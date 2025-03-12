Bitget 二月份继续加强社区举措，透明度报告亮点纷呈

维多利亚，塞舌尔, March 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 已发布其 2025 年 2 月透明度报告，标志着该公司在行业认可和生态系统增长方面又迎来了一个具有里程碑意义的月份。 在创新、战略业务决策和对可靠平台的强劲需求的推动下，Bitget 生态系统的扩张超出了预期。

二月初，Bitget 在《福布斯》享有盛誉的“最值得信赖的加密货币交易所”榜单中位列第八，进一步彰显了 Bitget 对安全性与透明度的执着追求。 这一认可，归功于 Bitget 为构建深受用户信赖、稳固可靠的平台所付出的不懈努力。 Bitget 为进一步加强全球布局，在保加利亚成功获得了虚拟资产服务提供商 (VASP) 许可，从而得以在欧盟的 MiCA 监管框架下扩展服务范围。

为庆祝成绩斐然的 2024 年，Bitget 向员工发放了总额高达 7,000 万美元的奖金。 这一创纪录的奖金额度不仅彰显了 Bitget 的强劲增长，也是对其团队为推动增长所付出努力的认可。 借助社区驱动的支持与创新，Bitget 宣布启动了新一轮 Bitget Builders 计划，并由其首席运营官 Vugar Usi Zade 来领导这一计划。

二月份，加密货币行业还发生了规模最大的黑客攻击事件，致使 Bybit 面临 15 亿美元的损失。 作为团结的象征，Bitget 伸出援手，通过划转资金来助其应对客户的提现请求。 Bitget 始终将安全措施和协作放在首位，坚定不移地致力于增进客户对加密货币行业的信任。

Bitget 持续取得令人瞩目的增长，其全球用户数量已突破 1 亿大关。 该平台日交易额高达 200 亿美元，现货和期货市场交易均十分活跃。 随着用户群体不断壮大，Bitget 高度重视安全性，其“保护基金”的价值保持在 6 亿美元，确保用户能够安心交易。

为扩展服务范围，Bitget 集成了 Callpay 服务，使南非用户可以直接使用南非兰特入金。 Bitget Wallet 推出了 USDT 质押计划，使用户能够赚取被动收入；此外，还推出了 BGB 链上质押，并集成了 Abstract Mainnet 以简化链上访问。

在一项关于中心化交易所流动性深度如何影响用户体验的研究中，Bitget 在流动性管理方面名列前茅。 Bitget 还发布了一份报告，介绍了其人工智能驱动的招聘举措，旨在改善招聘流程和候选人的质量。

在企业社会责任举措方面，Bitget 取得了长足的进展，启动了首个 Bitget 毕业生计划，旨在招募和培养下一代 Web3 人才。

通过战略性推进、扩大监管合规性以及专注于用户驱动型创新，Bitget 将持续为推动加密货币在全球范围内的加速发展做出贡献。 随着该公司的发展，其使命依然是为全球用户创建一个安全、透明且具有包容性的加密货币生态系统。

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关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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