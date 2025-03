NEQSOL Holding reconnu comme l’un des plus gros contribuables d’Azerbaïdjan

AMSTERDAM, 12 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quatre sociétés du portefeuille de NEQSOL Holding, un groupe international comptant plus de 25 millions de clients, opérant dans 11 pays et employant 12 000 personnes, ont été incluses dans la liste des 100 plus gros contribuables d’Azerbaïdjan pour l’année 2024, publiée par le service fiscal de la République d’Azerbaïdjan.

En 2024, les sociétés de NEQSOL Holding ont contribué à un total de 171,1 millions AZN (~ 60 millions USD) en paiements d’impôts au budget de l’État azerbaïdjanais, consolidant la position de la holding en tant que l’un des plus grands contribuables du pays.

« Outre ses contributions fiscales substantielles, NEQSOL Holding soutient activement le développement économique de l’Azerbaïdjan par le biais de stratégies commerciales durables, d’investissements à long terme, de création d’emplois et d’initiatives sociales visant au bien-être de la communauté. Ces réalisations réaffirment l’engagement de la holding en faveur de la transparence, de la croissance économique et de la responsabilité sociale des entreprises », a déclaré Yusif Jabbarov, PDG de NEQSOL Holding.

Parmi les principaux contribuables du portefeuille de la holding figurent Norm, Bakcell, Azerconnect Group, Nobel Energy Group (y compris Global Energy Solutions) et d’autres entreprises.

À propos de NEQSOL Holding

NEQSOL Holding est un groupe international d’entreprises opérant dans 11 pays dans les secteurs des télécommunications, de l’énergie, de la construction et de la haute technologie. La holding met l’accent sur l’expansion de sa présence en Azerbaïdjan et, tout en continuant à se développer, reste déterminée à contribuer au développement économique et social du pays. Pour plus d’informations, veuillez contacter : NEQSOL Holding

Contact médias : Neqsol@tiltonconsultancy.com