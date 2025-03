Sogeclair: résultats annuels 2024

RESULTATS ANNUELS 2024

Chiffre d’affaires consolidé : 157,0 M€, +6,1% (ATCC : +5,9%)

EBITDA (1) = 16,6 M€, -0,6%

Résultat Net = 6,1 M€, +29,8%

Dividende = 0,96 € par action, +2,1%

Blagnac, France, le 12 mars 2025, après séance de cotation.

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre publie ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2024. SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth à Paris.

Le Conseil d’Administration réuni le 10 mars 2025 a arrêté les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2024. Les procédures d’audit sur les comptes annuels ont été effectuées.

L’ensemble des soldes intermédiaires de gestion, avec un EBITDA à 10,5% du chiffre d’affaires qui se maintient à 16,6M€, un résultat opérationnel à 4,5% du chiffre d’affaires en légère amélioration à 7,1M€ et un résultat net à 3,9% du chiffre d’affaires en croissance à 6,1M€, sont en ligne avec l’exécution du plan SOGECLAIR 2030.

en M€ 2024 2023 Variation

2024 / 2023 Chiffre d’affaires 157,0 148,0 +6,1% EBITDA (1) 16,6 16,7 -0,6% En % du CA 10,5% 11,3% Résultat opérationnel 7,1 6,9 +2,8% En % du CA 4,5% 4,6% Résultat Net 6,1 4,7 +29,8% Dont part du groupe 4,4 3,1 +42,9%

(1) résultat opérationnel – autres produits et charges opérationnels + dotations aux amortissements et provisions opérationnelles

FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE :

Nomination d’une Directrice des Ressources Humaines Groupe par promotion interne (septembre 2024).

Obtention de la qualification Gold Air Cyber de Boost-Aerospace (août 2024).

Déploiement du plan de transformation digitale du groupe avec notamment un outil de gestion des compétences.

Mise en place d’un plan d’action correctif sur l’activité ferroviaire.

Amélioration de la situation des grands simulateurs automobiles.

Réalisation d’un second bilan carbone (scope 1, 2 et 3) et couvrant 69% du chiffre d’affaires, intégrant les plus gros sites de production des filiales réalisé au sein du groupe intégré à l’URD en avril 2025.

Par zone géographique : dans le cadre de l’organisation ONE SOGECLAIR, la performance mesurée ci-dessous correspond à la localisation de nos filiales par zone géographique et non selon la situation géographique de nos clients.

en M€ (évolution 24/23 en %) Europe Afrique Amérique Asie

Pacifique Chiffre d’affaires 111,1 (+2,4%) 40,8 (+22,3%) 5,1 (-17,3%) EBITDA 9,2 (-21,8%) 5,4 (+112,8%) -0,9 (-185,7%) Résultat opérationnel 4,7 (-24,6%) 4,0 (+319,1%) -1,8 (-721,7%)

Les écarts sont dus à la société holding et aux arrondis

La zone Amérique du Nord a poursuivi son développement et a amélioré sa rentabilité. La zone Europe a cru légèrement mais a souffert en termes de rentabilité, tout comme l’Asie-Pacifique. Plusieurs actions (réduction des coûts de structure, meilleure sélectivité des affaires, accompagnement des équipes via la digitalisation, …) ont été récemment engagées au niveau du Groupe et devraient porter leurs fruits au cours des prochaines années.

Par Activité :

en M€ (évolution 24/23 en %) Engineering Solutions Chiffre d’affaires 76,4 (+1,8%) 80,6 (+10.5%) EBITDA 5,5 (+23.9%) 8,2 (-25,2%) Résultat opérationnel 4,4 (+29.4%) 2,4 (-39,7%)

La holding a généré un EBITDA de +2,9M€ et un résultat opérationnel de +0,3M€ en amélioration respectivement de +1,6M€ et de +0,8M€

Les écarts sont dus à la holding et aux arrondis

POINT D’ACTIVITES

BU Engineering, une nette amélioration de la rentabilité

Le Chiffre d’Affaires de la BU a connu une croissance modérée de près de 2% pour atteindre 76,4 M€ en 2024.

Cette performance provient essentiellement du marché de l’aviation d’affaires alors que l’aviation commerciale se maintient malgré l’absence de développements de nouveaux programmes.

L’EBITDA s’est nettement amélioré de près de 23,9% par rapport à 2023 grâce notamment au développement des activités en Amérique du Nord et une meilleure diversification des affaires en Europe.

Pour rappel, la BU Conseil a été intégrée à la BU Engineering afin d’accroitre les synergies entre ces 2 divisions.

BU Solutions, portée par les équipements en attendant la simulation

Le Chiffre d’Affaires de la BU a connu une croissance significative de plus de 10% pour atteindre 80,6 M€.

