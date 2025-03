Rapala VMC Oyj, Johdon liiketoimet, 10.3.2025 klo 18.15 EET

Rapala VMC Oyj - Johdon liiketoimet - Oy Rosaco Ab

____________________________________________

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Oy Rosaco Ab

Asema: Lähipiiriin kuuluva henkilö

Liikkeeseenlaskijassa johtotehtävissä toimiva henkilö

Nimi: Alexander Rosenlew

Asema: Hallituksen jäsen/varajäsen

Liikkeeseenlaskija: Rapala VMC Oyj

LEI: 7437009TB42O2AB3JW91

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 99519/4/4

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-03-10

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009007355

Liiketoimen luonne: HANKINTA





Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 1.57 EUR

(2): Volyymi: 588 Yksikköhinta: 1.58 EUR

(3): Volyymi: 567 Yksikköhinta: 1.57 EUR

(4): Volyymi: 1000 Yksikköhinta: 1.57 EUR

(5): Volyymi: 1 Yksikköhinta: 1.595 EUR

(6): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 1.595 EUR

(7): Volyymi: 155 Yksikköhinta: 1.595 EUR

(8): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 1.605 EUR

(9): Volyymi: 352 Yksikköhinta: 1.59 EUR

(10): Volyymi: 159 Yksikköhinta: 1.595 EUR

(11): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 1.595 EUR

(12): Volyymi: 210 Yksikköhinta: 1.6 EUR

(13): Volyymi: 112 Yksikköhinta: 1.61 EUR

(14): Volyymi: 34 Yksikköhinta: 1.61 EUR

(15): Volyymi: 14 Yksikköhinta: 1.595 EUR

(16): Volyymi: 3 Yksikköhinta: 1.595 EUR

(17): Volyymi: 260 Yksikköhinta: 1.605 EUR

(18): Volyymi: 107 Yksikköhinta: 1.61 EUR

(19): Volyymi: 126 Yksikköhinta: 1.605 EUR

(20): Volyymi: 8839 Yksikköhinta: 1.61 EUR

(21): Volyymi: 487 Yksikköhinta: 1.6 EUR

(22): Volyymi: 2 Yksikköhinta: 1.6 EUR

(23): Volyymi: 6871 Yksikköhinta: 1.6 EUR

(24): Volyymi: 425 Yksikköhinta: 1.6 EUR

(25): Volyymi: 710 Yksikköhinta: 1.6 EUR

(26): Volyymi: 18865 Yksikköhinta: 1.6 EUR

(27): Volyymi: 487 Yksikköhinta: 1.6 EUR

(28): Volyymi: 19513 Yksikköhinta: 1.6 EUR





Liiketoimien yhdistetyt tiedot (28):

Volyymi: 60000 Keskihinta: 1.60049 EUR





Lisätietoja antaa Tuomo Leino, sijoittajasuhteet (+358 9 7562 540)

Rapala VMC Oyj lyhyesti

Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, 13 Fishing sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 221 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 400 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.

www.rapalavmc.com