Communiqué de presse Paris, le 12 mars 2025





Crédit Agricole Assurances a placé avec succès sa première émission de 750 000 000 d’euros d’obligations super subordonnées perpétuelles « Restricted Tier 1 » avec un taux d’intérêt initial fixe annuel de 6,250%1.





Crédit Agricole Assurances annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès le placement de sa première émission d’obligations subordonnées perpétuelles « Restricted Tier 1 » (les « Obligations ») en Euro, avec un taux d’intérêt initial fixe de 6,250%1 réinitialisable en 2035, pour un montant nominal de 750 000 000 d’euros (l’« Emission »).

Cette opération s’inscrit dans la politique de gestion active du capital de Crédit Agricole Assurances, notamment en anticipation de l’expiration en décembre 2025 des mesures transitoires (grandfathering period) permettant à certains titres legacy précédemment émis de qualifier de fonds propres de niveau 1 (« Tier 1 ») au titre de la règlementation Solvency II.



L’Emission a été structurée afin que les Obligations soient éligibles à la qualification de fonds propres de niveau 1 (« Tier 1 ») au titre de la règlementation Solvency II. Les Obligations seront à ce titre assorties d’un mécanisme d’absorption des pertes prenant la forme d’une réduction du montant nominal des Obligations en cas de non-respect de certains seuils de solvabilité au niveau du groupe Crédit Agricole Assurances. Les paiements d’intérêts au titre des Obligations seront à l’entière discrétion de Crédit Agricole Assurances et pourront être annulés de manière obligatoire dans les conditions prévues par la réglementation Solvency II. Les Obligations porteront intérêt au taux fixe annuel initial de 6,250%1, réinitialisable pour la première fois en 2035. Les Obligations ont été notées « BBB » par Standard & Poor’s et leur admission aux négociations sur le marché règlementé d’Euronext Paris sera sollicitée, sous réserve de l’approbation par l’Autorité des marchés financiers d’un prospectus qui détaillera les termes et conditions de l’Emission. La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs, avec des intentions de souscription plus de 3 fois supérieures au montant nominal total de l’Emission. Le règlement-livraison des Obligations est prévu le 18 mars 2025.

Crédit Agricole Assurances est noté « A/perspective stable » par Standard & Poor’s.









A propos de Crédit Agricole Assurances

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, est l’entreprise du groupe Crédit Agricole qui rassemble tous les métiers de l’assurance de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole Assurances propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 9 pays dans le monde, et s’adressent aux clients particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. A fin 2024, Crédit Agricole Assurances compte plus de 6 700 collaborateurs. En 2024, son chiffre d’affaires (« non GAAP ») s’est élevé à 43,6 milliards d’euros.

www.ca-assurances.com

Contacts presse



Nicolas Leviaux +33 (0)1 57 72 09 50 / 06 19 60 48 53



Julien Badé +33 (0)1 57 72 93 40 / 07 85 18 68 05



service.presse@ca-assurances.fr



Contacts Relations investisseurs



Yael Beer-Gabel +33 (0)1 57 72 66 84



Gaël Hoyer +33 (0)1 57 72 62 22



Sophie Santourian +33 (0)1 57 72 43 42



Cécile Roy +33 (0)1 57 72 61 86



relations.investisseurs@ca-assurances.fr

1 Taux d'intérêt fixe de 6,250 % par an payable semestriellement (correspondant à un taux d'intérêt fixe de 6,348 % sur une base annualisée).

