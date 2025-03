Marimekko Oyj, Pörssitiedote 11.3.2025 klo 10.30



Muutoksia Marimekon johdossa

Marimekon liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja (CBDO) ja johtoryhmän jäsen Riika Wikberg jättää tehtävänsä siirtyäkseen yrittäjäksi. Riika Wikberg työskentelee Marimekon palveluksessa 10.6.2025 asti, ja hänen seuraajansa rekrytointi on aloitettu.

”Haluan lämpimästi kiittää Riikaa hänen Marimekko-vuosistaan. Riikalla on ollut merkittävä rooli yhtiömme pitkäaikaisessa liiketoiminnan ja vastuullisuustyön kehittämisessä. Toivotan hänelle kaikkea hyvää uusiin haasteisiin”, sanoo Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.



