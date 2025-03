GROUPE PARTOUCHE : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025 : +6,5 % - Excellente dynamique sur l’ensemble des activités - Assemblée Générale du 26 mars 2025 - Proposition de distribution d’un dividende stable de 0,32 €/action

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025 : +6,5 %

Excellente dynamique sur l’ensemble des activités

Assemblée Générale du 26 mars 2025

Proposition de distribution d’un dividende stable de 0,32 €/action

Paris, le 11 mars 2025, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 1er trimestre de l’exercice 2025 (novembre 2024 à janvier 2025).

Un premier trimestre dynamique dans tous les métiers et toutes les géographies

Le Produit Brut des Jeux (PBJ) s’établit à 182,9 M€ au 1er trimestre 2025 contre 173,2 M€ un an plus tôt, en hausse de +5,6 %.

En France, le PBJ au 1er trimestre 2025 progresse de 5,9 % à 162,8 M€ contre 153,8 M€ un an plus tôt, porté par toutes les formes de jeux : +4,7 % pour les machines à sous, +7,5 % pour les jeux de table non électroniques et +11,7 % pour les formes électroniques de jeux.

À l’étranger, le PBJ s’inscrit en hausse de +3,6 % par rapport au 1er trimestre 2024, à 20,1 M€, contre 19,4 M€ en N-1. Le PBJ des jeux online suisses continue sa progression (+6,4 % vs T1 2024).

Au total, après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) progresse de +4,1 % à 102,2 M€ au 1er trimestre 2025 (contre 98,1 M€ au T1 2024).

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2025 enregistre une hausse très satisfaisante de +6,5 % sur un an et s’établit à 126,4 M€ contre 118,7 M€ un an plus tôt. Il inclut le chiffre d’affaires des Casinos pour 117,6 M€ (+6,6%) des Hôtels pour 6,5 M€ (+4,8 %) et 2,3 M€ pour les Autres activités (+8,4 %).

Assemblée Générale et distribution de dividende

Au cours de l’Assemblée Générale statuant sur les comptes de l’exercice 2024 qui se tiendra le mercredi 26 mars prochain à 10h1, les actionnaires pourront se prononcer sur la distribution d’un dividende d’un montant de 3 080 650,88 € (soit 0,32 € par action). La mise en paiement du dividende se fera au plus tard le 31 juillet 2025.

Cannes

Le 28 février 2025, Groupe Partouche a acquis, auprès de Jesta Fontainebleau, 80 % des parts de la société Casino Les Princes qui va devenir Casino Partouche Cannes 50 Croisette. Cette reprise vient ancrer et renforcer la stratégie cannoise du Groupe, en complétant l'offre du Casino Royal Palm au Palm Beach.

Club de jeux parisien

Après deux mois de fermeture et suite à la publication des textes autorisant la réouverture des clubs de jeux parisiens, le Punto Club accueille à nouveau le public depuis le 28 février 2025. Le club a obtenu son autorisation d’exploitation jusqu’au 31 décembre 2027, ainsi que l’autorisation de transfert dans ses futurs locaux du 10 avenue de la Grande Armée2.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale : mercredi 26 mars 2025 à 10 h

Chiffre d’affaires du deuxième trimestre : mardi 10 juin 2025, après la clôture de la Bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 41 casinos et emploie près de 4 050 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

ANNEXES

1- Construction du chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre (novembre N-1 à janvier N)

En M€ 2025 2024 Variation Produit Brut des Jeux (PBJ) 182,9 173,2 +5,6% Prélèvements -80,7 -75,0 +7,5% Produit Net des Jeux (PNJ) 102,2 98,1 +4,1% Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 25,0 21,3 +17,7% Programme de fidélisation -0,8 -0,7 +14,6% Chiffre d'affaires total consolidé 126,4 118,7 +6,5%

2- Ventilation du CA par secteur d’activité au 1er trimestre (novembre N-1 à janvier N)

En M€ 2025 2024 Variation Casinos 117,6 110,4 +6,6% Hôtels 6,5 6,2 +4,8% Autres 2,3 2,1 +8,4% Chiffre d'affaires total consolidé 126,4 118,7 +6,5%

3- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

1 Cf communiqué de presse intitulé « Mise à disposition des documents préparatoires à l’AG », diffusé le 10 mars 2025 et disponible sur groupe.partouche.com/Finance.

2 Cf communiqué de presse intitulé « Acquisition d'un immeuble - Avenue de la Grande Armée », diffusé le 15 janvier 2025 et disponible sur groupe.partouche.com/Finance.

