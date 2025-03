Campine zet opnieuw groeistap in winstgevendheid

Gereglementeerde informatie – 12 maart 2025 – 08:00

2024 is opnieuw een jaar van winstgevende groei voor Campine. We bereikten een omzet van € 365 miljoen en de operationele kasstroom (EBITDA) van € 42 miljoen wat opnieuw een verbetering is van het record daterend van vorig jaar 2023.

Vooral de divisie Specialty Chemicals, meer bepaald de business unit antimoontrioxide, had de wind in de zeilen. In de loop van het jaar daalde het aanbod van één van Campine’s belangrijkste grondstoffen namelijk antimoonmetaal voortdurend. Doordat de vraag naar eindproducten relatief stabiel bleef stegen de prijzen fors. De gediversifieerde aankoopstrategie van Campine wierp zijn vruchten af in de tweede helft van het jaar toen China een exportrestrictie instelde voor alle antimoonproducten. Tot op heden lijkt deze beperking zelfs eerder een 'exportverbod' naar Westerse landen te zijn. Wim De Vos, CEO van Campine legt uit: “We hebben bewust onze aankoop van antimoonmetaal uit China gereduceerd van nog 80% in 2017 tot minder dan 5% in de eerste helft van 2024. Hierdoor zijn we relatief immuun voor de Chinese beperkingen en kunnen we een groter marktaandeel van antimoontrioxide veroveren op overzeese markten, waar het Chinese aanbod de norm was”.

Hij voegt er ook aan toe dat “Campine evolueerde naar substantieel hogere marges dankzij onze eigen antimoonrecyclagetechnologie, waardoor we ook minder antimoonmetaal op de markt moeten kopen”.

De vraag naar loodmetaal gebruikt in nieuwe batterijen in de divisie Circular Metals was matig in 2024, voornamelijk door een zwakke automobielmarkt in Europa. Deze lagere marktvraag leidde tot een overaanbod aan batterijschroot (waar de toestroom constant blijft) waardoor Campine tegen lagere prijzen loodafval kon aankopen. In de business unit Metals Recovery profiteerde Campine van de hoge prijzen voor edelmetalen en de terugwinning van antimoon uit ander metallurgisch afval.

Financiële resultaten

Omzet

Campine realiseerde een geconsolideerde omzet van € 365,2 miljoen tegenover € 322,0 miljoen in 2023 (+13%). Deze stijging is voornamelijk te danken aan de prijsstijging van antimoonmetaal dat als grondstof wordt gebruikt voor de productie van antimoontrioxide en dus de basis vormt van de verkoopprijzen.

Resultaten

De EBITDA steeg van € 26,8 miljoen in 2023 tot € 41,7 miljoen in 2024.

2021 2023 2024 Omzet in € mio 226,3 321,9 365,2 EBITDA in € mio 22,6 26,8 41,7

2022 wordt niet vermeld gezien de boekhoudkundige impact van de Recyclex acquisitie.

Het nettoresultaat (EAT) voor 2024 bedroeg € 22,3 miljoen vergeleken met € 13,7 miljoen in 2023 (+63%).

Solvabiliteit

De financiële ratio's bleven opnieuw zeer solide in 2024. Hoewel de hoge metaalprijzen (antimoon, goud, ...) de behoefte aan werkkapitaal deden toenemen, kon Campine dit opvangen door het implementeren van kortere betalingstermijnen en zelfs vooruitbetalingen bij haar klanten voor antimoontrioxide. De solvabiliteitsratio blijft stabiel op 55% (eigen vermogen/balanstotaal). Er zijn dus meer dan voldoende financiële middelen voor verdere uitbreidingen.

Dividend

Het bestuur stelt de algemene vergadering voor om een bruto dividend uit te keren van 4,5 €/aandeel, wat 50% hoger is dan vorig jaar. Het totale dividend op basis van de resultaten voor 2024 bedraagt in totaal € 6,75 miljoen. Dit dividend weerspiegelt het beleid om ongeveer 1/3 van het nettoresultaat uit te keren.

Resultaten per divisie

Specialty Chemicals - omzet € 186,9 mio (+47%) - EBITDA € 14,6 mio (+227%)

Deze divisie (bedrijfssegment) bestaat uit de business units Antimoontrioxide (ATO), Vlamvertragende Masterbatches (FRMB) en gerecycleerde Polymeren (rP).

Het verkoopvolume in de divisie Specialty Chemicals steeg met 6% tot ongeveer 22 000 ton. De stijging is vooral toe te schrijven aan de overzeese verkoopvolumes van antimoontrioxide. De volumes vlamvertragende masterbatches groeiden met 4%. Aangezien de kunststoffenrecyclage-activiteit de moeilijke economische situatie in Europa weerspiegelt, daalden onze volumes in rPP (gerecycleerde PP) met 4%.

