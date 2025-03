Dovre Group Oyj Lehdistötiedote 11.3.2025 klo 10.00

Suvic Oy on solminut sopimuksen akkupohjaisen energian varastointijärjestelmän rakentamisesta Uuteenkaupunkiin

Suvic on allekirjoittanut urakkasopimuksen akkupohjaisen energian varastointijärjestelmän rakentamisesta. Urakan tilaaja on Renewable Power Capital Ltd. (RPC), jonka pääkonttori sijaitsee Lontoossa.

Sopimus sisältää mm. suunnittelun, rakentamisen, sähköaseman sekä kaikki sähkö- ja mekaniikka-asennukset. Rakennettavan energian varastointijärjestelmän (BESS, Battery Energy Storage System) kapasiteetti on n. 50 MW / 100 MWh. Akkuvarasto toteutetaan Fingridin sähköaseman kupeeseen.

Alustavan aikataulun mukaisesti työt aloitetaan huhtikuun aikana ja Suvicin osalta työt valmistuvat maaliskuussa 2026. Tuotantoon laitos on tarkoitus ottaa kesäkuussa 2026. Valmistuttuaan se osaltaan tukee sähköverkon tuotannon ja kulutuksen tasapainottamista.

"RPC tuli markkinoille vauhdittamaan Euroopan vähähiilistä siirtymää, ja akkukäyttöinen energiavarastointi on keskeinen osa tätä kokonaisuutta. Yhteistyömme Suvicin kanssa on ollut erinomaista tähän mennessä, joten olemme iloisia voidessamme jälleen yhdistää voimamme toimittaaksemme tämän tärkeän infrastruktuurin sähköverkkoon liitettäväksi", sanoo RPC:n Managing Director of Engineering, Procurement and Construction Ignacio Garcia Cuadrado.

Suvicin toimitusjohtaja Ville Vesanen kertoo, että kyseessä on yrityksen ensimmäinen teollisen mittaluokan BESS-projekti: ”Olemme seuranneet BESS-ratkaisujen kehittymistä suurella mielenkiinnolla, ja näemme, että ne tarjoavat paljon mahdollisuuksia tuuli- ja aurinkoenergian rakentamiseen erilaisten hybridiratkaisujen kautta. Samalla energian varastointi myös palvelee sähköverkon vakautta sekä yhteiskunnan huoltovarmuutta mahdollisissa poikkeustilanteissa. Meillä on erinomainen kumppanuus RPC:n kanssa, ja tämä sopimus on jälleen yksi osoitus keskinäisestä luottamuksestamme.”

BESS-kapasiteetin odotetaan kasvavan kiihtyvällä tahdilla

Energiajärjestelmän tukena toimiva BESS on akkuihin perustuva joustava järjestelmä, joka tarjoaa kustannustehokkaan tavan varastoida ylimääräistä energiaa ylituotannon aikana ja purkaa sitä käyttöön kulutushuippujen tasaamiseksi. Se auttaa sähköverkkojen toimintavarmuuden vakauttamisessa ja tarjoaa mahdollisuuden uusiutuvan energian tehokkaaseen hyödyntämiseen, joka olisi muuten mahdotonta päivittäisestä ja kausittaisesta vaihtelusta johtuen.

BESS-ratkaisuilla on tulevina vuosina merkittävä rooli Euroopan siirtyessä kohti hiilidioksidipäästötöntä energiantuotantoa. Akkupohjaisten energiavarastojen kapasiteetin arvioidaan moninkertaistuvan Euroopassa vuoteen 2030 mennessä, ja sähköverkkoon kytkettyjen varastojen odotetaan saavuttavan tällöin yli 50 gigawatin kapasiteetin (Aurora Energy Research, 2024).

Lisätiedot:

Ville Vesanen

toimitusjohtaja, Suvic Oy

Puh. 044 328 9928

vve@suvic.fi

Sanna Outa-Ollila

vt. toimitusjohtaja, Dovre Group Oyj

Puh. 020 436 2000

sanna.outa-ollila@dovregroup.com

Dovre Group on uusiutuvan energian projektikehitys- ja rakennushankkeiden toimittaja tuuli- ja aurinkopuistoissa, akkuenergian varastointijärjestelmissä sekä lämpöpumppulaitoksissa Pohjoismaissa konserniyhtiöidensä Suvic Oy:n ja Renetec Oy:n kautta. Lisäksi Proha Oy tarjoaa projektinhallintaohjelmistoja palveluineen, ja eSite virtuaalitodellisuuden palveluja teollisuudelle. Dovre Groupin arvioitu liikevaihto vuonna 2024 oli noin 99 miljoonaa euroa. Dovre Group työllistää noin 200 henkilöä. Verkkosivut: www.dovregroup.com

Suvic on vuonna 2017 Oulussa perustettu yritys, joka toimii Pohjoismaissa keskittyen erityisesti uusiutuvan energian rakentamiseen. Se tuo alalle uusia, innovatiivisia käytäntöjä suunnittelun, rakentamisen ja projektinjohtamisen kautta. Yhtiön tämänhetkisiä kohteita ovat Renewable Power Capital Ltd:n Storhöjden ja Vitberget tuulipuistot (Kramfors, Ruotsi), Vinliden Vindkraft AB:n Vinliden North ja South tuulipuistot (Lycksele, Ruotsi), EPV Aurinkovoima Oy:n Heininevan aurinkovoimala (Lapua), Alightin Eurajoen aurinkopuisto (Luvia) sekä Fortumin Kirkkonummen ja Espoon datakeskusalueiden lämpöpumppulaitokset. Verkkosivut: www.suvic.fi

Renewable Power Capital on vuonna 2020 perustettu, Lontoossa pääkonttoriaan pitävä pan-eurooppalainen uusiutuvan energian yhtiö, jonka taustalla toimii CPP Investments. RPC sijoittaa maa- ja aurinkovoiman sekä energian varastoinnin kehittämiseen, rakentamiseen ja pitkäaikaiseen operointiin, edistäen näin energiatransitiota ja luoden vakaita, pitkän aikavälin riskikorjattuja tuottoja. RPC:n joustava toimintamalli mahdollistaa investointien rakenteen mukauttamisen Euroopan muuttuvaan markkinadynamiikkaan ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen pitkäaikaisia kumppanuuksia varten. RPC:n johdossa on kokenut ja vakiintunut energia-alan asiantuntijatiimi, jolla on syvällistä osaamista uusiutuvasta energiasta, tekniikasta ja operatiivisesta toiminnasta sekä vahva yhteinen päämäärä. RPC pyrkii olemaan edelläkävijä Euroopan uusiutuvan energian alalla, vauhdittamaan alan jo ennestään nopeaa kasvua ja toimimaan keskeisessä roolissa energiatransition toteuttamisessa. Verkkosivut: https://www.renewablepowercapital.com/