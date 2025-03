Fingrid Oyj

Börsmeddelanden den 12 mars 2025 at 9:30 EET

En komplettering till Fingrid Oyj:s aktieägares nomineringsråds förslag till ordinarie bolagstämman 2025

Fingrid Oyj publicerade 31.1.2025 aktieägarnas nomineringsråds förslag till den ordinarie bolagsstämman 2025. Fingrid kompletterar det publicerade meddelandet på följande sätt:

Fingrids aktieägares nomineringsråd föreslår utöver de redan föreslagna styrelsemedlemmarna, att Eeva-Liisa Virkkunen väljs till ny styrelsemedlem för mandatperioden, som slutar vid följande ordinarie bolagstämma. Dessutom föreslås att Eeva-Liisa Virkkunen väljs till styrelsens ordförande.

Eeva-Liisa Virkkunen, ekonomie magister, finsk medborgare. Virkkunen är ordförande för Sotkamo Silver Oy:s styrelse, viceordförande för Länsirata Oy:s styrelse, viceordförande för Neova Oy:s styrelse, medlem i Robit Oyj:s styrelse. Dessutom fungerar hen som ordförande i alla de ovannämnda styrelsernas revisionskommitteér. Virkkunen kommer att avstå från sitt styrelsemedlemskap i Neova Oy.

Virkkunen har fungerat tidigare som ekonomidirektör på Metso Outotec Oyj/Metso Oyj under åren 2014–2020, som ekonomidirektör på Metso Minerals Oy under åren 2007–2014, som ekonomidirektör på Metso Automation Oy under åren 2002–2007, som ekonomidirektör på Oy Rettig Ab under åren 1999–2002, som ekonomidirektör på AB Sandvik Mining & Construction under åren 1998–1999, som ekonomidirektör på Tamrock Oy under åren 1995–1998 och som ekonomidirektör på Huhtamäki Oy Leaf Finland under åren 1992–1995.

Eeva-Liisa Virkkunen är oberoende i förhållande till bolaget och i förhållande till betydande aktieägare. Virkkunen har gett sitt samtycke till nomineringen.

Mer information om de medlemmar som föreslagits av Fingrids aktieägares nomineringsråd finns på bolagets webbplats. Aktieägarnas nomineringsråd förslag kommer att ingå i kallelsen till bolagsstämman.

Mer information:

Fingrid, direktör för juridiska ärenden, Marina Louhija

tel. 040 519 0627