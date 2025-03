De Agfa-Gevaert Groep in 2024: sterke prestaties van de groeimarkten compenseerden achteruitgang in traditionele filmmarkten - gereglementeerde informatie

Gereglementeerde informatie

De Agfa-Gevaert Groep in 2024: sterke prestaties van de groeimarkten compenseerden achteruitgang in traditionele filmmarkten

De Agfa-Gevaert Groep noteerde in het vierde kwartaal een sterke omzetgroei, rendabiliteit en vrije kasstroom, met recordprestaties van zijn groeimotoren. Het sterke jaareinde resulteerde in een aanzienlijke omzetgroei voor het volledige jaar en een sterke verbetering van de rendabiliteit in Digital Printing Solutions, Green Hydrogen Solutions en Direct Radiography, evenals een aanzienlijke toename in de order intake in HealthCare IT, met een hoog aandeel van cloudgebaseerde en netto nieuwe klantencontracten. Dit werd gecompenseerd door een versnelde marktdaling voor de traditionele filmactiviteiten. Het besparings-programma om de kostenbasis af te stemmen op de evolutie van de traditionele filmmarkten ligt op schema.

HealthCare IT: record vierde kwartaal en een jaar met succesvolle overgang naar op de cloud gebaseerde Enterprise Imaging 32% stijging in order intake in het volledige jaar 2024 tegenover het voorgaande jaar, waarvan 27% cloud-gerelateerde contracten en 33% netto nieuwe klantencontracten Drie KLAS Awards, met twee #1 Best in KLAS Awards en de KLAS Most Improved Software Product for 2025 Award Over het volledige jaar steeg de aangepaste EBITDA-marge met 100 basispunten tot 13,6% van de omzet

Digital Print & Chemicals: groeimotoren blijven de omzetgroei en winstgevendheid opvoeren 7,3% omzetgroei over het volledige jaar – versnelde groei met dubbele cijfers voor Green Hydogen Solutions en Digital Print Solutions Aangepaste EBITDA groeide over het volledige jaar met 65%, resulterend in een aangepaste EBITDA-marge van 7,0% van de omzet

Radiology Solutions: versnelling wereldwijde marktachteruitgang voor medische film Medische film: volumes volgden de versnelde marktachteruitgang Omzet Direct Radiography groeide met 8% in 2024 sneller dan de markt - groei in alle regio’s

Aangepaste EBITDA van de Groep in het volledige jaar op 70 miljoen euro – sterke prestaties van de groeimotoren en goede kostencontrole compenseerden de negatieve impact van de marktachteruitgang van traditionele filmactiviteiten





Mortsel (België), 12 maart 2025 – 7u45 CET – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten in 2024.

"In 2024 bleven we voortbouwen op de succesvolle strategieën die we hebben ontwikkeld voor onze groeimotoren. Onze divisies HealthCare IT, Digital Printing Solutions en Green Hydrogen Solutions behaalden recordhoge EBITDA-cijfers in het vierde kwartaal van 2024 en leverden uitstekende resultaten voor het hele jaar.

De voorbije drie jaar hebben we de strategische fundamenten van onze HealthCare IT-divisie nauwgezet heropgebouwd en we hebben haar omgevormd tot een sterke speler in het cloudsegment van de markt. Deze transformatie heeft over het hele jaar geleid tot een ongekende toename van de order intake.

Onze toewijding aan het bevorderen van Enterprise Imaging en het leveren van innovatieve oplossingen voor de gezondheidszorg is erkend met drie prestigieuze KLAS Awards. Onze divisie Digital Printing Solutions heeft een kritische massa bereikt dankzij strategische beslissingen en succesvolle productlanceringen. In 2024 realiseerden we een dubbelcijferige omzetgroei en verdubbelden we de winst voor deze business.

In slechts een paar jaar tijd hebben we onze Green Hydrogen Solutions-activiteit ontwikkeld van een R&D-project tot een bloeiende start-up, met een continue en robuuste omzetgroei. Onze ZIRFON-membranen zijn de norm in de industrie en ze worden gebruikt in 's werelds grootste waterstofprojecten.

Onlangs hebben we ook een akkoord bereikt met onze sociale partners in België over ons plan om de kostenbasis van onze traditionele filmactiviteiten te optimaliseren en ze af te stemmen op de realiteit van de markt. Dit zichzelf financierende programma heeft als doel de kosten met 50 miljoen euro te verminderen tegen eind 2027, waarbij de eerste besparingen worden verwacht in de tweede helft van 2025.”

Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.



in miljoen euro Q4 2024

Q4 2023

evolutie 2024

2023

evolutie OMZET HealthCare IT 75 70 7,6% 242 249 -3,0% Digital Print & Chemicals 125 109 14,7% 438 409 7,2% Radiology Solutions 106 116 -9,0% 383 425 -9,8% Contractor Operations and Services – former Offset 19 18 3,5% 75 68 10,1% GROEP 325 313 3,7% 1.138 1.150 -1,1% AANGEPASTE EBITDA (*) HealthCare IT 19,7 15,5 27,0% 32,9 31,2 5,5% Digital Print & Chemicals 9,3 5,1 83,0% 30,8 18,6 65,2% Radiology Solutions 5,9 14,0 -57,9% 15,9 37,5 -57,7% Contractor Operations and Services – former Offset 0,4 1,2 5,7 2,6 116,8% Unallocated (4,8) (4,0) (15,5) (14,4) GROEP 30 32 -5,1% 70 76 -7,8%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Voor de definities van niet-IFRS financiële maatstaven (APM’s): zie pagina 10.

De financiële overzichtstabellen staan aan het einde van dit persbericht. Ze maken integraal deel uit van dit document.

Agfa-Gevaert Groep

in miljoen euro Q4 2024

Q4 2023

evolutie



2024

2023

evolutie Omzet 325 313 3,7% 1.138 1.150 -1,1% Brutowinst (*) 102 100 1,8% 354 359 -1,3% % van de omzet 31,4% 32,0% 31,2% 31,2% Aangepaste EBITDA (**) 30 32 -5,1% 70 76 -7,8% % van de omzet 9,3% 10,2% 6,1% 6,6% Aangepaste EBIT(**) 20 21 -3,7% 27 31 -10,8% % van de omzet 6,1% 6,6% 2,4% 2,7% Nettoresultaat (63) (5) (92) (101) Winst uit voortgezette activiteiten (63) (3) (91) (51) Winst uit beëindigde activiteiten 1 (3) (1) (49)

(*) Voor aanpassingen en reorganisatiekosten

(**) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Volledig jaar

Met recordcijfers in het vierde kwartaal, rapporteerden Digital Printing Solutions en Green Hydrogen Solutions ook een sterke omzetgroei en een toename van de rendabiliteit voor het volledige jaar. Ondanks een sterke omzetgroei in het vierde kwartaal, lag de verkoop over het volledige jaar voor HealthCare IT lager door de marktomschakeling naar cloud-technologie. HealthCare IT beëindigde het jaar evenwel met een recordhoge stijging van 32% in de order intake. De traditionele filmactiviteiten stonden onder druk door de marktachteruitgang voor medische film. Bijgevolg ligt de jaaromzet iets onder die van 2023.

