’Administration de Crédit Agricole S.A.









Il est interdit au Directeur Général, sauf autorisation spéciale de Crédit Agricole S.A, soit d’exercer une profession industrielle ou commerciale, soit de remplir un emploi rétribué, soit d’effectuer à titre privé un travail moyennant rémunération, soit enfin de remplir les fonctions d’administrateur d’une Institution susceptible de recevoir des prêts du Crédit Agricole (article L.512-40 alinéa 3 du Code monétaire et financier).