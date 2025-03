11th March 2025

PayPoint plc

("PayPoint" or the "Company")

Transaction in Own Shares

The Company announces today it has purchased the following number of its ordinary shares of £0.00333 each through Investec Bank plc (“Investec”).

Ordinary Shares

Date of purchase: 10th March 2025 Aggregate number of ordinary shares purchased: 12,778 Lowest price per share (pence): 619.00 Highest price per share (pence): 632.00 Weighted average price per day (pence): 622.4869

The Company intends to cancel the purchased shares.

As of the date of this announcement, the Company's share capital consists of 71,014,414 ordinary shares of 1/3 pence each. Each ordinary share carries the right to one vote in relation to all circumstances at general meetings of the Company. The Company does not hold any shares in Treasury.

The above figure of 71,014,414 may be used by shareholders and others with notification obligations as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, the Company under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.

The table below contains detailed information about the purchases made as part of the buyback programme.

Aggregate information:

Venue Volume-weighted average price (p) Aggregated volume Lowest price per share (p) Highest price per share (p) XLON 622.4869 12,778 619.00 632.00

Individual Transactions

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 as it forms part of UK law, a full breakdown of the individual trades made by Investec on behalf of the Company as part of the Programme is detailed below:

Date and time of each trade Number of shares purchased Price (pence per share) Trading Venue Transaction Reference Number 10 March 2025 08:11:13 133 632.00 XLON 00326455850TRLO1 10 March 2025 08:18:57 130 628.00 XLON 00326461601TRLO1 10 March 2025 08:33:39 95 627.00 XLON 00326474227TRLO1 10 March 2025 08:33:39 40 627.00 XLON 00326474228TRLO1 10 March 2025 08:34:00 136 626.00 XLON 00326474506TRLO1 10 March 2025 08:43:02 133 628.00 XLON 00326480333TRLO1 10 March 2025 08:43:07 125 628.00 XLON 00326480415TRLO1 10 March 2025 08:43:07 2 628.00 XLON 00326480416TRLO1 10 March 2025 08:48:48 131 629.00 XLON 00326484692TRLO1 10 March 2025 08:54:33 138 628.00 XLON 00326490627TRLO1 10 March 2025 08:55:36 136 626.00 XLON 00326491611TRLO1 10 March 2025 09:00:33 134 626.00 XLON 00326495636TRLO1 10 March 2025 09:04:30 135 625.00 XLON 00326499730TRLO1 10 March 2025 10:05:03 100 627.00 XLON 00326546738TRLO1 10 March 2025 10:05:03 119 627.00 XLON 00326546739TRLO1 10 March 2025 10:06:15 12 626.00 XLON 00326546777TRLO1 10 March 2025 10:06:15 12 626.00 XLON 00326546778TRLO1 10 March 2025 10:29:29 12 627.00 XLON 00326547433TRLO1 10 March 2025 10:29:29 122 627.00 XLON 00326547434TRLO1 10 March 2025 10:30:06 128 626.00 XLON 00326547457TRLO1 10 March 2025 10:31:17 131 625.00 XLON 00326547490TRLO1 10 March 2025 11:05:01 3 624.00 XLON 00326548620TRLO1 10 March 2025 11:15:03 134 624.00 XLON 00326548927TRLO1 10 March 2025 11:15:03 137 624.00 XLON 00326548928TRLO1 10 March 2025 11:15:03 190 624.00 XLON 00326548929TRLO1 10 March 2025 11:15:03 136 625.00 XLON 00326548930TRLO1 10 March 2025 11:15:03 169 625.00 XLON 00326548931TRLO1 10 March 2025 11:15:03 136 625.00 XLON 00326548932TRLO1 10 March 2025 11:36:21 4 624.00 XLON 00326549429TRLO1 10 March 2025 11:48:38 125 624.00 XLON 00326549760TRLO1 10 March 2025 11:48:38 4 624.00 XLON 00326549761TRLO1 10 March 2025 12:02:11 89 624.00 XLON 00326550051TRLO1 10 March 2025 12:02:11 133 624.00 XLON 00326550052TRLO1 10 March 2025 12:02:51 45 624.00 XLON 00326550066TRLO1 10 March 2025 12:02:55 88 624.00 XLON 00326550068TRLO1 10 March 2025 12:02:55 45 624.00 XLON 00326550069TRLO1 10 March 2025 12:05:18 135 624.00 XLON 00326550131TRLO1 10 March 2025 12:10:52 127 623.00 XLON 00326550337TRLO1 10 March 2025 12:10:52 126 624.00 XLON 00326550338TRLO1 10 March 2025 12:10:52 76 624.00 XLON 00326550339TRLO1 10 March 2025 12:10:52 60 624.00 XLON 00326550340TRLO1 10 March 2025 12:10:52 75 624.00 XLON 00326550341TRLO1 10 March 2025 12:10:56 60 624.00 XLON 00326550342TRLO1 10 March 2025 12:23:21 130 623.00 XLON 00326550842TRLO1 10 March 2025 12:23:21 160 623.00 XLON 00326550843TRLO1 10 March 2025 