Vooral aangedreven door de groeimotoren en ondanks de lagere dekkingsgraad van de vaste kosten voor de traditionele filmactiviteiten, bleef de brutowinstmarge van de Groep stabiel op 31,2% van de omzet.

De bedrijfskosten bedroegen 327 miljoen euro, tegenover 329 miljoen euro in 2023. De lijn ‘overige bedrijfskosten/bedrijfsinkomsten’ werd vooral beïnvloed door de inkomsten uit support services voor ECO3. Dit komt neer op een inkomst van 25 miljoen euro tegenover 34 miljoen euro in 2023.

De aangepaste EBITDA bedroeg 70 miljoen euro (6,1% van de omzet) op basis van de erg sterke prestaties van de groeimotoren, die kwartaal-na-kwartaal verbeterden. Dit werd tenietgedaan door de effecten van de marktachteruitgang voor de traditionele filmactiviteiten.

De aanpassingen en reorganisatiekosten kwamen uit op een kost van 75 miljoen euro, tegenover 39 miljoen euro in 2023. Van de ongeveer 38 miljoen euro aan reorganisatiekosten, was 32 miljoen euro gerelateerd aan het programma voor de reorganisatie van de filmproductie en 5 miljoen euro aan de sluiting van een vestiging in Duitsland. Aanpassingen bedroegen ongeveer 37 miljoen euro, waarvan 22 miljoen euro gerelateerd aan de impairment in Radiology Solutions.

De nettofinancieringskosten bleven stabiel op 27 miljoen euro. Een toename van de nettorente op financiële verplichtingen werd gecompenseerd door minder pensioenrente, minder rente op derivaten en een positiever wisselkoers- en herwaarderingsresultaat.

De belastingkosten bedroegen 15 miljoen euro.

Vooral door de hoge reorganisatiekosten in het vierde kwartaal en de aanpassingen gerelateerd aan de impairment in Radiology Solutions boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettoverlies van 92 miljoen euro.

Balans en kasstroom

Het werkkapitaal evolueerde van 33% van de omzet in het derde kwartaal van 2024 tot 29% in het vierde kwartaal. In absolute cijfers daalde het werkkapitaal met 39 miljoen euro van 374 miljoen euro aan het eind van het derde kwartaal van 2024 tot 335 miljoen euro.

Ondanks een sterk positieve vrije kasstroom in het vierde kwartaal (35 miljoen euro), bedroeg de vrije kasstroom over het hele jaar min 46 miljoen euro. De negatieve vrije kasstroom werd voornamelijk veroorzaakt door de strategische transformatie van de Groep. Er waren extra investeringen voor groei en herstructureringen. Daarnaast was er een stijging van het nettowerkkapitaal.

De netto financiële schuld (exclusief IFRS 16) evolueerde van 66 miljoen euro in het derde kwartaal van 2024 naar 37 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2024. Aan het einde van het vierde kwartaal was de leverage ratio (nettoschuld/aangepaste EBITDA) 0,7 tegenover convenanten van maximaal 3. De rentedekkingsratio (aangepaste EBITDA/rente-uitgaven) was 12,3 tegenover convenanten van minimaal 5.





Vooruitzichten

De Agfa-Gevaert Groep verwacht dat de groeimotoren sterk zullen blijven presteren in 2025. Zoals gewoonlijk wordt om seizoensgebonden redenen een trager begin van het jaar verwacht, gevolgd door een sterkere tweede helft. Deze vooruitzichten zijn gebaseerd op het huidige economische klimaat.

Vooruitzichten voor 2025 per divisie:

HealthCare IT: Verwacht wordt dat de goede order intake zal aanhouden. Gezien de aan de gang zijnde overgang naar cloud-technologie en een abonnementsmodel, wordt verwacht dat de prestatie van de divisie ruwweg in lijn met vorig jaar zal zijn.

Digital Print & Chemicals: De divisie verwacht een voortzetting van de aanzienlijke omzet- en rendabiliteitsgroei onder impuls van Digital Print Solutions en Green Hydrogen Solutions.

Radiology Solutions: Er wordt een stabiele prestatie verwacht, met voortdurende vooruitgang in Direct Radiography en voortdurende druk op de medische filmbusiness.





Een deel van de openstaande vordering in verband met de verkoop van de divisie Offset Solutions aan Aurelius Group staat nog ter discussie. Het geschil is voorgelegd aan een onafhankelijke deskundige, die de definitieve aankoopprijs zal moeten vaststellen.

Het programma om de kostenbasis van de filmgerelateerde activiteiten aan te passen aan de realiteit in de markt ligt op schema. Verwacht wordt dat het programma zal bijdragen aan de kasstroom en dat het de kostenbasis met 50 miljoen euro zal verlagen tegen het einde van 2027. Voorts wordt verwacht dat de eerste besparingen in de tweede helft van 2025 zichtbaar zullen worden.

HealthCare IT

in miljoen euro Q4 2024

Q4 2023

evolutie



2024

2023

evolutie



Omzet 75 70 7,6% 242 249 -3,0% Aangepaste EBITDA (*) 19,7 15,5 27,0% 32,9 31,2 5,5% % van de omzet 26,2% 22,2% 13,6% 12,5% Aangepaste EBIT (*) 17,8 13,7 29,7% 25,4 24,1 5,6% % van de omzet 23,7% 19,7% 10,5% 9,7%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Volledig jaar

Vooral op basis van cloud-gerelateerde contracten met high-profile klanten boekte HealthCare IT een recordstijging van de order intake van 32% van 124,6 miljoen euro in het voorgaande jaar tot 164,8 miljoen euro. 27% van de totale order intake over het volledige jaar 2024 houdt verband met cloud-technologie. Netto nieuwe klanten vertegenwoordigen 33% van de totale order intake. 66% van de totale order intake is gelinkt aan projectcontracten en 34% aan contracten met terugkerende inkomsten.