De omzet is sterk gekoppeld aan de evolutie van de prijzen van grondstoffen van antimoonmetaal en hierdoor stegen de verkoopopbrengsten drastisch in 2024. De omzet van € 186,9 miljoen, is substantieel hoger dan de € 127,5 miljoen (+47%) een jaar eerder. De gemiddelde Metal Bulletin antimoonprijs bedroeg in 2023 $ 12 050/ton, maar deze steeg in 2024 tot een gemiddelde prijs van $ 23 150/ton, een stijging van 92%, die zich gradueel doorzette tijdens het jaar en bij het jaareinde reeds ca $ 40 000/ton bedroeg.

De EBITDA bereikte €14,6 miljoen, meer dan het drievoudige van de €4,5 miljoen een jaar eerder.

Circular Metals - omzet € 211,2 miljoen (-11%) - EBITDA € 25,6 miljoen (+15%)

Deze divisie (bedrijfssegment) bestaat uit de business units Lood (Pb), Metals Recovery (MR) en gerecycleerde Batterijen (rB).

Het jaar 2024 eindigde met een verkoopvolume van ongeveer 114 000 ton, wat een daling vertegenwoordigt van ongeveer 10% vergeleken met 2023. De daling is volledig toe te schrijven aan de lagere productie output van een van onze Franse fabrieken, waar we gedurende 4 maanden een productieonderbreking hadden als gevolg van een brand.

De fabriek in Beerse realiseerde een vergelijkbaar hoog verkoopvolume als vorig jaar van ongeveer 61 000 ton loodlegeringen.

De gemiddelde LME-loodprijs in 2024 bedroeg ongeveer € 1,915/ton, wat ongeveer 3% lager is dan in 2023 (€ 1,975/ton). Hoge verkooppremies voor speciale legeringen en verbeterde inkoopvoorwaarden hielpen niet alleen om de inflatie en andere gestegen kosten te compenseren, maar ook om de lagere volumes in Frankrijk te compenseren.

De omzet daalde met 11% naar € 211,2 miljoen vergeleken met € 236,4 miljoen in 2023, terwijl de EBITDA groeide naar € 27,1 miljoen vergeleken met € 22,3 miljoen (+22%) in 2023.

Vooruitzichten voor 2025

De vraag naar antimoonproducten – vooral buiten Europa - van onze divisie Specialty Chemicals blijft extreem hoog in het eerste kwartaal van 2025. Het vinden van bijkomende antimoongrondstoffen om aan deze grotere vraag te voldoen, blijft echter moeilijk. De uitzonderlijke stijging van de winstgevendheid in deze divisie vanaf de tweede helft van 2024 blijft momenteel aanhouden aangezien de antimoonprijzen blijven stijgen en nu zelfs de $ 50 000/ton bereiken. Dit markteffect leidt langzaam ook tot groei in de productie van masterbatches. Voor onze gerecycleerde kunststoffenactiviteit CrP drukken de lage prijzen van nieuwe PP en de worstelende Europese auto-industrie momenteel de vraag. Europese regelgeving voor circulaire economie, die de industrie verplicht om meer gerecycleerde kunststoffen te gebruiken, zou gestaag een positief effect moeten hebben bij de marktintroductie van nieuwe producten.

In onze divisie Circular Metals blijven de LME-loodprijzen rond €1 850/ton en de vraag 'gemiddeld' tijdens het eerste kwartaal van 2025. Nu de Franse fabriek van Escaudoeuvres weer zijn op normale snelheid opereert, verwachten we een verbeterde bijdrage van Frankrijk in de loop van het jaar. Er is momenteel een overvloed aan batterijschroot en met de hoge antimoon- en goudprijzen zijn onze recyclagemarges nog steeds goed in deze eerste maanden van 2025.

Tenzij de marktomstandigheden de komende maanden drastisch veranderen, verwacht Campine voor 2025 opnieuw een 'solide' jaar dat in de lijn ligt van het record van 2024 of dit zelfs overtreft.

EBITDA: Resultaat voor aftrek van interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie

EBIT: Bruto bedrijfsresultaat voor aftrek van interest en belastingen ook vermeld als Operationeel resultaat

EAT: Netto resultaat ook vermeld als Resultaat van het boekjaar

De commissaris, EY Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door dhr Ludovic Deprez, heeft bevestigd dat de controlewerkzaamheden, die ten gronde zijn afgewerkt, geen betekenisvolle correcties aan het licht hebben gebracht, die in de boekhoudkundige informatie opgenomen in de gereglementeerde informatie, zouden moeten doorgevoerd worden.

Het jaarlijks financieel verslag wordt publiek gemaakt op 25 april 2025 op de website van Campine.

Voor meer informatie richt u zich tot Karin Leysen: tel. nr. +32 14 60 15 49 / karin.leysen@campine.com

