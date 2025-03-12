浩鼎   榮獲「台灣最具潛力 ADC 臨床候選藥物獎」

台灣台北, March 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今（3/12）在新加坡舉行的「2025亞洲ADC大會」（ADC Asia Congress 2025 ）晚會宣布，台灣浩鼎生技（4174.TWO）榮獲「台灣最具潛力 ADC 臨床候選藥物獎 （Most Promising ADC Clinical Candidate in Taiwan）」；這是自去年底，與國際藥廠共同入圍「世界ADC大獎」全球前八強之後，浩鼎開發ADC（抗體藥物複合體）新藥的實力，再度獲得國際專業領域肯定。

該獎項由亞太生技卓越獎（Asia-Pacific Biopharma Excellence Awards, ABEA）主辦，ABEA 旨在表彰亞太地區對ADC從研發設計、生物製程、供應鏈管理到臨床試驗，卓越有成的產品或業者，以期激勵該領域不斷創新，提供患者更好的治療選擇。頒獎典禮於「2025亞洲ADC大會」舉辦期間、 3/12 晚間，在新加坡 Sands Expo & Convention Centre 舉行。

「2025亞洲ADC大會」計有來自各地300 多名產業專家和學者出席，針對 ADC 技術創新與臨床應用進行研討。台灣浩鼎執行長王慧君博士12日中午，受邀主持「從 ADC 臨床試驗到以患者為中心的成果 （Bridging the Gap: From ADC Clinical Trials to Patient-Centric Outcomes）」專家座談會，與國際業界菁英討論：在研發 ADC過程中，如何從患者回饋（patient-reported outcomes, PROs）的成果，來優化臨床試驗設計，並提升專業團隊對患者照護的角色。

緊接著，王慧君下午再度應邀於大會「ADC 藥物開發的挑戰與機會: 法規考量」專題中，就ADC藥物開發相關的全球監管考量 （Challenges and Opportunities of ADC Drug Development: Regulatory Considerations）發表演講，解析當前各國對 ADC 監管的法規標準，及如何克服藥品開發與生產製造過程中的關鍵挑戰。

王慧君指出，不論是獲獎或受邀演講，都表示浩鼎在開發ADC的表現，已獲得國際專業領域的矚目；浩鼎不僅樂於與同業分享、交流開發經驗，也盼望促成更多合作開發的機會。

陳祈宏 Derek Chen

台灣浩鼎公共事務處 資深主任 | Senior Supervisor of Public Affairs

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