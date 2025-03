S&P relève la perspective de Fnac Darty à « stable » et confirme la notation BB+, Succès de la renégociation et de l’allongement des maturités des lignes de crédit non tirées RCF et DDTL

Ivry-sur-Seine, 12 mars 2025

Standard & Poor’s relève la perspective de Fnac Darty à « stable » et confirme la notation BB+

Succès de la renégociation et de l’allongement des maturités des lignes de crédit non tirées RCF et Delayed Drawn Term Loan (DDTL) de 2 ans additionnels, à mars 2030

Standard & Poor’s a relevé la perspective de Fnac Darty à stable, contre négative auparavant, et a confirmé la notation BB+ du Groupe.

Cette révision repose sur la solidité des performances opérationnelles, le renforcement de la position concurrentielle du Groupe grâce notamment à l’acquisition d’Unieuro et une politique financière prudente et maîtrisée.

Fnac Darty a par ailleurs obtenu l’accord à l’unanimité de ses banques pour étendre la maturité de sa ligne de crédit renouvelable RCF et sa ligne de crédit DDTL, d’un montant cumulé de 600 millions d’euros, de mars 2028 à mars 2030, avec l’ajout de deux options d’extension d’un an chacune, à mars 2031 et mars 2032, exerçables à la demande du Groupe et sous approbation des prêteurs.

De plus, certains termes et conditions de ces lignes de crédits ont été modifiés afin notamment de refléter le nouveau profil du Groupe à la suite de l’acquisition d’Unieuro.

Aucune des deux lignes de crédit n’est tirée à date.

Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur Financier de Fnac Darty, a déclaré : « Le relèvement de la perspective de Fnac Darty par S&P de négative à stable reflète la pertinence de la transformation de notre Groupe, soutenue par l’acquisition d’Unieuro, et de sa stratégie financière. Cette dernière est renforcée par le succès de la renégociation de nos lignes de crédit non tirées qui témoigne de la confiance de nos partenaires bancaires et de la gestion prudente et proactive des maturités de nos lignes de financement. »

