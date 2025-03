LHV Groupi tulemused veebruaris 2025

Lühem veebruarikuu tõi tavapärasest väiksemad intressitulud, kuid LHV tulemust toetasid suurenenud ärimahud. LHV Groupi konsolideeritud laenuportfell kasvas veebruaris 65 miljoni euro võrra, sellest 19,5 miljonit tulenes laenuportfelli kasvust Eestis ja 45,3 miljonit eurot Ühendkuningriigist. Konsolideeritud hoiuste maht vähenes 285 miljoni euro võrra. LHV juhitud fondide maht suurenes 14 miljoni euro võrra. Veebruaris tehti 6,4 miljonit finantsvahendajatega seotud makset.

AS-i LHV Group puhaskasumiks kujunes veebruaris 10,7 miljonit eurot. AS LHV Pank teenis puhaskasumit 9,8 miljonit eurot ja LHV Bank Ltd 472 tuhat eurot. AS-i LHV Varahaldus puhaskasum oli veebruaris 159 tuhat eurot ja AS-i LHV Kindlustus puhaskasum 36 tuhat eurot. Veebruaris avalikustatud finantsplaan püsib.

Veebruaris kuulutas Nasdaq LHV Groupi parimate investorsuhetega ettevõtteks Balti börsidel, seda juba kolmandat korda. Samas kuulutati LHV Pank aasta börsimaakleriks.

LHV Panga klientide arv kasvas veebruaris 2700 võrra. Aktiivsust lisas tulumaksu deklareerimise algus. Laenuportfellis jaelaenud kasvasid 27,5 miljoni euro võrra, kuid ettevõtete laenud vähenesid 8 miljoni euro võrra. Panga hoiused vähenesid 305 miljonit eurot, seejuures tavakliendid vähendasid hoiused 48 miljoni võrra ja finantsvahendajad 230 miljoni euro võrra. Ka hoiuseplatvormide hoiuseid vähendati. Laenude allahindlustes kajastusid üksikute klientide laenude tagastused.

LHV Banki laenuportfelli tugev kasv jätkus ja see on suurendamas intressitulu. Kui laenuportfell kasvas 45 miljonit eurot, siis veel on heaks kiidetud ent väljastamata 161 miljoni euro väärtuses laene. Platvormidelt kaasatud hoiused suurenesid 26 miljoni euro võrra. Finantsvahendajate ärisuuna maksete ja hoiuste mahud vastasid suuresti äriplaanile.

Jätkus Banki jaepakkumise arendus: veebruaris avati äpis kaartide tellimine ja kaardimaksete tegemine väiksemale testrühmale. Kogu mobiiliäpi arendus toimub ettevõttesiseselt, arendusmeeskond on täielikult komplekteeritud.

LHV Varahaldus teatas veebruaris, et lõpetab märtsiga pensionifondide müügi kaubanduskeskustes. Edaspidi keskendub varahaldus teistele müügikanalitele. Veebruaris vastasid ettevõtte kulud ja tulud suuresti finantsplaanile. Juhitud pensionifondidest M, L ja XL tõusid kuuga vastavalt 0,5%, 0,7% ja 0,8%. Pensionifond Indeks kaotas väärtuses 1,7% ja Roheline 1,6%. Konservatiivsed fondid S ja XS kasvatasid väärtust 0,7%.

LHV Kindlustuse jaoks oli veebruar heade müügitulemustega kodu- ja reisikindlustuse osas. Kokku sõlmis selts veebruaris 14 200 uut kindlustuslepingut mahuga 3,4 miljonit eurot. Kasvas ka kahjujuhtumite arv, eriti reisikindlustuses. Kokku hüvitati kahjusid summas 2,2 miljonit eurot. Kulusuhe on langustrendis.

Veebruaris avalikustas LHV ettevõtte finantsplaani ja viie aasta finantsprognoosi. Pikaajalise prognoosi järgi suureneb grupi laenude maht viie aastaga 1,9 korda, hoiuste maht 65% ja fondide maht 78%. Viie-aastase prognoosi kohaselt jõuab LHV konsolideeritud puhaskasum 12% keskmise aastakasvuga 2029. aastaks ligi 269 miljoni euroni.

LHV Group on kutsunud kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 26. märtsil algusega kell 13.00 Hilton Tallinn Park hotellis. Juhatus on teinud üldkoosolekule ettepaneku maksta 2024. aasta eest aktsionäridele dividende 9 senti aktsia kohta.

AS-i LHV Group aruanded on saadaval aadressil: https://investor.lhv.ee/aruanded.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1160 inimese. LHV pangateenuseid kasutab veebruari lõpu seisuga 462 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 113 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 174 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.





