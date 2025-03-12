浩鼎 荣获「台湾最具潜力 ADC 临床候选药物奖」

台湾台北, March 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今（3/12）在新加坡举行的「2025亚洲ADC大会」（ADC Asia Congress 2025）晚会宣布，台湾浩鼎生技（4174.TWO）荣获「台湾最具潜力 ADC 临床候选药物奖（Most Promising ADC Clinical Candidate in Taiwan）」；这是自去年底，与国际药厂共同入围「世界ADC大奖」全球前八强之后，浩鼎开发ADC（抗体药物复合体）新药的实力，再度获得国际专业领域肯定。

该奖项由亚太生技卓越奖（Asia-Pacific Biopharma Excellence Awards, ABEA）主办，ABEA 旨在表彰亚太地区对ADC从研发设计、生物制程、供应链管理到临床试验，卓越有成的产品或业者，以期激励该领域不断创新，提供患者更好的治疗选择。颁奖典礼于「2025亚洲ADC大会」举办期间、3/12 晚间，在新加坡 Sands Expo & Convention Centre 举行



「2025亚洲ADC大会」计有来自各地300 多名产业专家和学者出席，针对 ADC 技术创新与临床应用进行研讨。台湾浩鼎执行长王慧君博士12日中午，受邀主持「从 ADC 临床试验到以患者为中心的成果（Bridging the Gap: From ADC Clinical Trials to Patient-Centric Outcomes）」专家座谈会，与国际业界菁英讨论：在研发 ADC 过程中，如何从患者回馈（patient-reported outcomes, PROs）的成果，来优化临床试验设计，并提升专业团队对患者照护的角色。



紧接着，王慧君下午再度应邀于大会「ADC 药物开发的挑战与机会: 法规考量」专题中，就ADC药物开发相关的全球监管考量（Challenges and Opportunities of ADC Drug Development: Regulatory Considerations）发表演讲，解析当前各国对 ADC 监管的法规标准，及如何克服药品开发与生产制造过程中的关键挑战。



王慧君指出，不论是获奖或受邀演讲，都表示浩鼎在开发ADC的表现，已获得国际专业领域的瞩目；浩鼎不仅乐于与同业分享、交流开发经验，也盼望促成更多合作开发的机会。



陳祈宏 Derek Chen

台灣浩鼎公共事務處 資深主任 | Senior Supervisor of Public Affairs

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