Les activités de production d’équipements tirent la croissance et la rentabilité de cette BU, portées notamment par la montée en cadence de l’aviation commerciale et la très bonne tenue des aménagements d’intérieur d’avion. Cette bonne performance industrielle est matérialisée par des indicateurs d’« On-Time Delivery » et d’« On-Quality Delivery » qui se maintiennent à des niveaux élevés.

Les activités de simulation pèsent sur la rentabilité du Groupe.

Un plan de contrôle de nos coûts a été mis en place en Australie sur les activités ferroviaires et l’amélioration de la situation des grands simulateurs pour la partie automobile devraient permettre de limiter les pertes en 2025 et de retrouver la profitabilité en 2026. De plus, la reconstitution en cours du carnet de commandes devrait permettre une meilleure absorption de nos coûts.

STRUCTURE FINANCIERE :

GEARING en forte amélioration

Avec des Fonds Propres à 64,0M€, la structure financière est très solide.

L’endettement s’établit à 3,3M€ hors IFRS 16 (contre 12,2M€ en 2023) soit un gearing en nette amélioration à 5,21% (contre 19,53% en 2023) et à 11,6M€ après IFRS 16 (contre 22,4M€ en 2023).

L’amélioration provient de la diminution du BFR (en baisse de 2,4M€) grâce à sa bonne gestion en fin d’exercice.

L’exercice est marqué par la fin du remboursement des aides sociales liées au Covid (initialement de 12,8M€).

La trésorerie disponible est de 19,5 M€.

PROPOSITION DE DIVIDENDE : 0,96€

Le conseil d’administration du 10 mars 2025 a décidé de proposer à l’Assemblée Générale du 15 mai 2025, un dividende de 0,96€ par action en progression de 2,1%.

PERSPECTIVES :

La nouvelle gouvernance de SOGECLAIR, Alexandre Robardey, Président du Conseil, et Philippe Brel, Directeur Général, est confiante pour la poursuite de la croissance profitable en 2025.

La BU Engineering va pouvoir s’appuyer sur de solides perspectives pour 2025 résultant de sa bonne dynamique commerciale et prévoit de poursuivre ses gains de parts sur le marché porteur de l’aviation d’affaires.

La BU Solutions va poursuivre l’exécution de son plan de redressement initié en 2024. Le renforcement de ses équipes commerciales a permis de développer le pipe commercial l’an dernier et devrait porter ses fruits en 2025. Une mise en synergie de nos expertises en simulation devrait également permettre une maîtrise de nos coûts sur les projets et une meilleure valorisation de nos plans de R&D.

Le Groupe va poursuivre le déploiement de son plan de transformation digitale au cours de l’année 2025 qui accompagnera les équipes au quotidien en facilitant l’exécution de certaines tâches et permettra également une meilleure captation des talents.

L’innovation, ADN de l’entreprise, se renforce avec notamment l’installation d’une usine de fabrication additive (poudres métalliques) sur notre site de Toulouse, pour des applications de solutions innovantes, dans le courant de l’exercice 2025.

En parallèle, SOGECLAIR s’est engagé depuis 2023 dans la mise en œuvre d’une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (R.S.E.) qui implique l’ensemble des équipes. Le nouveau bilan carbone intégrant les plus gros sites de production sera publié dans le prochain Rapport Extra-Financier en avril 2025.

De même, notre présence renforcée au salon international de l’aéronautique et de l’espace (salon du Bourget du 16 au 22 juin) permettra la mise en valeur de nos expertises et innovations auprès de nos clients existants et de nos prospects.

Prochain communiqué : chiffre d’affaires 1er trimestre 2025, le 30 avril 2025 après Bourse

A propos de SOGECLAIR

Fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, Sogeclair apporte ses compétences en ingénierie et fabrication de haute qualité aux secteurs de pointe : aéronautique, aérospatial, automobile, ferroviaire et défense. Accompagnant ses clients et partenaires depuis la conception et la simulation jusqu’à la fin de vie du produit, à travers toute la chaîne de fabrication et la mise en service, les collaborateurs sont répartis dans le monde entier afin d’offrir un support de qualité et de proximité à tous ses clients.

SOGECLAIR est cotée sur Euronext Growth Paris – Indice Euronext® Family Business -Code ISIN : FR0000065864 (Reuters SCLR.PA – Bloomberg SOG.FP)

Contacts : Alexandre ROBARDEY, Président du Conseil d’Administration de SOGECLAIR / Philippe BREL, Directeur Général de SOGECLAIR / www.sogeclair.com / +33(0)5 61 71 71 01

Contact presse : Charlène CHAIX / Assistante de direction / charlene.chaix@sogeclair.com / +33(0)5 61 71 71 01

Pièce jointe