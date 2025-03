LUMIBIRD : RÉSULTATS ANNUELS 2024

Lannion, le 11/03/2025 – 17h45

RÉSULTATS ANNUELS 2024

Marge d’EBITDA ( 1) de 15,9% dont 20,6% pour la division Médical et 10,8% pour la division Photonique

2 ème semestre en forte progression avec 20,2% de marge d’EBITDA

Forte génération de trésorerie liée aux opérations (34,4 M€)





Le Groupe Lumibird, leader européen des technologies laser, a enregistré en 2024 un EBITDA de 32,9 M€ (15,9% du chiffre d’affaires). Ce résultat est le reflet d’une année contrastée, à la fois entre les deux divisions, avec une division Médical en progression et une division Photonique en retrait, et d’un semestre à l’autre, avec une performance du 2ème semestre (20,2% de marge d’EBITDA) en très forte amélioration par rapport au 1er (11,2% de marge d’EBITDA).

au 31 décembre (en M€)





2023





2024





Variation Valeur % Chiffre d’affaires 203,6 207,1 +3,6 +1,7% EBITDA(1) 34,5 32,9 (1,6) -4,6% % CA 17,0% 15,9% Résultat opérationnel courant 18,5 15,0 (3,5) -18,9% % CA 9,1% 9,1% Résultat opérationnel 12,2 11,6 (0,6) -5,0% Résultat net 7,1 5,7 (1,4) -20,1%

(1) L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux provisions et amortissements nets des reprises et des charges couvertes par lesdites reprises.

Dynamiques contrastées entre les 2 divisions et entre les activités

Avec un chiffre d’affaires annuel de 207,1 M€, en hausse de +1,7%, (+0,1% à périmètre et taux de change constants), l’exercice 2024 a été marqué par des dynamiques contrastées entre les deux divisions.

La division Photonique est en recul de -1,4% à 99,4 M€ (-5,4% à périmètre et taux de change constants).

L’activité Défense/Spatial confirme sa forte dynamique de croissance, avec un chiffre d’affaires en hausse de +20,3% à 45,3 M€ (+20,2% à périmètre et taux de change constants).

L’activité Medtech affiche une forte croissance de +78,9% à 13,6 M€ (+27,9% à périmètre et taux de change constants).

L’activité Industriel et Scientifique est en retrait de -13,9% à 27,6 M€ (-14,1% à périmètre et taux de change constants) dans un contexte de faible demande des utilisateurs finaux.

Enfin, l’activité ETS (Environnement, Topographie et Sécurité) n’a pas encore récolté les fruits de sa réorganisation, avec un recul de -45,3% à 12,9 M€ (-45,2% à périmètre et taux de change constants).

La division Médical est en croissance de +4,8% à 107,7 M€ (+5,4% à périmètre et taux de change constants). La croissance de la division reste largement portée par l’activité Traitement, en hausse de +6,6% à 83,9 M€, qui a bénéficié de la dynamique des ventes de produits de prise en charge de la sécheresse oculaire suite à l’obtention des marquages CE (mai 2024) et FDA (septembre 2024).

L’effet de change était peu significatif sur l’exercice, avec un impact négatif sur le chiffre d’affaires de -1,1 M€ en 2024.

Forte amélioration de la marge d’EBITDA pour la division Médical

Synthèse des résultats par division

En M€





Photonique





Médical 2023 2024 Var (%) 2023 2024 Var (%) Chiffre d’affaires 100,8 99,4 -1,4% 102,8 107,7 +4,8% Marge brute 63,2 60,9 -3,7% 62,4 67,0 +7,4% % 62,7% 61,3% 60,7% 62,2% EBITDA(1) 15,9 10,7 -32,9% 18,6 22,2 +19,7% % 15,8% 10,8% 18,1% 20,6% ROC 5,9 (1,9) -133,2% 12,6 16,9 +34,2% % 5,8% (2,0)% 12.3% 15.7%

(1) L’EBITDA correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux provisions et amortissements nets des reprises et des charges couvertes par lesdites reprises.

Le taux de marge brute du Groupe est stable en 2024, à 61,7%, grâce à une progression de +1,5 pts pour la division Médical qui compense la baisse de la contribution de l’activité ETS et l’impact de l’intégration de Convergent en année pleine sur la marge de la division Photonique.

L’EBITDA Groupe s’établit à 32,9 M€, en retrait de -4,6%, soit une marge d’EBITDA de 15,9% du chiffre d’affaires. La marge d’EBITDA se décompose en 20,6% pour la division Médical (vs 18,1% en 2023) et 10,8% pour la division Photonique (vs 15,8% en 2023). L’EBITDA Groupe du 2ème semestre a atteint 22,0 M€ (20,2% du CA) contre 10,9 M€ (11,2% du CA) au 1er semestre, écart plus marqué qu’en 2023 lié à la saisonnalité du chiffre d’affaires et aux premiers effets du plan de rationalisation mis en place en début d’année 2024.

L’EBITDA publié est retraité en application des normes IFRS, des frais de développement activés et le ROC, des dotations liées à l’activation des projets.

Sur l’année, les dépenses directes engagées sur les projets de développement, qu’ils soient autofinancés, subventionnés ou éligibles au CIR, s’élèvent à 22 M€ contre 19,9 M€ un an plus tôt. La part activée sur la période en investissements (et neutralisée de l’EBITDA) s’élève à 12 M€ (12,8 M€ un an plus tôt).