12:23:44 100 623.00 XLON 00326550863TRLO1 10 March 2025 12:23:44 74 623.00 XLON 00326550864TRLO1 10 March 2025 12:23:44 73 623.00 XLON 00326550865TRLO1 10 March 2025 12:33:24 74 623.00 XLON 00326551091TRLO1 10 March 2025 12:33:24 76 623.00 XLON 00326551092TRLO1 10 March 2025 12:33:24 75 623.00 XLON 00326551093TRLO1 10 March 2025 13:04:02 125 623.00 XLON 00326551841TRLO1 10 March 2025 13:04:02 6 623.00 XLON 00326551842TRLO1 10 March 2025 13:04:08 125 623.00 XLON 00326551866TRLO1 10 March 2025 13:04:08 125 623.00 XLON 00326551867TRLO1 10 March 2025 13:04:53 100 623.00 XLON 00326551892TRLO1 10 March 2025 13:06:37 257 622.00 XLON 00326551972TRLO1 10 March 2025 13:06:37 129 622.00 XLON 00326551973TRLO1 10 March 2025 13:06:37 251 622.00 XLON 00326551974TRLO1 10 March 2025 13:06:38 183 621.00 XLON 00326551975TRLO1 10 March 2025 13:06:38 209 621.00 XLON 00326551976TRLO1 10 March 2025 13:06:41 74 620.00 XLON 00326551980TRLO1 10 March 2025 13:06:41 56 620.00 XLON 00326551981TRLO1 10 March 2025 13:10:45 1 621.00 XLON 00326552111TRLO1 10 March 2025 13:10:45 1 621.00 XLON 00326552112TRLO1 10 March 2025 13:11:53 64 621.00 XLON 00326552133TRLO1 10 March 2025 13:11:53 180 621.00 XLON 00326552134TRLO1 10 March 2025 13:11:53 13 621.00 XLON 00326552135TRLO1 10 March 2025 13:45:11 260 622.00 XLON 00326553595TRLO1 10 March 2025 13:45:11 130 622.00 XLON 00326553596TRLO1 10 March 2025 13:45:11 114 622.00 XLON 00326553597TRLO1 10 March 2025 13:45:11 16 622.00 XLON 00326553598TRLO1 10 March 2025 13:45:37 100 622.00 XLON 00326553609TRLO1 10 March 2025 13:56:12 89 621.00 XLON 00326554006TRLO1 10 March 2025 13:56:12 311 621.00 XLON 00326554007TRLO1 10 March 2025 13:57:49 11 622.00 XLON 00326554089TRLO1 10 March 2025 13:57:49 100 622.00 XLON 00326554090TRLO1 10 March 2025 14:00:13 183 621.00 XLON 00326554158TRLO1 10 March 2025 14:00:13 250 621.00 XLON 00326554159TRLO1 10 March 2025 14:00:13 12 621.00 XLON 00326554160TRLO1 10 March 2025 14:00:13 77 621.00 XLON 00326554161TRLO1 10 March 2025 14:00:35 262 620.00 XLON 00326554204TRLO1 10 March 2025 14:00:35 130 620.00 XLON 00326554205TRLO1 10 March 2025 14:01:08 131 621.00 XLON 00326554233TRLO1 10 March 2025 14:22:05 135 620.00 XLON 00326555239TRLO1 10 March 2025 14:22:05 134 620.00 XLON 00326555240TRLO1 10 March 2025 14:22:54 134 620.00 XLON 00326555295TRLO1 10 March 2025 14:22:54 134 620.00 XLON 00326555296TRLO1 10 March 2025 14:22:54 134 620.00 XLON 00326555297TRLO1 10 March 2025 14:22:54 64 620.00 XLON 00326555298TRLO1 10 March 2025 14:22:54 1 620.00 XLON 00326555299TRLO1 10 March 2025 14:30:06 135 620.00 XLON 00326555820TRLO1 10 March 2025 14:30:09 133 619.00 XLON 00326555825TRLO1 10 March 2025 14:55:31 130 619.00 XLON 00326557879TRLO1 10 March 2025 14:55:31 129 619.00 XLON 00326557880TRLO1 10 March 2025 14:55:31 21 619.00 XLON 00326557881TRLO1 10 March 2025 14:55:31 109 619.00 XLON 00326557882TRLO1 10 March 2025 15:04:33 84 619.00 XLON 00326558823TRLO1 10 March 2025 15:19:17 393 621.00 XLON 00326559922TRLO1 10 March 2025 15:28:02 275 620.00 XLON 00326560489TRLO1 10 March 2025 15:28:02 78 620.00 XLON 00326560490TRLO1 10 March 2025 15:28:02 59 620.00 XLON 00326560491TRLO1 10 March 2025 15:41:35 264 619.00 XLON 00326561880TRLO1 10 March 2025 15:41:44 79 619.00 XLON 00326561890TRLO1 10 March 2025 15:48:12 143 619.00 XLON 00326562302TRLO1 10 March 2025 16:00:06 115 619.00 XLON 00326563653TRLO1 10 March 2025 16:00:06 14 619.00 XLON 00326563654TRLO1 10 March 2025 16:01:06 133 619.00 XLON 00326563870TRLO1 10 March 2025 16:01:43 125 620.00 XLON 00326563943TRLO1 10 March 2025 16:11:33 128 621.00 XLON 00326564693TRLO1 10 March 2025 16:14:41 134 620.00 XLON 00326564982TRLO1 10 March 2025 16:15:36 2 622.00 XLON 00326565049TRLO1 10 March 2025 16:15:40 4 622.00 XLON 00326565055TRLO1 10 March 2025 16:17:10 52 622.00 XLON 00326565160TRLO1 10 March 2025 16:17:10 63 622.00 XLON 00326565161TRLO1 10 March 2025 16:17:10 71 622.00 XLON 00326565162TRLO1 10 March 2025 16:17:10 131 622.00 XLON 00326565163TRLO1

For further information please contact:

PayPoint plc

Nick Wiles, Chief Executive Officer

Mobile: 07442 968960

Rob Harding, Chief Financial Officer

Mobile: 07525 707970

FGS Global

Rollo Head

James Thompson

Telephone: 0207 251 3801

Investec Bank plc

Carlton Nelson

Henry Reast

Telephone: 0207 597 5970