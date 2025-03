Lehdistötiedote

Aktia Pankki Oyj

12.3.2025 klo 9.00

Aktia ja CMI aloittavat yhteistyökumppanuuden

Aktia ja CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation aloittavat yhteistyön. CMI on kansainvälisesti tunnettu toimija, joka etsii ratkaisuja maailman konflikteihin vuoropuhelun ja rauhanvälityksen avulla. CMI:n kumppanina Aktia haluaa tukea organisaation toimintaa ja kunnioittaa Martti Ahtisaaren perintöä.

CMI:n toiminnan ytimessä on yksinkertainen mutta vahva usko siihen, että kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa. CMI on itsenäinen, voittoa tavoittelematon organisaatio, joka ehkäisee ja ratkaisee konflikteja dialogin ja rauhanvälityksen keinoin. Vuonna 2000 Nobelin rauhanpalkinnon saajan ja Suomen entisen presidentin Martti Ahtisaaren perustama organisaatio on kasvanut johtavaksi toimijaksi kansainvälisen rauhanvälityksen alalla.

CMI on luonteva kumppani Aktialle, sillä lähes 200 toimintavuotensa aikana pankki on ollut rakentamassa kestävää tulevaisuutta ja vakaata yhteiskuntaa yhä uusille sukupolville.

”CMI:n tavoin edustamme vahvasti yhteiskunnassamme korostuvia arvoja: tasa-arvoa, luottamusta ja yhteistyötä. Haluamme vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja yhteiskunnan vakauteen, koska vakaassa yhteiskunnassa ihmiset, yritykset ja organisaatiot voivat kasvaa ja menestyä”, Aktian toimitusjohtaja Aleksi Lehtonen toteaa.

”On hienoa aloittaa yhteistyö Aktian kanssa, sillä jaamme yhteisen näkemyksen vakauden ja kestävän tulevaisuuden merkityksestä. Kumppanuus antaa meille mahdollisuuden vahvistaa toimintaamme ja tarjota välineitä konfliktien ratkaisuun niin kansainvälisessä työssämme kuin suomalaisessa yhteiskunnassakin," CMI:n varatoimitusjohtaja Hanna Klinge toteaa.

Ajatellaan yhdessä pidemmälle

Aktia ja CMI muodostavat yhdessä ainutlaatuisen kumppanuuden, jonka ytimessä on yhteistyö. Kumppanuuden myötä Aktian asiakkaat ja henkilöstö saavat mahdollisuuden omalla toiminnallaan tukea CMI:n toimintaa. CMI tarjoaa Aktian sidosryhmille mahdollisuuden kasvattaa ymmärrystään käytännön konfliktinratkaisutyöstä ja lisätä näin rakentavaa ja rauhanomaista vuoropuhelua yhteiskunnassa.

“Kumppanuutemme ei ole luonteeltaan perinteistä hyväntekeväisyyttä, jossa yritys tukee toimijaa ensisijaisesti lahjoitusten kautta. Konseptin ainutlaatuisuus on siinä, että työntekijämme voivat CMI:n tuella kouluttautua arjen konfliktinratkaisijoiksi ja soveltaa oppimaansa käytännössä. Työntekijät pääsevät osallistumaan avustajina CMI:n Ahtisaari-päivät-projektiin, joka tarjoaa suomalaisille nuorille työkaluja ja näkökulmia ristiriitojen väkivallattomaan ratkaisemiseen”, Aktian asiakaskokemusjohtaja Malin Ahlström korostaa ja lisää: ”Haluamme tarjota myös asiakkaillemme mahdollisuuden kasvattaa ymmärrystä CMI:stä ja sen missiosta ja innostaa heidätkin hyödyntämään järjestön osaamista."

”Työmme ulottuu yli sukupolvien, ja vaikka maailma ympärillämme muuttuu, ydintehtävämme säilyy ennallaan: autamme ajattelemaan pidemmälle. Yhteistyö CMI:n kanssa heijastaa näkemystämme roolistamme kestävän tulevaisuuden rakentajan, ja haluamme ottaa aktiivisen roolin myös tämän kumppanuuden kautta”, Aleksi Lehtonen sanoo.

Lisätiedot:

Mia Smeds, viestintäjohtaja, Aktia Pankki Oyj, puh. 044 546 0379, viestinta(at)aktia.fi

Kaisa Raitio, Head, Communications and Private Fundraising, CMI Martti Ahtisaari Peace Foundation, puh. 050 338 9269, kaisa.raitio(at)cmi.fi

Aktia on suomalainen varainhoitaja, pankki ja henkivakuuttaja, joka on luonut vaurautta ja hyvinvointia sukupolvelta toiselle jo 200 vuoden ajan. Palvelemme asiakkaitamme digitaalisten kanavien kautta kaikkialla ja kasvokkain toimipisteissämme pääkaupunkiseudulla sekä Turun, Tampereen, Vaasan ja Oulun seuduilla. Palkitun varainhoitomme rahastoja myydään myös kansainvälisesti. Työllistämme noin 850 henkilöä eri puolella Suomea. Aktian hallinnoitavat asiakasvarat (AuM) 31.12.2024 olivat 14,0 miljardia euroa ja taseen arvo 11,9 miljardia euroa. Aktian osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (AKTIA). aktia.com.

CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation on voittoa tavoittelematon, itsenäinen suomalainen järjestö, joka ehkäisee ja ratkaisee konflikteja vuoropuhelun ja rauhanvälityksen avulla. Martti Ahtisaari perusti CMI:n vuonna 2000, jonka jälkeen organisaatio on ollut mukana yli 50 rauhanprosessissa ympäri maailmaa.