Les dotations aux amortissements des investissements de R&D (comptabilisées en ROC) s’élèvent à 8 M€ (7,4 M€ un an plus tôt).

Le résultat opérationnel courant, à 15,0 M€, enregistre une baisse plus marquée (-18,9%) essentiellement en raison de l’augmentation des amortissements (+2,6 M€) lié à la politique d’investissement important des années passées.

Le résultat financier s’établit à -5,0 M€ contre -4,7 M€ en 2023. Ce léger écart traduit une augmentation du coût de la dette de 2,1 M€, compensé par une hausse des produits de placements et un effet de change favorable lié à la valorisation des comptes courants intra-groupe. Après un IS de 0,8 M€ (vs 0,3 M€ en 2023), le résultat net ressort à 5,7 M€, contre 7,1 M€ en 2023.

Flux de trésorerie : free cash-flow positif

En M€ 2023 2024 Flux de trésorerie générés par l’activité 20,7 34,4 Dont MBA avant impôt et frais financier 26,9 31,0 Dont Variation du BFR (4,8) 5,3 Dont Impôts décaissés (1,5) (1,9) Flux de trésorerie liés aux opérations d’investissement (46,2) (22,8) Dont Investissements industriels1

1 dont acquisition Continuum (25,3)





(22,9)

(5,5) Dont croissance externe (Convergent) (20,6) Dont autres actifs financiers (0,3) 0,1 Flux de trésorerie liés aux opérations de financement 21,7 3,4 Dont Augmentation de capital - - Dont nouveaux financements nets 28,7 9,4 Dont service de la dette (3,9) (5,3) Dont autres variations (3,2) (0,8) VARIATION DE TRESORERIE2 (3,8) 14,9

Le flux de trésorerie généré par l’activité s’est élevé à 34,4 M€, notamment sous l’effet d’une diminution du BFR. Ce chiffre est nettement supérieur au flux d’investissements (-22,8 M€), avec des investissements industriels qui se normalisent après deux années de forts investissements et des réalisations plus modestes (Continuum) en matière de croissance externe.

Stabilisation de la dette financière nette

La dette financière nette au 31.12.2024 s’élève à 89,9 M€, contre 88,9 M€ un an plus tôt. Elle se compose de 161,1 M€ de dette financière brute (dont 12,4 M€ au titre des obligations locatives) et 71,1 M€ de trésorerie active.

Lumibird maintient une situation financière solide avec un gearing de 45% et un ratio de levier de 2,7.

Il est rappelé que le Groupe a finalisé en octobre 2024 un financement de plus de 100 M€ sur 7 ans auprès de son pool bancaire pour rééchelonner sa dette, notamment dans la perspective de la maturité de sa dette obligataire et financer d’éventuelles opportunités d’acquisition.

Extrait du bilan consolidé

(en M€) 31.12.2023 31.12.2024 Goodwill 72,6 72,1 Actifs non courants (hors Goodwill) 135,3 149,0 Actifs courants (hors trésorerie) 141,1 137,6 Trésorerie et équivalent de trésorerie 56,2 71,1 TOTAL ACTIF 405,2 429,8 Fonds propres (y.c. intérêts minoritaires) 193,3 198,0 Passifs financiers3 non courants 128,6 142,0 Autres Passifs non courants 9,2 10,3 Passifs financiers courants 16,5 19,0 Passifs courants 57,6 60,4 TOTAL PASSIF 405,2 429,8

Perspectives

Sous l’effet combiné de marchés porteurs et de capacités industrielles renforcées par l’ambitieux programme d’investissement de ces dernières années, Lumibird anticipe une poursuite de la dynamique de ses activités, et plus spécifiquement sur les activités Défense/Spatial, ETS (dynamique de l’activité Système Lidar portée par la reconstruction de l’équipe commerciale) et Scientifique (avec l’acquisition des actifs de Continuum) ainsi que sur la division Médical avec le lancement de nouveaux produits.

Lumibird ne formule plus d’objectifs financiers (chiffre d’affaires et marge d’EBITDA).

Prochaine information : publication du chiffre d’affaires T1 2025, le 28/04/2025, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de plus de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance via deux branches : Photonique et Médical. La branche Photonique conçoit et produit des composants, lasers et systèmes pour les marchés défense et spatial, environnement, topographie et sécurité, industriel et scientifique, medtech. La branche Médical conçoit et produit des systèmes médicaux de diagnostic et de traitement pour l'ophtalmologie.

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 1 000 collaborateurs et 207,1 M€ de chiffre d’affaires en 2024 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

LUMIBIRD fait partie depuis 2022 d’Euronext Tech Leaders

1 Ce montant inclut les dépenses de recherche et développement ayant fait l’objet d’une activation en application des dispositions d’IAS36 pour un montant de 11,6 M€

2 La trésorerie correspond au poste « trésorerie et équivalents de trésorerie » à l’actif du bilan, net des concours bancaires courants (trésorerie passive) inclus dans les passifs financiers courants au passif du bilan. Elle est présentée avant effet de change.

3 Les passifs financiers (courant et non courants) correspondent aux dettes financières et intègrent les dettes de location en application d’IFRS16

