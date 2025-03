Ressources Cerro de Pasco obtient l'approbation finale pour son inscription à la Bourse de croissance TSX

MONTRÉAL, 12 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cerro de Pasco inc. (CSE: CDPR) (OTCQB: GPPRF) (FRA: N8HP) (« CDPR » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu’elle a reçu l’approbation finale de la Bourse de croissance TSX (« TSXV ») pour l’inscription de ses actions ordinaires (les « Actions ») à la cote de la TSXV, à compter de la clôture des marchés le 13 mars 2025. Les Actions commenceront à être transigées à la TSXV à l’ouverture des marchés le 14 mars 2025. La Société a demandé à ce que ses Actions soient radiées de la cote de la Bourse des valeurs canadiennes (la « CSE »). Le dernier jour de négociation des Actions de la Société à la CSE sera le 14 mars 2025. Les Actions de la Société continueront d’être négociées à la TSX sous son symbole boursier actuel « CDPR ».

Les actions ordinaires de la Société continueront également d'être négociées sur l'OTCQB aux États-Unis sous le symbole « GPPRF » et sur la Bourse de Francfort sous le symbole « N8HP ».

Budget du programme de travail du Projet Metalurgista(1)

Comme indiqué dans le communiqué de presse de la Société en date du 4 mars 2025, CDPR a entrepris le programme de travail en deux phases sur la concession El Metalurgista, conformément aux recommandations du rapport technique intitulé « National Instrument 43-101 Concession El Metalurgista – Pasco, Peru », préparé pour la Société par CSA Global et daté du 15 mars 2021, avec une date d’effet au 31 août 2020 (le « Rapport Technique 2021 »). Le Rapport Technique 2021 peut être consulté sous le profil de l’émetteur de la Société sur www.sedarplus.ca.

Les recommandations du Rapport Technique 2021 comprenaient deux phases : la Phase 1, d’un montant de 508 000 $, et la Phase 2, d’un montant de 516 000 $, pour un total de 1 024 500 $. Ces montants couvraient le programme de vérification des données pour les « stockpiles » Excelsior ainsi que les programmes de forage et des tests métallurgiques des résidus de Quiulacocha.

En raison de l’ajout d’un programme géophysique et d’un programme environnemental, ainsi que du travail lié aux éléments associés à un rapport technique NI 43-101, et de l’augmentation des coûts due aux pressions inflationnistes depuis 2021, le budget de la Phase 1 a été mis à jour à 1 607 359 $, avec 620 000 $ du budget révisé restant à dépenser.

Les tests métallurgiques de la Phase 2 dépendront des résultats des travaux réalisés lors de la Phase 1, en particulier de l’étude géométallurgique et les tests métallurgiques. À ce stade, un programme de travail a seulement été planifié pour soutenir l’évaluation du potentiel de retraitement des résidus historiques de Quiulacocha, et le budget de la Phase 2 demeure inchangé. Les tests se concentreront sur la reproduction des résultats de la Phase 1 avec des échantillons de forage de la Phase 2 et sur la confirmation de la conception du processus.

(1) Kirkham Geosystems (2025). Reconciliation Report: El Metalurgista Project daté du 19 février 2025 avec une date effective du 31 décembre 2024

À propos de Ressources Cerro de Pasco Inc.

Ressources Cerro de Pasco se concentre sur le développement de son principal actif détenu à 100 %, la concession minière El Metalurgista, qui comprend des résidus minéraux riches en argent et des stocks extraits de plus d'un siècle d'activité de la mine à ciel ouvert de Ressources Cerro de Pasco, dans le centre du Pérou. L’approche de la Société à El Metalurgista implique le retraitement et l’assainissement environnemental des déchets miniers et la création de nombreuses opportunités dans le cadre d’une économie circulaire. Il s'agit de l'une des plus importantes ressources en surface au monde.

