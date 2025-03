ORION OYJ

Orion-konsernin tilinpäätösasiakirjat 2024 sekä palkitsemisraportti julkaistu

Orion-konsernin vuoden 2024 tilinpäätösasiakirjat on julkaistu suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.orionpharma.com/vuosiraportit sekä tämän tiedotteen liitteinä. Tilinpäätösasiakirjat-dokumentti sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, kestävyysselvityksen (osana toimintakertomusta) sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (osana toimintakertomusta).

Tilinpäätösasiakirjat on julkaistu European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti xHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat ja liitetiedot on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on toimittanut riippumattoman kohtuullisen varmuuden antavan varmennusraportin koskien Orionin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 (uudistettu) mukaisesti.

Orionin kestävyysraportti on laadittu eurooppalaisten kestävyysraportointistandardien (European Sustainability Reporting Standards, ESRS) ja Suomen kirjanpitolain kestävyysraportointia koskevan luvun 7 vaatimusten mukaisesti. Kestävyystarkastusyhteisö KPMG Oy Ab on varmentanut raportin rajoitetun varmuuden tasolla. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 (uudistettu) mukaisesti.

Suomen kirjanpitolain ja osakeyhtiölain vaatimusten mukaiset yhtiön viralliset tilinpäätösasiakirjat, jotka sisältävät tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, kestävyysselvityksen (osana toimintakertomusta), selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (osana toimintakertomusta), tilintarkastuskertomuksen sekä kestävyysraportin varmennuskertomuksen, on julkaistu suomeksi osoitteessa https://www.orionpharma.com/yhtiokokous2025.

Orionin hallituksen vahvistama Palkitsemisraportti 2024 on julkaistu erillisenä raporttina suomeksi ja englanniksi yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.orionpharma.com/vuosiraportit sekä tämän tiedotteen liitteenä.

Orion on suomalainen yli satavuotias lääkeyhtiö - hyvinvoinnin rakentaja, joka toimii maailmanlaajuisesti. Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme ihmis- ja eläinlääkkeitä sekä lääkkeiden vaikuttavia aineita. Orionilla on laaja alkuperäislääkkeiden, geneeristen lääkkeiden sekä itsehoitotuotteiden valikoima. Lääketutkimuksemme ydinterapia-alueet ovat syöpäsairaudet ja kipu. Orionin kehittämiä alkuperäislääkkeitä käytetään muun muassa syöpien, neurologisten sairauksien sekä hengityselinsairauksien hoidossa. Orionin liikevaihto vuonna 2024 oli 1 542 miljoonaa euroa, ja yhtiö työllisti vuoden lopussa noin 3 700 henkilöä. Orionin A- ja B- osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