Zoal verwacht en als gevolg van de marktomschakeling naar cloud-technologie, daalde de omzet met 3,0% tegenover 2023. De recurrente omzet groeide daarentegen met 4% en hij bedraagt nu 57% van de totale omzet over het volledige jaar.

Vooral door de hogere servicecontributie en een hogere bijdrage van eigen IP-software in de totale omzet, verbeterde de brutowinstmarge van HealthCare IT van 46,5% in 2023 tot 48,8%, wat voor deze divisie het hoogste jaarpercentage ooit is. De aangepaste EBITDA-marge evolueerde van 12,5% tot 13,6%, met een opvallend sterke prestatie in het vierde kwartaal.

Toenemende omschakeling naar cloud-technologie, sterk momentum voor Agfa’s Enterprise Imaging Cloud: Eerste succesvolle ingebruikname van het op de cloud gebaseerde Enterprise Imaging-platform in het Tampa General Hospital North (VS). In de Verenigde Staten hebben meerdere vooraanstaande zorginstellingen recent Agfa HealthCare's oplossingen geselecteerd, waarbij de meeste van deze nieuwe wins verband houden met cloud-technologie. Aanzienlijke overeenkomst met Alliance Medical voor de implementatie van een geavanceerde op de cloud gebaseerde Enterprise Imaging-oplossing in 120 Alliance Medical-vestigingen in het VK en Ierland.

Versnelling van innovatie-inspanningen: naar verwachting 5 miljoen euro in 2025 - zal worden gekapitaliseerd en komt bovenop de huidige O&O-uitgaven.

Innovatie en uitmuntende klantenservice zijn onlangs erkend door het toonaangevende marktonderzoeksbureau KLAS: Enterprise Imaging XERO Viewer is voor het tweede opeenvolgende jaar #1 Best in KLAS in de categorie Universal Viewer. Enterprise Imaging VNA is #1 Best in KLAS in de categorie Vendor Neutral Archive. Agfa HealthCare kreeg 2025 Best in Klas award voor Most Improved Software, wat een sterk bewijs is van Agfa HealthCare’s toewijding aan innovatie en aan het succes van zijn klanten.



Digital Print & Chemicals

in miljoen euro Q4 2024

Q4 2023

evolutie



2024

2023

evolutie



Omzet 125 109 14,7% 438 409 7,2% Aangepaste EBITDA (*) 9,3 5,1 83,0% 30,8 18,6 65,2% % van de omzet 7,4% 4,7% 7,0% 4,6% Aangepaste EBIT (*) 5,0 1,0 378,9% 13,6 2,6 425,7% % van de omzet 4,0% 1,0% 3,1% 0,6%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Volledig jaar

Divisieprestaties

De omzet van de divisie Digital Print & Chemicals groeide met 7,2%, vooral onder impuls van de aanhoudende groei voor Green Hydrogen Solutions (+27%) en Digital Printing Solutions (+13%).

Ondanks de stijgende zilverkost verbeterde de brutowinstmarge van de divisie van 27,1% van de omzet in 2023 tot 29,0%. Dit was deels het gevolg van succesvolle prijszettingsacties voor filmactiviteiten.

Vooral dankzij de sterke prestaties van Green Hydrogen Solutions en Digital Printing Solution, groeide de aangepaste EBITDA-marge van de divisie van 4,6% van de omzet in 2023 tot 7,0%.





Digital Printing Solutions

De Digital Printing Solutions-business boekte recordhoge omzet- en EBITDA-resultaten in 2024. In 2024 zag de business een geleidelijke kwartaal-op-kwartaal versnelling van de omzetgroei ten opzichte van het voorgaande jaar, wat resulteerde in een groei van 13% over het volledige jaar. Dit toont duidelijk het succes aan van de groeistrategie voor deze activiteiten. Agfa verwacht dat het in 2025 verder zal voortbouwen op het momentum voor zijn digitale drukportfolio voor het Sign&Display-marktsegment, gebaseerd op recente productlanceringen en op het wereldwijde strategische partnerschap tussen Agfa en EFI voor digitale drukapparatuur. Voorts boekte Agfa een solide vooruitgang in het marketsegment voor industrieel en verpakkingsdrukwerk. Deze business zal vanaf 2025 beginnen bij te dragen.

De omzet voor inkten groeide met 15%, mede dankzij het lopende programma om vroegere Inca-klanten om te schakelen naar Agfa’s inktsets.

Agfa gaat door met de uitbreiding en verbetering van zijn toonaangevende digitale drukapparatuurportfolio, zowel in het Sign&Display-segment als in het segment van het industrieel en verpakkingsdrukwerk. In 2024 introduceerde Agfa met succes 3 nieuwe Sign&Display-printers, waarmee de portfolio verschuift in de richting van snellere en meer high-end machines. In 2024 werd de eerste op water gebaseerde SpeedSet Orca 1060-verpakkingsprinter geïnstalleerd bij The Delta Group (VK). Onlangs tekende Agfa een meerjarencontract met BHS Corrugated voor de exclusieve levering van single-pass watergebaseerde golfkartonprinters en de levering van inkt. De eerste machines zullen in 2025 geïnstalleerd worden. In 2025 worden minstens 4 belangrijke productlanceringen gepland.







Green Hydrogen Solutions

De omzet van de ZIRFON-membranen voor waterstofproductie op basis van hernieuwbare energie groeide met 27% tegenover 2023.

Wereldwijd daalt het aantal nieuwe investeringsaankondigingen jaar-op-jaar (2024 ongeveer 50% van 2022) maar het aantal Final Investment Decisions stijgt (2024 3x meer dan in 2023). Westerse markten vertraagden doordat de wetgeving nog steeds te complex is of nu verduidelijkt wordt. De markten in het Midden-Oosten, Afrika en Azië tonen meer momentum en groeiende focus op sterk performante systemen (met composietmaterialen zoals ZIRFON).

In het vierde kwartaal selecteerde Stiesdal Hydrogen, een toonaangevende vernieuwer in hernieuwbare energietechnologie, Agfa's ZIRFON-membraan voor gebruik in zijn dynamische HydroGen alkalische waterelectrolyzers (AWE) voor de productie van groene waterstof.

