Transgene participera à de prochaines rencontres investisseurs

Strasbourg (France), le 11 mars 2025, 17 h 45 – Transgene (Euronext Paris : TNG), société de biotechnologie qui conçoit et développe des immunothérapies contre le cancer reposant sur des vecteurs viraux, annonce aujourd'hui que son équipe de direction rencontrera des investisseurs institutionnels lors des prochaines éditions de :

Investor Access Event (par Investor Access ), le 1 er avril 2025 , à Paris.

(par ), le , à Paris. Life Sciences Conference (par Van Lanschot Kempen), le 2 avril 2025, à Amsterdam.

Prochaines communications financières :

Les résultats annuels 2024 et point sur l’activité , dédiés aux analystes et investisseurs, le 27 mars 2025 à 17 h 45 (12 h 45 ET).

, dédiés aux analystes et investisseurs, le à (12 h 45 ET). Une conférence (en anglais) le 27 mars 2025, à 18 h 00 (13 h 00 ET). Un enregistrement audio sera également disponible sur le site internet de la société (www.transgene.fr) après la conférence.

***

À propos de Transgene

Transgene (Euronext : TNG) est une société de biotechnologie qui conçoit et développe des produits d’immunothérapie contre les cancers. Ces produits utilisent des vecteurs viraux pour détruire directement ou indirectement les cellules cancéreuses. Le portefeuille de Transgene se compose de plusieurs immunothérapies en développement clinique : TG4050, le premier traitement individualisé issu de la plateforme myvac®, TG4001, un vaccin thérapeutique développé dans les cancers HPV-positifs, ainsi que BT-001 et TG6050, deux virus oncolytiques basés sur le virus breveté de la plateforme invir.IO®.

Avec myvac®, la vaccination thérapeutique entre dans la médecine de précision avec une immunothérapie innovante spécifique à chaque patient. Cette immunothérapie permet d’intégrer, dans un vecteur viral, des mutations tumorales identifiées et sélectionnées grâce à une intelligence artificielle apportée par son partenaire NEC.

Invir.IO®, une plateforme issue de l’expertise de Transgene en ingénierie des vecteurs viraux permet de concevoir une nouvelle génération de virus oncolytiques multifonctionnels.

Plus d’informations sur www.transgene.fr.

Suivez-nous sur X (ex-Twitter) : @TransgeneSA et LinkedIn : @Transgene





Contacts

Médias : Investisseurs et analystes : Caroline Tosch Lucie Larguier Responsable Communication Corporate et Scientifique Directrice Financière +33 (0)3 68 33 27 38 Nadège Bartoli communication@transgene.fr Chargée Relations Investisseurs

et Communication Financière Citigate Dewe Rogerson & Grayling +33 (0)3 88 27 91 00/03 Olivier Bricaud / Marie Frocrain investorrelations@transgene.fr + 33 (0) 6 63 03 84 91 transgeneFR@citigatedewerogerson.com





Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des informations et/ou déclarations prospectives pouvant être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes, de sorte que les résultats effectifs pourraient différer significativement de ceux anticipés. Il n’existe aucune garantie (i) que les résultats des travaux précliniques et des essais cliniques antérieurs soient prédictifs des résultats des essais cliniques actuellement en cours, (ii) que les autorisations réglementaires portant sur les thérapies de Transgene seront obtenues ou (iii) que la Société trouvera des partenaires pour développer et commercialiser ses thérapies dans des délais raisonnables et dans des conditions satisfaisantes. La survenue de ces risques pourrait avoir un impact négatif significatif sur les activités de la Société, ses perspectives, sa situation financière, ses résultats ou ses développements. Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de la Société et ainsi à entraîner une variation par rapport aux déclarations prospectives, veuillez-vous référer à la rubrique « Facteurs de Risque » du Document d’enregistrement universel déposé auprès de l’AMF et disponible sur les sites internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.transgene.fr). Les déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent document et Transgene ne s’engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives, même si de nouvelles informations devaient être disponibles à l’avenir.

Pièce jointe