OverDrive feiert zehn Jahre E-Book- und Hörbuchausleihe in Deutschland

Vor zehn Jahren gingen die Bücherhallen Hamburg als erste Bibliothek in Deutschland eine Partnerschaft mit OverDrive ein. Das Unternehmen ist der weltweit führende Anbieter von digitalen Inhalten für Bibliotheken und Entwickler der Bibliotheks-App Libby. Das zehnjährige Jubiläum der Förderung digitaler Lesekultur nimmt OverDrive als Anlass, verstärkt in den deutschen Markt zu investieren. Der erste Teil dieser Investition ist die Lesefreude mit Libby, eine Sammlung mit dutzenden urheberrechtlich geschützten E-Books und Hörbüchern. Die Sammlung wird von OverDrive lizensiert und allen öffentlichen Bibliotheken kostenlos bis März 2026 zur Verfügung gestellt.

Seit fast 40 Jahren ist OverDrive ein zuverlässiger Partner der Kreativbranche und setzt sich für den Schutz der Urheberrechte sowie für die Literaturvielfalt in Bibliotheken weltweit ein. Lesefreude mit Libby bekräftigt das Bestreben, deutsche Verlage, Autoren und Autorinnen zu unterstützen und gleichzeitig den Zugang zu hochwertigen digitalen Inhalten zu erweitern. Die Sammlung besteht aus 50 E-Books und Hörbüchern verschiedener Verlage, darunter Zeilenfluss und Saga Egmont, welche den vorhandenen digitalen Bestand ergänzen. Dabei wird sichergestellt, dass alle erforderlichen Genehmigungen vorliegen und Autorinnen, Autoren sowie Verlage eine angemessene Vergütung erhalten. Die Sammlung wird Liebesromane und Titel aus anderen beliebten Genres beinhalten.

Dieser Meilenstein ist für das OverDrive-Teammitglied, das die Initiative leitet, von besonderer Bedeutung. „Ich bin in Hamburg geboren und aufgewachsen, nur einen Katzensprung von den Hamburger Bücherhallen entfernt“, sagt Claudia Weissman, Vice President of Global Libraries & Education bei OverDrive. „Aus erster Hand zu sehen, wie digitale Bücher immer mehr Lesende in Deutschland begeistern, erfüllt mich mit großer Freude. Wir fühlen uns geehrt, die deutsche Bibliotheksgemeinschaft zu unterstützen und dafür zu sorgen, dass deutsche Autorinnen und Autoren von den sich verändernden Lesetrends profitieren.“

Als erste deutsche Bibliothekspartnerin von OverDrive haben die Bücherhallen Hamburg eine Vorreiterrolle im Bereich der digitalen Innovation eingenommen und ein digitales Ökosystem gefördert, das andere Bibliotheken zum Ausbau ihrer digitalen Angebote ermutigt hat.

„Als die Bücherhallen Hamburg vor zehn Jahren eine Partnerschaft mit OverDrive eingingen, sahen wir die Chance, unser digitales Angebot zu erweitern und unseren Lesenden eine noch größere Auswahl zu bieten“, erinnert sich Frauke Untiedt, Direktorin der Bücherhallen Hamburg. „OverDrive ergänzte unser bestehendes digitales Angebot um internationale Inhalte, gefolgt von deutschsprachigen Hörbüchern, die unseren Bestand zusätzlich bereicherten. Seitdem ist das digitale Lesen zu einem wichtigen Bestandteil unserer Bibliothek geworden und ermöglicht uns, mehr Lesende als je zuvor zu erreichen. Die letzten zehn Jahre waren eine bemerkenswerte Reise und wir sind stolz darauf, die Zukunft der digitalen Ausleihe in Deutschland mitgestaltet zu haben.”

Seit dem Markteintritt in Deutschland hat OverDrive viele branchenweit wegweisenden Innovationen eingeführt, darunter:

Die „Benachrichtige mich“-Funktion ermöglicht den Nutzenden Titel zum Kauf vorzuschlagen

Vom Bibliotheksteam kuratierte Showcases in Libby bieten personalisierte Entdeckungen

Seit 2023 findet der für Bibliotheken in Deutschland, Österreich und der Schweiz kostenlose digitale Buchclub Leselounge mit Libby jährlich statt. Insgesamt wurden bisher mehr als 16.000 Ausleihen der deutschsprachigen Buchclub-Titel erreicht.