Agfa ging door met het uitbreiden van zijn klantenbasis op basis van de groeiende interesse in Azië, wat resulteerde in een eerste grote klant in India.

De bouw van een nieuwe ZIRFON-fabriek op industriële schaal in Mortsel, België ligt op schema. In september werd in Mortsel een nieuw ZIRFON-lab in gebruik genomen.

Hernieuwde samenwerkingsovereenkomst met VITO, een wereldwijd onderzoeks- en servicecentrum, voor de ontwikkeling van een nieuwe generatie gasscheidingsmembranen voor alkalische waterelektrolyzers.

Radiology Solutions

in miljoen euro Q4 2024

Q4 2023

evolutie



2024

2023

evolutie



Omzet 106 116 -9,0% 383 425 -9,8% Aangepaste EBITDA (*) 5,9 14,0 -57,9% 15,9 37,5 -57,7% % van de omzet 5,6% 12,1% 4,1% 8,8% Aangepaste EBIT (*) 2,2 9,1 -76,3% 0,7 18,8 % van de omzet 2,1% 7,9% 0,2% 4,4%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Volledig jaar

De volumes van Agfa's medische film volgden de dalende markttrends. De winstgevendheid in deze business werd beïnvloed door de volumedaling en kosten gerelateerd aan productie-inefficiënties. Dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door maatregelen om de kosten te beheersen en de activiteiten te stroomlijnen. De brutowinstmarge van de divisie daalde van 31,4% van de omzet in 2023 tot 27,8%. De aangepaste EBITDA-marge daalde van 8,8% van de omzet in 2023 tot 4,1%. Het hoger genoemde programma om de uitdagingen in de filmbusiness aan te pakken ligt op schema. De eerste resultaten ervan worden verwacht vanaf de tweede helft van 2025.

Onder impuls van een sterk vierde kwartaal verbeterde de rendabiliteit in Direct Radiography (DR) en Computed Radiography (CR).

Agfa’s DR-business boekte een omzetgroei met 8% in een stabiele markt. In Europa zorgen consolidaties bij gezondheidszorggroepen tot uitgestelde investeringsplannen, terwijl een verdere trend naar grote aanbestedingen de schommelingen tussen kwartalen vergroot. De rendabiliteit van de business verbeterde tegenover het voorgaande jaar en kwartaal-op-kwartaal.

In de afgelopen 2 jaar heeft DR met succes zijn bedrijfsmodel omgebogen van hardware-gericht naar het creëren van meerwaarde door workflow- en klinische software-innovaties, met verscheidene succesvolle introducties in 2024. Een focus op AI en software wordt toegepast op drie niveaus en hij zal de hoeksteen blijven van Agfa's toekomstige innovaties: Musica: 'de referentie op het vlak van beeldverwerking' die geavanceerde computervisie toepast op medische beelden met behoud van de explainability van AI-oplossingen. SmartXR: 'AI en software ter ondersteuning van workflowinnovaties' die Agfa's oplossingen naadloos verweven met het dagelijkse klinische werk van zijn klanten. ScanXR: 'Vroegtijdige opsporing van pathologie en uitbreiding van de klinische toepassing van röntgentechnologie', waardoor de klinische waarde van röntgentechnologie in de wereldwijde gezondheidszorg fundamenteel toeneemt.

Met een gemakkelijkere integratie tussen software en hardware blijft Agfa de hardwareportfolio uitbreiden op een manier die weinig middelen vergt.

Als onderdeel van zijn plannen om de voetafdruk van zijn productiefaciliteiten voor Computed Radiography (CR) te herbekijken, bereikte Agfa een akkoord met de sociale partners over het stopzetten van de productie en assemblage van CR-platen en -cassettes in zijn vestiging in Schrobenhausen (Duitsland), wat zal leiden tot de sluiting van deze vestiging.





Contractor Operations and Services – former Offset

in miljoen euro Q4 2024

Q4 2023

evolutie



2024

2023

evolutie



Omzet 19 18 3,5% 75 68 10,1% Aangepaste EBITDA (*) 0,4 1,2 5,7 2,6 116,8% % van de omzet 2,3% 6,5% 7,6% 3,9% Aangepaste EBIT (*) (0,2) 0,4 3,3 (0,4) % van de omzet -1,0% 2,4% 4,4% -0,5%

(*) Aangepaste EBIT/EBITDA met aftrek van aanpassingen en reorganisatiekosten reconcilieert naar ‘Winst uit bedrijfsactiviteiten’(EBIT)/EBITDA

Begin april 2023 rondde de Agfa-Gevaert Groep de verkoop af van de divisie Offset Solutions aan de Aurelius Groep. De divisie bevat resultaten met betrekking tot leverings- en productieovereenkomsten die de Agfa-Gevaert Groep sloot met zijn vroegere divisie, nu herdoopt tot ECO3.





Einde bericht

Bevestiging informatie persbericht Agfa-Gevaert NV

De Commissaris heeft bevestigd dat de controle, die ten gronde is afgewerkt, tot op heden geen betekenisvolle onjuistheden aan het licht heeft gebracht in het ontwerp van de geconsolideerde jaarrekening en dat de boekhoudkundige gegevens opgenomen in het persbericht in alle betekenisvolle opzichten overeenstemmen met het ontwerp van de jaarrekening waaraan ze zijn ontleend.

Definities van niet-IFRS financiële maatstaven (APM’s)

Aangepaste EBIT : Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor aftrek van reorganisatiekosten en voor aftrek aanpassingen.

: Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor aftrek van reorganisatiekosten en voor aftrek aanpassingen. Aangepaste EBITDA : Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen en voor aftrek van reorganisatiekosten en aanpassingen.

: Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen en voor aftrek van reorganisatiekosten en aanpassingen. EBITDA : Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen.

: Het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten voor afschrijvingen. Brutowinst(marge) : Brutowinst(marge) vóór reorganisatiekosten en aanpassingen.

: Brutowinst(marge) vóór reorganisatiekosten en aanpassingen. Reorganisatiekosten : Kosten die verband houden met gedetailleerde en formele herstructureringsplannen die door het management zijn goedgekeurd. Zij omvatten kosten die worden opgenomen bij het boeken van een 'voorziening voor herstructurering', maar kunnen ook andere kosten omvatten die direct verband houden met een formeel herstructureringsplan (bijv. bijzondere waardeverminderingen op voorraden en bijzondere waardeverminderingsverliezen op vorderingen wanneer deze specifiek verband houden met/voortvloeien uit een herstructureringsbeslissing). Reorganisatiekosten hebben voornamelijk betrekking op ontslagvergoedingen.

