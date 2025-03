SAFE GROUP - Signature d’un important contrat avec un hôpital texan

Signature d’un important contrat avec un hôpital texan

Fleurieux-sur-l’Arbresle - France - le 12 mars 2025 à 8h. Safe Group est heureux d'annoncer la signature d'un contrat d’achat de solutions pour la colonne vertébrale, avec un hôpital texan d’un grand groupe de santé américain comptant près de 200 hôpitaux et plus de 2 000 centres de santé.

Au travers de cette collaboration, Safe Group s'engage à fournir à des solutions prêtes-à-l’emploi et à la pointe de l’innovation, offrant confort et fiabilité, tant pour le chirurgien que le patient. Dès la semaine prochaine, une première opération sera réalisée dans cet hôpital.

« Nous nous réjouissons de collaborer avec cet hôpital, et nous ne pouvons que nous féliciter de cette nouvelle étape franchie grâce à la complémentarité de l’offre des solutions développées par Safe Orthopaedics et SpineUp. Ce nouveau partenaire fait partie d’un important groupe de santé présent à travers tous les Etats-Unis, et pourrait laisser présager de prochaines signatures au sein d’hôpitaux de ce groupe, car nous partageons la vision d'un avenir où la technologie et les soins de santé vont de pair pour offrir le meilleur aux patients. », a déclaré Nicolas Papillon, Directeur général délégué de Safe Group.

À propos de Safe Group

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ 100 collaborateurs.

Safe Orthopaedics conçoit et distribue des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini-invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 14 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, et aux Etats-Unis.

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l ‘emploi. Elle dispose de deux sites de production en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, impression additive, finition et conditionnement stérile.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

