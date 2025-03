Dassault Systèmes : montant du dividende

Communiqué de Presse

VELIZY-VILLACOUBLAY, France — 11 mars 2025

Dividende

Dassault Systèmes (Euronext Paris : FR0014003TT8, DSY.PA) annonce que son Conseil d’administration a décidé de proposer aux actionnaires, lors de l’Assemblée générale du 22 mai 2025, un dividende de vingt-six centimes d’euros (0,26 €) par action au titre de l’exercice 2024, exclusivement en numéraire.

La date de détachement du dividende serait fixée au 26 mai 2025.

Le dividende serait mis en paiement le 28 mai 2025.

Bernard Charlès, Président du Conseil d’administration de Dassault Systèmes, commente :

«Dassault Systèmes jouit d’une structure actionnariale unique et solide qui constitue un facteur essentiel de confiance et de sécurité pour notre immense base installée de clients, couvrant un grand nombre d’industries dans les secteurs des Industries manufacturières, des Sciences de la vie et Santé, ainsi que des Infrastructures et Villes. Nous créons des jumeaux virtuels multiples et les intégrons à nos 3D UNIV+RSES - ce qui nous distingue de toute la concurrence. Avec les 3D UNIV+RSES, nos clients disposent d’un terrain d’entraînement d’intelligence artificielle, à valeur stratégique, pour développer des usages et créer une nouvelle génération de savoir et de savoir-faire».

Dassault Systèmes est un accélérateur de progrès humain. Depuis 1981, l'entreprise crée des mondes virtuels au service de la vie réelle pour améliorer la vie des consommateurs, des patients et des citoyens. Grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes, 350 000 clients de toutes tailles et de tous secteurs peuvent collaborer, imaginer et concevoir des innovations durables ayant un impact significatif. Pour plus d'informations, visitez : www.3ds.com.