: Kosten die verband houden met gedetailleerde en formele herstructureringsplannen die door het management zijn goedgekeurd. Zij omvatten kosten die worden opgenomen bij het boeken van een 'voorziening voor herstructurering', maar kunnen ook andere kosten omvatten die direct verband houden met een formeel herstructureringsplan (bijv. bijzondere waardeverminderingen op voorraden en bijzondere waardeverminderingsverliezen op vorderingen wanneer deze specifiek verband houden met/voortvloeien uit een herstructureringsbeslissing). Reorganisatiekosten hebben voornamelijk betrekking op ontslagvergoedingen. Aanpassingen : Opbrengsten en kosten met betrekking tot activiteiten of gebeurtenissen die niet indicatief zijn als voortvloeiend uit de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten en niet gerelateerd zijn aan een herstructureringsplan. Deze aanpassingen omvatten uitgaven gerelateerd aan belangrijke transformatieprogramma's, materiële wijzigingen in de waardering van activa of passiva gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen (zoals de verkoop van een gebouw), materiële winsten of verliezen gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen of transacties (bv. fusies en overnames) alsook belangrijke rechtszaken die geen deel uitmaken van de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten. Indien de activiteiten of gebeurtenissen niet direct betrekking hebben op een specifiek segment, maar wel op Agfa als Groep, worden de kosten niet toegewezen aan de te rapporteren segmenten.

: Opbrengsten en kosten met betrekking tot activiteiten of gebeurtenissen die niet indicatief zijn als voortvloeiend uit de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten en niet gerelateerd zijn aan een herstructureringsplan. Deze aanpassingen omvatten uitgaven gerelateerd aan belangrijke transformatieprogramma's, materiële wijzigingen in de waardering van activa of passiva gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen (zoals de verkoop van een gebouw), materiële winsten of verliezen gerelateerd aan niet-recurrente gebeurtenissen of transacties (bv. fusies en overnames) alsook belangrijke rechtszaken die geen deel uitmaken van de normale, terugkerende bedrijfsactiviteiten. Indien de activiteiten of gebeurtenissen niet direct betrekking hebben op een specifiek segment, maar wel op Agfa als Groep, worden de kosten niet toegewezen aan de te rapporteren segmenten. Vrije kasstroom : De som van ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten’ en ‘Netto kasstromen uit / (gebruikt in) investeringsactiviteiten exclusief de impact van ‘Overnames, na aftrek van verworven geldmiddelen’, ‘Ontvangen rente’ en de ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfs- en investeringsactiviteiten die verband houden met beëindigde activiteiten’

: De som van ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfsactiviteiten’ en ‘Netto kasstromen uit / (gebruikt in) investeringsactiviteiten exclusief de impact van ‘Overnames, na aftrek van verworven geldmiddelen’, ‘Ontvangen rente’ en de ‘Nettokasstromen uit / (gebruikt in) bedrijfs- en investeringsactiviteiten die verband houden met beëindigde activiteiten’ Aangepaste vrije kasstroom: Vrije kasstroom ‘Aangepast’/exclusief het effect van: de kasuitstroom voor pensioenen onder EBIT’, de ‘Kasuitstroom voor langetermijnontslagvergoedingen’ en de kasuitstroom voor ‘aanpassingen en reorganisatiekosten’.

Vrije kasstroom ‘Aangepast’/exclusief het effect van: de kasuitstroom voor pensioenen onder EBIT’, de ‘Kasuitstroom voor langetermijnontslagvergoedingen’ en de kasuitstroom voor ‘aanpassingen en reorganisatiekosten’. Kasuitstroom voor pensioenen onder EBIT : De som van Kosten voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen (zie ‘Geconsolideerde kasstroomoverzichten’) en de kasuitstroom voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen die deel uitmaken van de ‘Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen’ zoals weergegeven in de Geconsolideerde kasstroomoverzichten.

: De som van Kosten voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen (zie ‘Geconsolideerde kasstroomoverzichten’) en de kasuitstroom voor Toegezegdpensioenregelingen & Langetermijnontslagvergoedingen die deel uitmaken van de ‘Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen’ zoals weergegeven in de Geconsolideerde kasstroomoverzichten. Aanpassingen en reorganisatiekosten : Inkomende en uitgaande kasstromen die voortkomen uit inkomsten en uitgaven die ofwel in de huidige verslagperiode ofwel in voorgaande verslagperiodes zijn opgenomen in ‘Aanpassingen of ‘Reorganisatiekosten’.

: Inkomende en uitgaande kasstromen die voortkomen uit inkomsten en uitgaven die ofwel in de huidige verslagperiode ofwel in voorgaande verslagperiodes zijn opgenomen in ‘Aanpassingen of ‘Reorganisatiekosten’. Werkkapitaal : De som van Voorraden plus Handelsvorderingen plus Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten minus Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten en minus Handelsschulden.

: De som van Voorraden plus Handelsvorderingen plus Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten minus Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten en minus Handelsschulden. Netto financiële schuld inclusief IFRS 16 en exclusief pensioenschulden: de som van langlopende en kortlopende rentedragende verplichtingen aan banken inclusief langlopende en kortlopende leaseverplichtingen, inclusief negatieve banksaldi minus Geldmiddelen en kasequivalenten.

de som van langlopende en kortlopende rentedragende verplichtingen aan banken inclusief langlopende en kortlopende leaseverplichtingen, inclusief negatieve banksaldi minus Geldmiddelen en kasequivalenten. Netto financiële schuld exclusief IFRS 16 en exclusief pensioenschulden: de som van langlopende en kortlopende rentedragende verplichtingen aan banken exclusief langlopende en kortlopende leaseverplichtingen, inclusief negatieve banksaldi minus Geldmiddelen en kasequivalenten.

de som van langlopende en kortlopende rentedragende verplichtingen aan banken exclusief langlopende en kortlopende leaseverplichtingen, inclusief negatieve banksaldi minus Geldmiddelen en kasequivalenten. Order intake : De financiële waarde van alle nieuwe bestellingen aanvaard door Agfa HealthCare IT tijdens de periode, inclusief licenties, implementatiediensten, hardware en/of cloudcomputing, maar exclusief Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten.

