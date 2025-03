Buitengewone Algemene Vergadering van Agfa-Gevaert NV - gereglementeerde informatie

11 maart 2025 – 17u40 CET

Gereglementeerde informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Agfa-Gevaert NV

Mortsel, België – 11 maart 2025 – 17u40 CET

Op dinsdag 11 maart hield Agfa een Buitengewone Algemene Vergadering in zijn hoofdkantoor in Mortsel, België.

Tijdens de vergadering keurden de aandeelhouders de vermindering van het kapitaal van de Vennootschap goed tot het bedrag van 26.000.000,00 euro, door aanzuivering van geleden verliezen ten belope van een bedrag van 160.794.611,00 euro.

Voorts werden verduidelijkingen in de statuten goedgekeurd met betrekking tot het toegestaan kapitaal, inkoop van eigen aandelen, tegenstrijdige belangen en het toezicht door de commissaris, alsook aanpassingen aan de statuten door veranderde wetgeving in verband met onafhankelijke bestuurders en groepsinterne belangenconflicten.

De aandeelhouders gingen ook akkoord met toevoegingen aan de statuten met betrekking tot de variabele remuneratie van uitvoerende bestuurders en van het dagelijks bestuur.

De notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering worden gepubliceerd op de pagina ‘ Special and Extraordinary General Meetings ’ van de agfa.com website.

(einde bericht)