Die Unterstützung von Apple CarPlay und Android Automotive ermöglichen ein nahtloses Hörerlebnis im Auto

Ein breit gefächerter Bestand an internationalen Titeln, zusätzlich zum umfangreichen deutschsprachigen Katalog

Die Funktion zur frühzeitigen Zurückgabe von Hörbüchern maximiert die Verfügbarkeit des Bestands

Flexible Lizenzmodelle ermöglichen den Bibliotheken Ausleihen und Budget zu optimieren



Diese Innovationen führten gemeinsam mit dem großen Engagement der deutschen Bibliotheken zu wichtigen Meilensteinen:

Der Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlin hat als erste deutsche Bibliothek die Marke von einer Million digitaler Ausleihen auf Libby überschritten und ist mit über 2,5 Millionen Ausleihen pro Jahr die Libby-Bibliothek mit den meisten Ausleihen in Europa.

hat als erste deutsche Bibliothek die Marke von einer Million digitaler Ausleihen auf Libby überschritten und ist mit über 2,5 Millionen Ausleihen pro Jahr die Libby-Bibliothek mit den meisten Ausleihen in Europa. Die Stadtbibliothek Braunschweig war die erste Bibliothek, die Libby für alle digitalen Angebotsformate einschließlich Zeitschriften, Comics und Libby Extras einsetzte und damit ein umfassendes digitales Leseerlebnis bot.

war die erste Bibliothek, die Libby für alle digitalen Angebotsformate einschließlich Zeitschriften, Comics und Libby Extras einsetzte und damit ein umfassendes digitales Leseerlebnis bot. Die Stadtbücherei Regensburg führt einen Verbund an, der die Funktionen von Libby, einschließlich Newsroom und Buchclubs, für eine stärkere Interaktion mit der Community nutzt.

führt einen Verbund an, der die Funktionen von Libby, einschließlich Newsroom und Buchclubs, für eine stärkere Interaktion mit der Community nutzt. Die Westleihe24 war ein wichtiger Vorreiter bei der Erprobung und Umsetzung flexibler Lizenzmodelle, die einen kosteneffizienten digitalen Bestandsaufbau gewährleisten.

war ein wichtiger Vorreiter bei der Erprobung und Umsetzung flexibler Lizenzmodelle, die einen kosteneffizienten digitalen Bestandsaufbau gewährleisten. Schleswig-Holstein hat als erstes deutsches Bundesland Hörbücher in Libby angeboten und damit Tausenden von Nutzenden den Zugang ermöglicht.



Neben der Lesefreude mit Libby investiert OverDrive in Deutschland in die Entwicklung von Tools und Ressourcen, um Bibliotheken, Autoren, Autorinnen und Verlage noch besser zu unterstützen. Diese Bemühungen verbessern die Entwicklung des digitalen Bestands, bieten Rechteinhabern neue Möglichkeiten der Zielgruppenentwicklung und stärken die Rolle der Bibliotheken im literarischen Ökosystem in Deutschland.

„Wir freuen uns, die bedeutende Tradition des Geschichtenerzählens in Deutschland zu feiern, indem wir unsere Investitionen in Bibliotheken, Autoren, Autorinnen und Verlage weiter ausbauen“, fügte Weissman hinzu. "Während das digitale Lesen immer beliebter wird, setzen wir uns weiter mit voller Überzeugung für Kreativschaffende ein und unterstützen Bibliotheken dabei, Lesende mit Büchern in Berührung zu bringen, die sie lieben.“

Als weiteres Zeichen dieses Engagements, nimmt das OverDrive Team an der Leipziger Buchmesse und der London Book Fair teil, um den Austausch mit Verlagen und Bibliothekspartnern zu fördern. Weitere Informationen unter http://de.overdrive.com .

Über OverDrive

OverDrive ist ein Unternehmen mit dem Leitbild, Bibliotheken und Schulen weltweit durch digitale Inhalte zu stärken. Als weltweit führende digitale Leseplattform unterstützt OverDrive mehr als 92.000 Bibliotheken und Schulen in 115 Ländern mit dem branchenweit größten Katalog an E-Books, Hörbüchern, Zeitschriften, Videos und anderen digitalen Medien. OverDrive arbeitet seit mehr als einem Jahrzehnt mit deutschen Bibliotheken zusammen, zunächst mit den Hamburger Bücherhallen, und fördert kontinuierlich die Verbreitung des digitalen Lesens im ganzen Land. Durch Libby, die preisgekrönte Bibliotheks-Lese-App, und Initiativen wie Lesefreude mit Libby verbessert OverDrive den Zugang zu digitalen Büchern, fördert Bibliotheksinnovationen und stärkt die Interaktion mit der Community. OverDrive engagiert sich für die Zusammenarbeit mit deutschen Verlagen, Autorengruppen und kulturellen Einrichtungen, um die Literaturvielfalt zu verbessern und das Lesen für alle zu fördern. Zu den von OverDrive angebotenen Diensten gehören Libby, die Lese-App für Bibliotheken, Sora, die Leseplattform für Studierende, Kanopy, der führende Streaming-Dienst für Bibliotheken und Universitäten, und TeachingBooks, welches umfangreiche Lernressourcen bietet. OverDrive wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio, USA. Weitere Informationen finden Sie unter http://de.overdrive.com .