: De financiële waarde van alle nieuwe bestellingen aanvaard door Agfa HealthCare IT tijdens de periode, inclusief licenties, implementatiediensten, hardware en/of cloudcomputing, maar exclusief Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten. Support-/Softwareonderhoudsovereenkomsten (Support/Software Maintenance Agreements - SMA ): Servicecontracten die Agfa HealthCare IT Perpetual License-klanten recht geven op software-updates en patches, alsook op service en ondersteuning. Order intake wordt niet geregistreerd voor SMA-contracten.

): Servicecontracten die Agfa HealthCare IT Perpetual License-klanten recht geven op software-updates en patches, alsook op service en ondersteuning. Order intake wordt niet geregistreerd voor SMA-contracten. Order intake netto nieuwe klanten: Order intake geaccepteerd van klanten die voordien geen Agfa HealthCare IT-software gebruikten. Meestal vervangt de klant bij een dergelijke bestelling een systeem van een concurrent door een systeem van Agfa HealthCare IT.

Order intake geaccepteerd van klanten die voordien geen Agfa HealthCare IT-software gebruikten. Meestal vervangt de klant bij een dergelijke bestelling een systeem van een concurrent door een systeem van Agfa HealthCare IT. Cloud order intake : Order intake aanvaard voor implementaties van Agfa HealthCare IT's oplossing op een Cloud Computing-infrastructuur in plaats van de traditionele implementatie op specifieke hardware bij de klant.

: Order intake aanvaard voor implementaties van Agfa HealthCare IT's oplossing op een Cloud Computing-infrastructuur in plaats van de traditionele implementatie op specifieke hardware bij de klant. Order intake contracten met terugkerende inkomsten : Order intake voor diensten met een terugkerend transactiemodel (geleidelijke omzeterkenning in plaats van eenmalig). Voorbeelden zijn: Licentie-abonnementen, Managed Services, Cloud computing-diensten, SaaS-contracten).

: Order intake voor diensten met een terugkerend transactiemodel (geleidelijke omzeterkenning in plaats van eenmalig). Voorbeelden zijn: Licentie-abonnementen, Managed Services, Cloud computing-diensten, SaaS-contracten). Project order intake: Order Intake voor goederen en diensten die op één moment geleverd worden en omzet die op één moment wordt opgenomen. Voorbeelden zijn: Langlopende licenties, Implementatiediensten, Hardware.





Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS





Voortgezette activiteiten Q4 2024

niet-geauditeerd

Q4 2023

2024



2023



Opbrengsten 325 313 1,138 1,150 Kostprijs van verkopen (224) (214) (784) (792) Brutowinst 101 100 353 359 Verkoopkosten (42) (43) (162) (170) Algemene beheerskosten (35) (36) (133) (140) Kosten van onderzoek en ontwikkeling (17) (17) (70) (73) Waardeverminderingsverliezen op handels- en andere vorderingen, inclusief contractuele activa verbonden aan contracten met klanten - 1 (1) 1 Overige bedrijfsopbrengsten 16 15 48 53 Overige bedrijfskosten (67) (12) (83) (38) Resultaat uit bedrijfsactiviteiten (45) 7 (48) (8) Financieringsbaten/(-kosten) - netto (1) 2 (4) 3 Financieringsbaten 3 6 11 15 Financieringskosten (4) (4) (15) (12) Overige financieringsbaten/(kosten) - netto (5) (9) (22) (29) Overige financieringsbaten - - 2 2 Overige financieringskosten (5) (9) (24) (31) Nettofinancieringslasten (7) (7) (27) (26) Aandeel van de Groep in het nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen (1) (1) (1) (1) Winst (verlies) voor belastingen (53) (1) (75) (35) Winstbelastingen (9) (2) (15) (16) Winst (verlies) uit voortgezette activiteiten (63) (3) (91) (51) Winst (verlies) uit beëindigde activiteiten, voor belastingen 1 (3) (1) (49) Winst (verlies) over de verslagperiode (63) (5) (92) (101) Winst (verlies) toewijsbaar aan: Aandeelhouders van de Onderneming (61) (5) (92) (102) Minderheidsbelangen - - - 1 Winst uit bedrijfsactiviteiten (45) 7 (48) (8) Aanpassingen en reorganisatiekosten (65) (13) (75) (39) Aangepaste EBIT 20 21 27 31 Gewone winst (verlies) per aandeel Groep (€) – voortgezette activiteiten (0,40) (0,02) (0,59) (0,33) Gewone winst (verlies) per aandeel Groep (€) – beëindigde activiteiten (0,01) (0,02) (0,01) (0,33) Gewone winst (verlies) per aandeel Group (€) – totaal (0,40) (0,03) (0,59) (0,66)



Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het jaar eindigend in december 2023/december 2024 (in miljoen euro)

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

2024

2023



Winst (verlies) van de periode (92) (101) Winst (verlies) van de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (91) (51) Winst (verlies) van de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (1) (49) Overige elementen van het totaalresultaat, na winstbelasting Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: Valutakoersverschillen: 4 (12) Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten 5 (10) Herklassering van valutakoersverschillen uit beëindigde bedrijfsresultaten naar de winst-en verliesrekening (1) (2) Kasstroomafdekkingen: (1) 4 Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen - 2 Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening (1) 2 Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde

van het ingedekte actief - - Winstbelastingen - - Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: 17 (13) Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten

– veranderingen in reële waarde (1) (1) Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen geboekt in het eigen vermogen 19 (15) Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen geboekt in het eigen vermogen - 3 Overige elementen van het totaalresultaat, na winstbelasting 20 (21) Overige elementen van het totaalresultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten: 21 (15) Overige elementen van het totaalresultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten: (1) (6) Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan (71) (123) Aandeelhouders van de Onderneming (71) (125) Minderheidsbelangen - 2 Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (70) (66) Aandeelhouders van de Onderneming (70) (66) Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (2) (56) Aandeelhouders van de Onderneming (2) (58) Minderheidsbelangen - 2

Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het kwartaal eindigend in december 2023/december 2024 (in miljoen euro)

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

Q4 2024

niet-geauditeerd Q4 2023



Winst (verlies) van de periode (63) (5) Winst (verlies) van de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten (62) (3) Winst (verlies) van de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (1) (3) Overige niet-gerealiseerde resultaten Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: Valutakoersverschillen: 14 (12) Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten 14 (12) Herklassering van valutakoersverschillen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten naar de winst- en verliesrekening - - Kasstroomafdekkingen: (1) 2 Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen (1) 2 Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening - - Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde

van het ingedekte actief - - Winstbelastingen - - Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening: 18 (12) Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten

