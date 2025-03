TrueCommerce xChange fordobler satsningen på kanalpartnerrelationer i 2025

KØBENHAVN, Danmark, March 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, en global leverandør af konnektivitet, integration og omnichannel-løsninger til forsyningskæden og handelspartnere, delte i dag de seneste opdateringer til sit TrueCommerce xChange-kanalprogram. Siden lanceringen i januar 2023 har TrueCommerce xChange samlet mere end 340 partnere på verdensplan, og i 2024 voksede det globale kanalteam med 67 %.

"Nu, hvor vores team er fuldt bemandet, er vi forpligtet til at investere endnu mere tid og ressourcer i vores kanalpartnere. Det betyder, at vi skal udvide vores uddannelsesprogrammer – både om vores løsninger og vigtige brancheemner – samtidig med at vi øger samarbejdet om partnerledede medarbejder- og kundearrangementer," siger Jacques Vigneault, SVP of Global Channels hos TrueCommerce. "Vores fokus er på at styrke disse relationer for at skabe et problemfrit, gensidigt fordelagtigt partnerskab, der i sidste ende giver kunderne den bedst mulige oplevelse."

I 2025 øger TrueCommerce xChange-teamet sit engagement med partnere gennem et stærkt fokus på events og samarbejde. De øger deres tilstedeværelse ved partnerdrevne arrangementer og fælles salgsinitiativer for at styrke relationerne og skabe gensidig succes. Channel Development Representatives (CDR'er) er nu tilpasset specifikke Enterprise Resource Planning (ERP)-systemer, hvilket sikrer skræddersyet support og ekspertise, og de er yderligere integreret i disse ERP-fællesskaber, hvilket udvider mulighederne for uddannelse på lokale brugergruppemøder. Teamet opbygger også dybere forbindelser med globale systemintegratorer (GSI'er) og uafhængige softwareleverandører (ISV'er).

"TrueCommerce xChange viser et stærkt engagement i sine partnere ved at øge sit fokus på vores succes", siger Johnny Rask, Technical Manager, Strategic Solutions Northwest og TrueCommerce xChange-partner. "Vi får ekstra støtte, samarbejde og ressourcer, der er designet til at hjælpe os med at øge omsætningen og betjene vores kunder bedre."

TrueCommerce xChange er designet til at skabe partnerskaber, der skaber værdi gennem elektroniske dataudvekslingsløsninger (EDI) og e-faktureringsløsninger, og gør det muligt for partnernes kunder at overføre data problemfrit til deres handelspartnere via TrueCommerces netværk, der er forbundet med mere end en million virksomheder på verdensplan. Nogle af de vigtigste fordele ved TrueCommerce xChange-programmet omfatter:

Strømlinet ERP-integration – Kanalpartnere kan tilbyde deres kunder integration i førende ERP-systemer.

– Kanalpartnere kan tilbyde deres kunder integration i førende ERP-systemer. "Zero Touch-udrulning" – TrueCommerces EDI-løsning og omfattende globale forsyningskædenetværk muliggør integration og automatisering, hvilket fører til "zero-touch-udrulning." Denne automatisering strækker sig til markedspladser og handelspartnere og forbedrer den operationelle effektivitet.

– TrueCommerces EDI-løsning og omfattende globale forsyningskædenetværk muliggør integration og automatisering, hvilket fører til "zero-touch-udrulning." Denne automatisering strækker sig til markedspladser og handelspartnere og forbedrer den operationelle effektivitet. Ekspertisedrevne, administrerede tjenester – TrueCommerce tilbyder en fuldt administreret servicemodel, der overvåger projektplanlægning, implementering og den daglige EDI-drift, så kunderne kan fokusere på deres kerneforretningsaktiviteter.

TrueCommerce xChange-programmet omfatter tre partnerniveauer:

Elite-niveauet giver dedikerede salgsressourcer, adgang til vores partnerportal og partnerindholdsportefølje med uddannelse, marketing- og salgsmateriale samt muligheder for fælles marketingkampagner.

giver dedikerede salgsressourcer, adgang til vores partnerportal og partnerindholdsportefølje med uddannelse, marketing- og salgsmateriale samt muligheder for fælles marketingkampagner. TrueBlue-niveauet tilbyder alle fordelene ved Elite-niveauet samt særlig adgang til dedikerede marketing-, pre-sales- og integrationsressourcer, opsætning af TrueCommerce demomiljø og licensværktøj samt dybtgående træning.

tilbyder alle fordelene ved Elite-niveauet samt særlig adgang til dedikerede marketing-, pre-sales- og integrationsressourcer, opsætning af TrueCommerce demomiljø og licensværktøj samt dybtgående træning. Forhandlerniveauet er en eksklusiv betegnelse for vores bedst præsterende partnere, der har de stærkeste resultater med at levere værdi til kunderne gennem vores løsninger.

TrueCommerce xChange-partner Shannon Mullins, Microsoft MVP og CEO for A BC Consulting Group, tilføjede: "TrueCommerce xChanges engagement sikrer, at vi har den rette teknologi og ekspertise til at ruste vores kunder til fremtiden, hvilket skaber et win-win-partnerskab, der driver varig succes."

"I bund og grund tror vi på, at samarbejdspartnerskaber er rygraden i effektive løsninger til forsyningskæden. Min passion for at fremme disse relationer stammer fra, at jeg på første hånd har set, hvordan de driver forretningssucces – ikke bare for os, men for både vores partnere og kunder", tilføjer Vigneault.

Gennem programmet kan partnere tilbyde deres kunder hele spektret af TrueCommerces cloud-baserede løsninger til forsyningskæden, herunder EDI, integrerede e-handelsplatforme, markedspladsløsninger, fulfillment-teknologi og e-faktureringsløsninger. Du kan finde flere oplysninger om TrueCommerce xChange her.

Med mere end 25 års ekspertise og betroet partnerskab hjælper TrueCommerce virksomheder med at nå deres reelle forsyningskædepotentiale i dag, mens vi forbereder dem til fremtiden med vores integrations-agnostiske netværk. Det er grunden til, at tusindvis af virksomheder – fra små og mellemstore virksomheder til de globale Fortune 100, på tværs af forskellige brancher – stoler på os.

