TIS Expande Tecnologia de Isolamento Sísmico para Proteger Data Centers na América Latina

SANTIAGO, Chile, March 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A TIS, líder global em sistemas de isolamento sísmico, está expandindo sua presença na América Latina ao levar sua tecnologia comprovada de resistência a terremotos para os data centers chilenos. Após implementações bem-sucedidas na Turquia, onde as soluções da TIS protegeram a infraestrutura crítica durante os devastadores terremotos de 2023, a empresa agora está fornecendo isoladores sísmicos avançados para três novos projetos de data center na Região Metropolitana de Santiago.

À medida que os riscos sísmicos aumentam para os data centers em todo o mundo, regiões como o Japão, Taiwan e a Costa Oeste dos EUA estão desenvolvendo soluções estruturais inovadoras para proteger a infraestrutura digital. O Chile, localizado em uma das zonas de maior atividade sísmica, está agora integrando tecnologias TIS para garantir a continuidade operacional em caso de eventos sismicos severos.

Proteção de Infraestruturas Crítica

Os isoladores sísmicos de pêndulo de fricção da TIS, amplamente utilizados nas regiões da Turquia propensas a terremotos, demonstraram alta eficácia na proteção de instalações essenciais, como hospitais, infraestrutura de transporte e instituições financeiras. Esses sistemas funcionam absorvendo choques sísmicos, reduzindo significativamente o movimento estrutural, evitando danos catastróficos aos equipamentos alojados nessas instalações e tornando-se uma solução vital para a mitigacao de impactos sísmicos nos data centers.

“A implementação do isolamento sísmico em estruturas leves, como os data centers, apresenta desafios específicos. No entanto, nossa tecnologia foi desenvolvida para atender às exigencias específicas desses projetos no Chile”, disse Uğurcan Özçamur, gerente geral da TIS.

“Nossos sistemas ja comprovaram sua eficácia na Turquia, garantindo a continuidade operacional de hospitais durante um dos recentes terremotos mais devastadores. Agora, estamos aplicando nossa expertise para fortalecer a resiliência sísmica do setor de data centers no Chile.”

América Latina busca reduzir o risco sísmico para o setor de data centers

A importância da infraestrutura resistente a terremotos foi destacada no início de 2024, quando terremotos de magnitude 7,6 e 7,2 atingiram o leste da Ásia. Enquanto as fábricas de semicondutores no Japão e em Taiwan - construídas com engenharia sísmica avançada - permaneceram praticamente inalteradas, os data centers no Chile agora se beneficiam de proteção semelhante por meio das soluções inovadoras da TIS.

A expansão da TIS no Chile segue suas bem-sucedidas implantações internacionais na Itália, Iraque, Azerbaijão e México, onde sua tecnologia foi usada em hospitais, universidades e instituições financeiras. Com três data centers já adotando as soluções de proteção sísmica da TIS no Chile e novos projetos planejados para 2025, a empresa se consolida como um dos principais players na protecao de infraestruturas críticas contra terremotos em escala global.

