EfTEN Real Estate Fund AS’i aktsia puhasväärtus seisuga 28.02.2025

EfTEN Real Estate Fund AS teenis veebruaris 2 566 tuhat eurot konsolideeritud üüritulu, mis on 9 tuhat eurot rohkem kui jaanuaris. Üüritulu kasvas peamiselt seoses Ermi hooldekodu üüritulu kvartaalse kasvuga. Ermi hooldekodu üüritulu hakkab kogumahus laekuma alates käesoleva aasta augustist. Fondi eelmise aasta sügisel soetatud ICONFIT tootmis- ja laohoone valmib 2025.a aprillis, misjärel kasvab fondi kuine üüritulu pea 40 tuhande euro võrra.

Fondi üüripindade vakantsus püsis veebruaris 3,9% tasemel, s.h jäi ka büroopindade vakantsus samaks (14%). Nii Vilniuses, Menulio 11 kui ka Tallinnas, Pärnu mnt 102 asuvates büroohoonetes projekteeritakse ning ehitatakse vakantseks jäänud üüripindasid vastavalt turuootustele väiksemaks ning osadele uutele pindadele on uued üürihuvilised juba olemas.

Fondi konsolideeritud EBITDA oli veebruaris 2 149 tuhat eurot, s.o 106 tuhat eurot rohkem kui jaanuaris. Fondi EBITDA kasvas peamiselt seoses kinnisvarainvesteeringute madalamate halduskuludega.

Fondi tütarettevõtete laenude kaalutud keskmine intressimäär langes veebruari lõpuks 4,58%-ni, mis on 0,2-protsendipunkti võrra madalam võrreldes jaanuari lõpuga. Alates intressimäärade tipust detsembris 2023 on pangalaenude kaalutud keskmine intressimäär langenud kokku 1,33 protsendipunkti. Kui seoses uute projektide lisandumisega on fondi laenukohustuste maht kasvanud 0,8%, siis fondi konsolideeritud intressikulu on langenud 16%, võrreldes aastataguse ajaga. Korrigeeritud rahavoogu (EBITDA miinus laenu- ja intressimaksed) on fond teeninud sellel aastal kahe kuuga kokku 1 829 tuhat eurot, s.o 147 tuhat eurot (8,8%) rohkem kui eelmisel aastal.

Fondi konsolideeritud raha jääk kasvas jaanuaris 762 tuhande euro võrra, ulatudes koos lühiajaliste hoiustega 28.02.2025 seisuga 22 388 tuhande euroni.

Fondi puhasväärtus aktsia kohta oli 28.02.2025 seisuga 20,6189 eurot ning EPRA NRV 21,476 eurot. Aktsia puhasväärtus kasvas veebruaris tavapäraselt 0,6%.

