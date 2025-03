OBI Pharma reçoit le prix du « Candidat clinique ADC le plus prometteur à Taïwan »

TAIPEI, Taïwan, 12 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lors du congrès ADC Asia 2025, qui s’est déroulé aujourd’hui (12 mars) à Singapour, la société OBI Pharma (4174.TWO) a reçu le prix du « Candidat clinique ADC le plus prometteur à Taïwan ». Cette distinction s’inscrit dans la continuité de la reconnaissance d’OBI Pharma l’an dernier en tant que candidate aux World ADC Awards, où l’entreprise avait été sélectionnée parmi les huit meilleures sociétés pharmaceutiques internationales. Cette récompense met en lumière la reconnaissance croissante par l’industrie de l’expertise d’OBI Pharma dans le développement de conjugués anticorps-médicaments (« antibody-drug conjugate », ADC).

Ce prix est attribué par les Asia-Pacific Biopharma Excellence Awards (ABEA), qui distinguent les réalisations exceptionnelles dans le domaine du développement des ADC dans la région Asie-Pacifique, englobant la recherche, la conception, le bioprocédé, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les essais cliniques. L’ABEA a pour objectif d’encourager l’innovation constante dans ce domaine, afin d’élargir les options thérapeutiques pour les patients. La cérémonie de remise des prix s’est déroulée le soir du 12 mars au Sands Expo & Convention Centre de Singapour, dans le cadre du congrès ADC Asia 2025.

Le congrès ADC Asia 2025 a rassemblé plus de 300 experts et chercheurs de l’industrie venus de différentes régions pour discuter des avancées de la technologie des ADC et de leurs applications cliniques. Le 12 mars, la Dr Heidi Wang, PDG d’OBI Pharma, a été invitée à animer une table ronde d’experts intitulée « Bridging the Gap: From ADC Clinical Trials to Patient-Centric Outcome » (« Combler le fossé : des essais cliniques ADC aux résultats centrés sur le patient »). La session a réuni des leaders mondiaux de l’industrie pour explorer comment les données issues des résultats rapportés par les patients (PRO) peuvent être exploitées pour affiner la conception des essais cliniques et soutenir le rôle des équipes soignantes dans l’accompagnement des patients.

Dans l’après-midi, le Dr Heidi Wang a été invitée à donner une présentation lors de la session intitulée « Challenges and Opportunities of ADC Drug Development: Regulatory Considerations » (« Défis et Opportunités du Développement des Médicaments ADC : Enjeux Règlementaires »), où elle a abordé les considérations réglementaires mondiales liées au développement des médicaments ADC. Sa présentation a fourni une analyse détaillée des cadres réglementaires régissant les ADC en constante évolution à l’échelle internationale, tout en mettant en lumière les principaux défis entourant le développement et la fabrication des médicaments.

Le Dr Heidi Wang a souligné que la reconnaissance reçue à travers ce prix, ainsi que l’invitation à intervenir, témoignent de la reconnaissance internationale croissante des progrès réalisés par OBI Pharma dans le développement des ADC. Elle a mis en avant l’engagement de l’entreprise à collaborer avec ses pairs à travers le partage de connaissances et de partenariats, dans l’espoir de créer de nouvelles opportunités de coopération.

