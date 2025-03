NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN TOUT OU PARTIE, AUX ETATS-UNIS, EN AUSTRALIE, AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE IL SERAIT ILLEGAL DE LE FAIRE

Wendel annonce le succès du placement d’actions Bureau Veritas dans le cadre d’une vente à terme préfinancée d’une durée de trois ans représentant environ 6,7 % du capital, augmentant sa flexibilité financière en réduisant son ratio loan-to-value en pro forma1 à environ 17 %

Wendel annonce le placement avec succès de 30 357 140 actions Bureau Veritas (représentant environ 6,7 % du capital de Bureau Veritas2) à un prix de 27,25 € par action (le “ Prix de l’Offre ”).

Comme indiqué dans le communiqué de presse publié hier, Wendel a conclu un accord de Vente à Terme préfinancée pour une durée de 3 ans avec BNP Paribas (la « Banque de la Vente à Terme ») sur 30 357 140 actions Bureau Veritas la « Vente à Terme »).

Simultanément avec la Vente à Terme, Wendel a conclu une opération de « Call Spread » afin de bénéficier, jusqu’à environ 15% de la hausse du cours de l’action sur les trois prochaines années sur un montant d’actions équivalent à celles sous-jacente à la Vente à Terme, avec BNP Paribas et Morgan Stanley Europe SE (les « Banques du Call Spread ») (l’ « Opération de Call Spread », et, avec la Vente à Terme, les « Opérations » ), témoignant de la confiance de Wendel dans le potentiel de création de valeur de Bureau Veritas. Le Prix de l’Offre sera utilisé comme prix de référence pour les Opérations.

Les Opérations permettent de dégager des liquidités nettes immédiates d’environ 750 millions d’euros pour Wendel, qui viendront soutenir l’accélération de sa transition vers un modèle dual fondé sur les investissements pour compte propre et la gestion d’actifs pour compte de tiers, pour générer une performance supérieure et un retour aux actionnaires attractif et récurrent, tout en continuant à bénéficier des perspectives de Bureau Veritas.

Pro forma des liquidités dégagées par les Opérations annoncées et tenant compte de la finalisation prochaine de l’acquisition de Monroe Capital, le ratio de LTV de Wendel devrait passer à environ 17 %.

Dans le cadre des Opérations, BNP Paribas et Morgan Stanley (les « Teneurs de Livres Associés » et avec la Banque de la Vente à Terme et les Banques du Call Spread, les « Banques ») ont réalisé un placement privé de 30 357 140 actions correspondant au nombre d’actions sous-jacentes à la Vente à Terme à travers la constitution d’un livre d’ordre accéléré (l “ Offre ”). Les actions Bureau Veritas vendues par le biais de l’Offre sont empruntées par la Banque de la Vente à Terme sur le marché. Dans le cadre de l’Opération de Call Spread, les Banques du Call Spread ont acheté 5,4 millions d’actions offertes, afin de couvrir leurs positions.

Le règlement-livraison des actions relatives à l’Offre devrait avoir lieu le 14 mars 2025.

Conformément aux termes des Opérations, les actions sous-jacentes à la Vente à Terme détenues par Wendel ont été nanties en faveur de BNP Paribas. Wendel maintiendra, sous réserve du nantissement des actions, la pleine propriété des 30 357 140 actions et les droits de vote double associés jusqu’au règlement physique de la Vente à Terme (i.e., jusqu’au 17 mars 2028). Wendel réitère sa confiance dans la direction de Bureau Veritas et son plan stratégique LEAP|28.

Dans le cadre des Opérations, Wendel a conclu un engagement de conservation relatif à ses actions Bureau Veritas de 180 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison de l’Offre, sous réserve d’exceptions usuelles3.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP et d’Angelin & Co. ont agi en tant que conseils de Wendel.

Clifford Chance LLP a agi en tant que conseil des Banques.

Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel déclare :

« Wendel augmente immédiatement sa flexibilité financière et poursuit sa stratégie de diversification, grâce à une opération permettant de céder avec un terme de trois ans, environ un quart de ses titres Bureau Veritas. Cette vente à terme nous permet également de conserver une exposition significative à la croissance du cours de bourse de Bureau Veritas, ainsi que 26,5 % du capital et 41,2 % des droits de vote. Très confiants dans les perspectives de Bureau Veritas, que Wendel accompagne depuis 1995, nous continuerons à soutenir activement sa stratégie de création de valeur décrite dans son plan LEAP|28. »

1 Pro forma des Opérations annoncées et en prenant compte de la finalisation prochaine de l’acquisition de Monroe Capital.

2 Sur la base d’un capital social total de Bureau Veritas composé de 453 879 520 actions au 28 février 2025.

3 Ces exceptions incluant la possibilité pour Wendel de transférer des actions dans le cadre de l’exercice des obligations échangeables en actions Bureau Veritas à échéance 2026 et autres circonstances autorisées par les termes et conditions de ces obligations.

