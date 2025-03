GROUPE PARTOUCHE : Mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire

Mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire

Paris, le 10 mars 2025, à 18h

GROUPE PARTOUCHE SA informe ses actionnaires que son Assemblée Générale mixte à caractère ordinaire annuel et extraordinaire, se tiendra le mercredi 26 mars 2025 à 10 heures aux Salons Hoche, 9 avenue Hoche 75008 PARIS.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 12 février 2025 et l’avis de convocation au BALO du 10 mars 2025.

Les documents prévus par l’article R. 225-83 du code de commerce sont tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l’assemblée, conformément aux dispositions réglementaires applicables :

tout actionnaire nominatif peut, jusqu’au cinquième jour inclusivement avant l’Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents. Pour les titulaires d’actions au porteur, l’exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d’une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité ;

tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société pendant un délai de 15 jours précédant la date de l’Assemblée.

Les documents peuvent également être consultés sur le site internet de la société (https://groupe.partouche.com/finances > Assemblées générales) dans les conditions prévues par la loi.