– veranderingen in reële waarde (1) - Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen geboekt in het eigen vermogen 19 (15) Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen geboekt in het eigen vermogen - 3 Overige niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen: 31 (22) Totaal van de overige niet-gerealiseerde resultaten over de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten 31 (17) Totaal van de overige niet-gerealiseerde resultaten over de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten - (5) Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan (32) (28) Aandeelhouders van de Onderneming (32) (28) Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (31) (19) Aandeelhouders van de Onderneming (31) (19) Minderheidsbelangen - - Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten toewijsbaar aan (1) (8) Aandeelhouders van de Onderneming (1) (8) Minderheidsbelangen - -

Geconsolideerde balansen (in miljoen euro)

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

31/12/2024



31/12/2023



Vaste activa 583 576 Goodwill 217 215 Immateriële activa 28 24 Materiële vaste activa 104 115 ‘Recht-op-gebruik’-activa 44 39 Investeringen in geassocieerde deelnemingen - 1 Overige financiële activa 3 4 Activa in verband met vergoedingen na uitdiensttreding 54 29 Handelsvorderingen 2 2 Overige belastingsvorderingen 2 - Vorderingen uit leaseovereenkomsten 55 69 Overige activa 4 4 Uitgestelde belastingsvorderingen 71 74 Vlottende activa 793 792 Voorraden 293 289 Handelsvorderingen 178 175 Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten 93 83 Actuele vorderingen uit winstbelastingen 47 51 Overige belastingsvorderingen 15 20 Vorderingen uit leaseovereenkomsten 31 31 Overige vorderingen 43 48 Overige vlottende activa 15 13 Derivaten - 2 Geldmiddelen en kasequivalenten 68 77 Vaste activa aangehouden voor verkoop 9 2 TOTAAL ACTIVA 1.377 1.368





31/12/2024



31/12/2023



Eigen vermogen 324 396 Eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders van de onderneming 323 395 Maatschappelijk kapitaal 187 187 Uitgiftepremies 210 210 Ingehouden winsten 852 945 Overige reserves (2) - Valutakoersverschillen (18) (22) Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding: herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen (906) (926) Toewijsbaar aan minderheidsbelangen 2 1 Langlopende verplichtingen 656 584 Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding 459 486 Overige personeelsbeloningen 5 5 Rentedragende verplichtingen 141 69 Voorzieningen 34 7 Uitgestelde belastingverplichtingen 8 9 Handelsschulden 2 3 Overige langlopende verplichtingen 7 4 Kortlopende verplichtingen 396 388 Rentedragende verplichtingen 15 14 Voorzieningen 26 13 Handelsschulden 127 132 Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten 102 97 Actuele verplichtingen uit winstbelastingen 21 23 Overige belastingverplichtingen 24 24 Overige te betalen posten 5 9 Personeelsbeloningen 74 73 Overige kortlopende verplichtingen 2 1 Derivaten 1 - TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN 1.377 1.368



Geconsolideerde kasstroomoverzichten (in miljoen euro)

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

De Groep heeft ervoor gekozen om een kasstroomoverzicht te presenteren dat alle kasstromen omvat, inclusief zowel voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Q4 2024

niet-geauditeerd Q4 2023 2024 2023

Winst (verlies) over de periode (63) (5) (92) (101) Winstbelastingen 9 3 15 21 Aandeel in het nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen 1 1 1 1 Nettofinancieringskosten 7 7 26 26 Bedrijfsresultaat (46) 6 (49) (53) Afschrijvingen 6 7 26 26 Afschrijvingen op ‘recht-op-gebruik’-activa 4 5 16 19 Bijzondere waardeverminderingsverliezen op immateriële activa en materiële vaste activa 20 2 19 3 Bijzondere waardeverminderingsverliezen op ‘recht-op-gebruik’-activa 4 (1) 4 5 Valutakoersverschillen en reële waardeveranderingen van derivaten 1 (2) - (1) Vrijval van resultaten uit de afdekkingsreserve - - (1) 2 Overheids- en andere subsidies (2) (1) (5) (5) (Winst)/verlies uit de verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa (2) - (2) - Resultaat uit de verkoop van beëindigde activiteiten - (4) 1 42 Kosten voor verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding en ontslagvergoedingen (2) 3 16 24 Opbouw van personeelsverplichtingen 16 14 57 60 Afwaarderingen/terugname op voorraden 3 3 10 13 Waardeverminderingsverliezen/terugname op vorderingen - (1) - (1) Opbouw/terugname van voorzieningen 40 (1) 45 1 Bedrijfskasstroom voor wijzigingen in het werkkapitaal 41 29 138 134 Wijziging in de voorraden 51 43 (13) 23 Wijziging in de handelsvorderingen (19) (20) (3) (22) Wijziging in de contractuele activa verbonden aan contracten met klanten (6) 8 (8) 10 Wijziging in de werkkapitaalactiva 27 31 (24) 11 Wijziging in de handelsschulden 9 26 (7) (10) Wijziging in de contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten 1 (2) 3 5 Wijziging in de werkkapitaalverplichtingen 10 25 (4) (5) Wijziging in het werkkapitaal 37 56 (28) 6





Q4 2024

niet-geauditeerd Q4 2023 2024 2023

Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen (35) (35) (123) (133) Uitgaande kasstroom voor voorzieningen (2) (2) (8) (22) Veranderingen in de leaseportfolio 1 (9) 16 2 Veranderingen in ander werkkapitaal 4 7 2 (15) Ontvangen kasstromen uit derivaten ter indekking van operationele activiteiten - - 2 - Kasstromen gebruikt in bedrijfsactiviteiten 46 46 - (28) Betaalde belastingen (2) (3) (3) (2) Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten 44 43 (4) (30) waarvan verbonden aan beëindigde activiteiten - - (1) (12) Investeringsuitgaven (11) (12) (45) (34) Ontvangsten uit de verkoop van immateriële activa en materiële vaste activa 2 1 3 3 Overnames, na aftrek verworven geldmiddelen - - - 3 Ontvangsten uit de verkoop van beëindigde activiteiten, na winstbelastingen 1 1 2 (4) Overname van geassocieerde deelnemingen - - (1) (1) Ontvangen rente 3 6 12 16 Nettokasstromen uit investeringsactiviteiten (5) (5) (29) (16) waarvan verbonden aan beëindigde activiteiten 1 (1) 2 (5) Betaalde rente (4) (4) (16) (13) Betaalde dividenden aan minderheidsbelangen - - - (9) Ontvangsten uit leningen 2 - 85 40 Terugbetalingen van leningen (20) - (20) - Betaling van leaseschulden (6) (6) (21) (23) Ontvangsten uit / (betaling van) derivaten (3) 1 (4) (3) Andere financieringsinkomsten / (-kosten) ontvangen/betaald - (1) (2) (2) Nettokasstromen uit / (gebruikt in) financieringsactiviteiten (31) (10) 22 (10) waarvan verbonden aan beëindigde activiteiten - - - (11) Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 8 28 (11) (57) Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode 57 53 77 138 Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 8 28 (11) (57) Impact van valutakoersverschillen 3 (5) 2 (4) Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode 68 77 68 77

