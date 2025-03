JCDecaux annonce le départ à la retraite de Daniel Hofer, Membre du Directoire de JCDecaux SE et Directeur Général Allemagne, Autriche, Europe Centrale et Orientale et Asie Centrale. Jérôme d'Héré est nommé pour lui succéder en tant que Dir

JCDecaux annonce le départ à la retraite de Daniel Hofer, Membre du Directoire de JCDecaux SE et Directeur Général Allemagne, Autriche, Europe Centrale et Orientale et Asie Centrale. Jérôme d'Héré est nommé pour lui succéder en tant que Directeur Général de cette région

Paris, le 10 mars 2025 – JCDecaux SE (Euronext Paris : DEC), numéro un mondial de la communication extérieure, annonce le départ à la retraite de Daniel Hofer, Membre du Directoire et Directeur Général Allemagne, Autriche, Europe Centrale et Orientale et Asie Centrale de JCDecaux, qui quittera ses fonctions opérationnelles à compter du 31 août 2025. Il conservera certains mandats en qualité d’administrateur de sociétés sélectionnées et continuera de représenter le Groupe au sein du conseil d'administration de WOO (World Out of Home Association). Daniel Hofer ne sera pas remplacé pour le moment au sein du Directoire de JCDecaux.

A compter du 1er septembre 2025, Jérôme d'Héré, actuellement Directeur Fusions, Acquisitions et Développement du Groupe, prendra la direction de cette région. Basé à Berlin, il reportera à Jean-François Decaux.

Une passation opérationnelle sera organisée en juillet et août entre Daniel Hofer et Jérôme d’Héré afin d’assurer une transition harmonieuse. Le successeur de Jérôme d’Héré sera annoncé ultérieurement.

Daniel Hofer a rejoint le secteur de la communication extérieure en 2010, en tant que Directeur Général d'APG|SGA, leader de la communication extérieure en Suisse. En 2014, il est devenu membre du Directoire de JCDecaux et Directeur Général Allemagne, Autriche, Europe Centrale et Orientale et Asie Centrale.

Jérôme d'Héré a débuté sa carrière en Suisse en 2005, avant de rejoindre JCDecaux en 2007, où il a occupé différentes fonctions au sein des Départements Finance et Audit Interne en France. En 2012, il a été nommé Directeur Adjoint du Contrôle de Gestion France. De 2014 à 2018, il a occupé les fonctions de Directeur Financier pour l'Amérique Centrale, basé successivement au Mexique puis au Panama. Depuis 2019, il est Directeur Fusions, Acquisitions et Développement du Groupe à Paris.

Daniel Hofer, Membre du Directoire et Directeur Général de JCDecaux Allemagne, Autriche, Europe Centrale et Orientale et Asie Centrale, a déclaré : « Travailler aux côtés de collaborateurs aussi talentueux et engagés chez JCDecaux et faire partie du Directoire du Groupe a été un privilège unique. Je suis très reconnaissant pour toutes ces expériences positives et enrichissantes qui ont jalonné l’ensemble de mon parcours professionnel, pendant près de 40 ans dans l'industrie des médias. »

Jean-François Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous tenons à remercier Daniel Hofer pour son engagement, sa fidélité et pour ses nombreuses contributions à la réussite de notre Groupe. En tant que membre de notre Directoire et Directeur Général de sa région, Daniel Hofer a été un dirigeant très apprécié avec un parcours impressionnant. Nous regrettons sa décision de partir à la retraite et quitter ses fonctions opérationnelles, mais nous nous réjouissons de continuer à travailler ensemble dans le cadre de mandats spécifiques. Nous souhaitons à Jérôme d'Héré plein succès dans ses nouvelles fonctions. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2024 : 3 935,3 millions d’euros

N°1 mondial de la communication extérieure

Une audience journalière de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

1 091 811 faces publicitaires dans le monde

Une présence dans 3 894 villes de plus de 10 000 habitants

12 026 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices SBF 120 et CAC Mid 60

La trajectoire de réduction carbone Groupe de JCDecaux a été validée par le SBTi et l’entreprise a rejoint l’indice Euronext Paris CAC® SBT 1,5°

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements FTSE4Good (3,8/5), CDP (Liste A), MSCI (AAA), Sustainalytics (13,1) et classé Or par EcoVadis

1 ère entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100

entreprise de communication extérieure à rejoindre le RE100 Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (629 737 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 157 aéroports et 257 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 848 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (83 472 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (736 310 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (178 010 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (89 526 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (22 490 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (20 689 faces publicitaires)





Pour plus d’information : www.jcdecaux.com

Retrouvez-nous sur X, LinkedIn, Facebook, Instagram et YouTube





Direction de la Communication : Albert Asséraf

+33 (0) 1 30 79 79 10 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

+33 (0) 1 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

Pièce jointe