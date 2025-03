Fnac Darty : Dépôt du document d’enregistrement universel 2024 contenant le rapport financier annuel

Ivry-sur-Seine, 10 mars 2025

DÉPÔT DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024 CONTENANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Fnac Darty a déposé le 10 mars 2025 auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) son Document d’enregistrement universel 2024 contenant le Rapport Financier Annuel en version xHTML.

Il inclut également :

le rapport financier annuel 2024, comprenant les comptes sociaux de Fnac Darty et les comptes consolidés du Groupe ;

le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

les rapports des commissaires aux comptes ;

les informations relatives aux honoraires versés aux commissaires aux comptes ;

les informations relatives au programme de rachat d’actions ; et

les informations en matière de durabilité (y compris le plan de vigilance) ainsi que le rapport de certification sur ces informations.

Le Document d’enregistrement universel est disponible sur le site de l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) et sur le site internet de la société à l’adresse suivante : www.fnacdarty.com dans la rubrique "Investisseurs".

Il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Il peut également être envoyé par courriel sur demande envoyée à actionnaires@fnacdarty.com.

Une version anglaise sera disponible sur le site Internet du Groupe ultérieurement.

A PROPOS DE FNAC DARTY

Présent dans 14 pays, Fnac Darty est un leader européen de la vente de produits de divertissement et de loisirs, d'électronique grand public et d'électroménager. Depuis 2021, le Groupe a accéléré son virage vers un modèle axé sur l’omnicanal, les services et la durabilité. Fnac Darty a réalisé un chiffre d'affaires de près de 8 milliards d'euros en 2024. Le Groupe, qui compte près de 30 000 collaborateurs et dispose en Italie d'un réseau multiformat de plus de 1 500 magasins depuis l'acquisition d'Unieuro, se positionne comme un acteur majeur du e-commerce.

Pour plus d’informations : www.fnacdarty.com