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het Eigen Vermogen (in miljoen euro)

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS





in miljoen euro Maatschappelijk kapitaal Uitgiftepremie Ingehouden winsten Eigen aandelen Reële waarde reserve Afdekkingsreserve Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioen-regelingen Valutakoersverschillen TOTAAL TOEWIJSBAAR AAN MINDERHEIDSBELANGEN TOTAAL EIGEN VERMOGEN Balans op 1 januari 2023 187 210 1,042 - (1) (2) (908) (9) 520 41 561 Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode Winst (verlies) over de periode - - (102) - - - - - (102) 1 (101) Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen - - - - (1) 4 (12) (13) (23) 1 (22) Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode - - (102) - (1) 4 (12) (13) (125) 2 (123) Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Dividenden - - - - - - - - - (9) (9) Overdracht van bedragen opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten naar ingehouden winsten na verlies van zeggenschap - - 6 - - - (6) - - - - Afstoting van minderheidsbelangen na verlies van zeggenschap - - - - - - - - - (33) (33) Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen - - 6 - - - (6) - - (42) (42) Balans op 31 december 2023 187 210 945 - (1) 1 (926) (22) 395 1 396 Balans op 1 januari 2024 187 210 945 - (1) 1 (926) (22) 395 1 396 Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode Winst (verlies) over de periode - - (92) - - - - - (92) - (92) Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen - - - - (1) (1) 19 4 20 - 20 Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode - - (92) - (1) (1) 19 4 (71) - (71) Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen Dividenden - - - - - - - - - - - Overdracht van bedragen opgenomen in niet-gerealiseerde resultaten naar ingehouden winsten na verlies van zeggenschap - - (1) - - - 1 - - - - Afstoting van minderheidsbelangen na verlies van zeggenschap - - - - - - - - - - - Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen - - (1) - - - 1 - - - - Balans op 31 december 2024 187 210 852 - (2) - (906) (18) 323 2 324

Afstemming van niet-IFRS-informatie (in miljoen euro)

(Aangepaste) Vrije Kasstromen

Q4 2024





Q4 2023

2024





2023

Aangepaste EBITDA 30 32 70 76 Werkkapitaal - netto 38 47 (18) 21 CAPEX (11) (12) (45) (33) Voorzieningen & andere (5) (3) 16 (12) Belastingen (2) (4) (4) (1) Aangepaste Vrije Kasstromen 50 60 19 50 Pensioenen (onder EBIT) & Langetermijnontslagvergoedingen (12) (15) (44) (47) Kasuitgaven betreffende aanpassingen en reorganisatiekosten (3) (12) (21) (51) Vrije Kasstromen 35 32 (46) (48) Aanpassingen voor: Betaling van leaseschulden (6) (6) (21) (21) Ontvangsten uit leningen 2 - 85 40 Terugbetalingen van leningen (20) - (20) - Overnames, na aftrek verworven geldmiddelen - - - 3 Overnames van geassocieerde deelnemingen - - (1) (1) Ontvangen rente 3 6 12 16 Betaalde rente (4) (4) (16) (13) Overige financiële stromen (3) - (6) (4) (28) (4) 34 20 Kasstromen uit voortgezette activiteiten 7 28 (12) (29) Nettokasstromen van/(gebruikt in) bedrijfsactiviteiten verbonden aan beëindigde activiteiten - - (1) (12) Nettokasstromen van/(gebruikt in) investeringsactiviteiten verbonden aan beëindigde activiteiten 1 (1) 2 (5) Nettokasstromen van/(gebruikt in) financieringsactiviteiten verbonden aan beëindigde activiteiten - - - (11) Kasstromen uit beëindigde activiteiten 1 - 1 (28) Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten 8 28 (11) (57)

Afstemming van niet-IFRS-informatie (in miljoen euro)

Aangepaste EBIT

Q4 2024





Q4 2023

2024





2023

Segment Aangepaste EBIT 25 24 43 45 Aangepaste EBIT uit bedrijfsactiviteiten die niet zijn toegewezen aan een te rapporteren segment: voornamelijk gerelateerd aan 'Corporate Services'. (5) (4) (16) (15) Aangepaste EBIT 20 21 27 31 Reorganisatiekosten (37) (2) (38) (9) Aanpassingen (29) (12) (37) (30) Resultaten uit bedrijfsactiviteiten (45) 7 (48) (8)

Werkkapitaal

31/12/2024





31/12/2023

Voorraden 293 289 Langlopende handelsvorderingen 2 2 Kortlopende handelsvorderingen 178 175 Contractuele activa 93 83 Langlopende handelsschulden (2) (3) Lopende handelsschulden (127) (132) Contractuele verplichtingen (102) (97) Werkkapitaal 335 317

Afstemming van niet-IFRS-informatie (in miljoen euro)

Netto financiële schuld inclusief IFRS

31/12/2024 30/9/2024 31/12/2023 (Geldmiddelen en kasequivalenten) (68) (57) (77) Langlopende rentedragende verplichtingen 141 161 69 Kortlopende rentedragende verplichtingen 15 14 14 Netto financiële schuld inclusief leaseverplichtingen 87 118 6

Netto financiële schuld exclusief IFRS 16

31/12/2024





30/9/2024 31/12/2023 (Geldmiddelen en kasequivalenten) (68) (57) (77) Langlopende rentedragende verplichtingen 141 161 69 Langlopende leaseverplichtingen vervat in Langlopende rentedragende verplichtingen (36) (38) (29) Kortlopende rentedragende verplichtingen 15 14 14 Kortlopende leaseverplichtingen vervat in Kortlopende rentedragende verplichtingen (15) (14) (14) Netto financiële schuld exclusief leaseverplichtingen 37 66 (37)

Bijlage