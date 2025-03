Årsrapport for SKAKO 2024

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

GlobeNewswire

Faaborg, den 12. marts 2025

Selskabsmeddelelse nr. 3/2025



Efter et år præget af et meget usikkert europæisk marked kunne SKAKO ikke holde sin guidance i 2024, men forventer organisk vækst i omsætning og EBIT i 2025

2024 var kendetegnet ved et meget usikkert marked i Europa, hvor SKAKO havde et stærkt fokus på at sikre fundamentet for de kommende års vækst. Dette lykkedes med indgåelsen af de to store kontrakter på mere end 150 mio. kr. med OCP fra Marokko.

“I 2024 kunne vi desværre ikke levere den forventede vækst i omsætning og indtjening på grund af et meget usikkert og tøvende marked i Europa. Omsætning og indtjening lå således under vores forventninger for 2024, men vores asset light forretningsmodel viste sin værdi og vi leverede en solid EBIT margin på omkring 9%. Vi er meget stolte over, at vi lukkede året med en ordrebeholdning, der ligger 227% over sidste år på grund af de to store ordrer til OCP. Det er derfor med stor glæde, at vi nu for 2025 forventer en organisk vækst i omsætningen på 30-40% og en organisk vækst i EBIT på 20-40%” udtaler bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen.

Highlights for 2024

Omsætningen faldt med 4,3% på grund af et fald i plant sales på 7,5%, mens aftersales steg med 2,6%. Faldet i omsætningen var primært drevet af et fald i Fasteners på 15%, som var påvirket af usikkerhed og lav aktivitet i den europæiske bilindustri





SKAKO oplevede en rekordstor ordreindgang på 378 mio. kr på grund af de to store ordrer på mere end 150 mio kr. til OCP. Dette er en stigning på 59% i forhold til 2023. Dermed afsluttede 2024 med en ordrebeholdning på 203 mio.kr., hvilket er en stigning på 227% forhold til 2023.





Bruttoresultatet faldt med 2,5% som følge af den faldende omsætning, hvilket kun delvist blev opvejet af en stigning i bruttomarginen på 0,6pp som følge af den højere andel af aftersales med højere margin.





Resultat af primær drift (EBIT) faldt med 14% til 21,2 mio. kr. drevet af den lavere omsætning og højere salgsomkostninger til at understøtte den fremtidige vækst i navnlig Recycling.





faldt med 14% til 21,2 mio. kr. drevet af den lavere omsætning og højere salgsomkostninger til at understøtte den fremtidige vækst i navnlig Recycling. Årets resultat før ophørende aktiviteter faldt med 1,3% til 13,6 mio. kr.





Væsentlige hoved- og nøgletal for 2024 (1. januar til 31. december 2024) (DKK mio) 4. kvt. 2024 4. kvt. 2023 2024 2023 Nettoomsætning 60.506 70.897 237.438 248.159 Bruttofortjeneste 21.618 20.873 72.885 74.734 Bruttomargin 35.7% 29,4% 30,7% 30,1% Resultat af primær drift (EBIT) før special items 7.151 7.548 21.183 24.599 EBIT margin før special items 11.8% 10,6% 8,9% 9,9% Special items 0 0 0 1.934 Resultat af primær drift (EBIT) efter special items 7.151 7.548 21.183 22.662 EBIT margin efter special items 11.8% 10,6% 8,9% 9,1% Resultat af ophørende aktiviteter efter skat (1.006) 59.572 (2.591) 67.463 Resultat efter skat 3.151 71.903 11.009 81.237 Ordreindgang 50.389 60.732 378.059 237.551 Ordrebeholdning 202.563 61.942 202.563 61.942 Indtjening pr. aktie 1,00 23,32 3,51 26,34 Udbytte pr. aktie (foreslået) 2,50 5,00

Resultatet af Q4 2024

Omsætningen i den sidste del af Q4 faldt overraskende meget på grund af et tøvende marked og ordre i recycling, som blev skubbet til det nye år. Både omsætning og EBIT kom derfor under den seneste guidance fra den 8. november 2024.

Omsætningen faldt i Q4 2024 med 14,7% til 61 mio. kr. med fald i både plant sales og aftersales på henholdsvis 7,8% og 23,4%.





faldt i Q4 2024 med 14,7% til 61 mio. kr. med fald i både plant sales og aftersales på henholdsvis 7,8% og 23,4%. Ordreindgangen faldt i Q4 2024 med 17% til 50 mio. kr. Ordrebeholdningen ligger dog 227% over sidste år som følge af de to store ordrer til OCP.





faldt i Q4 2024 med 17% til 50 mio. kr. Ordrebeholdningen ligger dog 227% over sidste år som følge af de to store ordrer til OCP. Bruttofortjeneste steg i Q4 2024 med 3,6% til 22 mio. kr som følge af en stigning bruttomarginen på 6,3pp til 35,7%





steg i Q4 2024 med 3,6% til 22 mio. kr som følge af en stigning bruttomarginen på 6,3pp til 35,7% Resultat af primær drift (EBIT) faldt i Q4 2024 med 5,3% til 7,2 mio.kr. som følge af den lavere omsætning, der blev delvist opvejet af den højere bruttofortjeneste.





Udbytte

På baggrund af resultatet i 2024 og kapitalstrukturen i SKAKO A/S anbefaler bestyrelsen en udbytteudlodning på DKK 2,50 pr. aktie svarende til 72% af årets resultat før ophørende aktiviteterne og en samlet udbytteudlodning på DKK 7,9 mio. Med en aktiekurs på 81,2 kr. pr. 31. december 2024 svarer det til en udbytteprocent på 3,1%. Udbyttebetalingen vil være et behandlingspunkt på agendaen for den ordinære generalforsamling 24. april 2025.

Ex-udbytte dato: 24. april 2025

Optagelsesdato: 28. april 2025

Udbetalingsdato: 29. april 2025



Forventninger til 2025

På trods af usikkerheden om væksten i Europa forventes stærk vækst i både omsætning og resultat af primær drift (EBIT) før special items grundet de to store kontrakter med OCP i Marokko. Udviklingen i ordrebeholdningen har været meget positiv med en stigning på 227% ift. året før.

SKAKO’s forventninger til 2025:

Omsætning forventes at vokse organisk med 30-40%

Resultat af primære drift (EBIT) før special items forventes at blive 27-31 mio.kr.

Som følge af den geopolitiske uro og usikkerhed omkring væksten i Europa er forventningerne behæftet med en højere grad af usikkerhed end normalt.

Præsentation af årsrapporten for 2024

Fredag den 13. marts 2025 kl. 11.00-11.30 præsenterer SKAKO, i samarbejde med HC Andersen Capital, årsrapporten for 2024

Tilmelding kan ske via: https://www.inderes.dk/videos/skako-presentation-of-annual-results-for-2024

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40

Vedhæftede filer