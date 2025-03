Selskabsmeddelelse nr. 2 / 2025

11. marts 2025

Årsregnskabsmeddelelse 2024

NewCap Holding A/S´s årsrapport offentliggøres hermed.

Koncernen realiserede et resultat på DKK 0,7 mio. (2023 – DKK -0,7 mio.) og de væsentligste forhold i regnskabsåret har været:

Håndtering af indgåede earn out aftaler, herunder endelig opgørelse af earn out og afklaring af uoverensstemmelser om hvilke omkostningsfradrag, der kan fratrækkes i grundlaget for earn out betaling

Udbetaling af ekstraordinært udbytte, ca. DKK 15,1 mio., svarende til DKK 0,12 pr. aktie

Undersøgelse af muligheder for selskabets fremtid





Årets resultat før finansielle poster udgør DKK -2,7 mio. inkl. omkostninger til håndtering af uenigheder om omkostningsfradrag. Dette er på linie med de udmeldte forventningerne hertil.

Finansielle highlights 2024

Årets resultat før finansielle poster blev et underskud på DKK -3,1 mio., (2023: DKK -2,7 mio.)

Finansielle poster, netto DKK 3,8 mio., omfatter bl.a. indregnet en positiv dagsværdiregulering på tilgodehavender fra earn out aftaler på DKK 3,5 mio. (2023: DKK 1,9 mio.)

Årets resultat efter skat blev på DKK 0,7 mio. (2023: DKK -0,7 mio.),

Ultimo året udgjorde koncernens egenkapital DKK 12,0 mio. (2023: DKK 26,4 mio.), efter udlodning af ekstraordinært udbytte på DKK 15,1 mio. Dette svarer til at den indre værdi er DKK 0,095 pr. aktie.

Earn out aftaler

Der er i regnskabsåret foretaget endelig opgørelse og modtagelse af betaling på earn out aftale.

Fremtiden for NewCap Holding A/S

Bestyrelsen undersøger fortsat eventuelle muligheder for at selskabets værdier bedst muligt kan komme selskabets aktionærer til gode, herunder muligheder for at fortsætte med ændret eller udvidet ejerkreds m.v., alternativt eventuel likvidation. Det er bestyrelsens fokus, at der kan opnås en konklusion på selskabets fremtid inden udgangen af 2. kvartal 2025.

Forventninger til 2025

Bestyrelsen forventer et uændret resultat før finansielle poster, ca. DKK -2 til – 3 mio. Den væsentligste usikkerhed knytter sig til omkostninger til undersøgelser m.v. af muligheder for selskabets fremtid og er eksklusiv eventuelle tiltag vedrørende fremtidige aktiviteter m.v.

Afholdelse af generalforsamling

Bestyrelsen har besluttet at ændre dato for afholdelse af selskabets ordinære generalforsamling fra 8. april til 29. april 2025, kl. 9.30. Oplysning om ændring af finanskalender offentliggøres på selskabets hjemmeside og udsendelse af indkaldelse sker ved særskilt selskabsmeddelelse m.v.

For en yderligere uddybning af ovenstående henvises til selskabets årsrapport 2024, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside: www.newcap.dk

Med venlig hilsen

Peter Steen Christensen

Direktør og bestyrelsesmedlem

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 23 70 58 85

E-mail: info@newcap.dk

