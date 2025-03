Le Panthéon des sports canadiens reçoit l’annonce de financement fédéral pour préserver et célébrer l’héritage sportif canadien 

CALGARY, Alberta, 12 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Panthéon des sports canadiens est heureux de faire l’annonce d’un nouveau financement fédéral destiné à appuyer la préservation et la célébration de la riche histoire sportive canadienne. Cet investissement augmentera et améliorera les occasions de partager les histoires inspirantes des athlètes canadiens, tout en veillant à ce que leur héritage continue de motiver et d’inspirer les générations futures.

Dans le cadre de l’énoncé économique de l’automne 2024, le gouvernement fédéral a alloué des fonds pour que le Panthéon des sports canadiens améliore et élargisse sa programmation et ses opérations. Ces investissements fourniront aux Canadiens de plus amples occasions de connaître les réalisations et l’impact des héros sportifs canadiens, d’en apprendre davantage au sujet de l’excellence athlétique au Canada et de faire l’expérience du pouvoir rassembleur du sport.

« Nous sommes profondément reconnaissants de recevoir cet investissement et ravis de continuer à travailler avec le gouvernement fédéral pour inspirer et unir les Canadiens », a déclaré Cheryl Bernard, présidente et directrice générale du Panthéon des sports canadiens. « Nous ne nous contentons pas de préserver l’histoire, nous la rendons vivante grâce à des expositions numériques, des récits captivants et des nominations publiques à l’Ordre du Sport, célébrant ainsi le sport en tant que puissant moteur pour l’inclusion, le leadership et la fierté nationale. »

Situé à Calgary, le Panthéon des sports canadiens se consacre à célébrer les athlètes, les bâtisseurs et les pionniers qui ont façonné l’héritage sportif du Canada. Ce financement donnera vie à leurs récits de façons novatrices, assurant ainsi que leur impact continue d’inspirer les générations à venir.

À propos du Panthéon des sports canadiens

Le Panthéon des sports canadiens est un organisme de bienfaisance enregistré qui, depuis plus de 70 ans, joue un rôle essentiel au Canada à titre d’institution culturelle. À titre de seul musée national du sport au Canada, notre organisme a le mandat de célébrer les héros et les héroïnes du sport qui ont atteint l’apogée de leur carrière et qui vont « au-delà de la victoire » pour apporter une contribution exceptionnelle à notre société. Guidé par trois piliers principaux – conservation, éducation et leadership intellectuel – le Panthéon des sports canadiens remémore aux Canadiens pourquoi le sport est important.

Pour des informations additionnelles sur le Panthéon des sports canadiens, visitez le sportshall.ca , www.orderofsport.ca ou www.beyondthewin.ca .

Personne-ressource pour les médias :

Ruth Cowan

Engagement des partenaires / Assistante exécutive

Tél. : 403.776.1083

rcowan@cshof.ca