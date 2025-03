Haffner Energy annonce la signature par H2 bois SA d’un contrat essentiel à la réalisation d’une unité de production d’hydrogène, d’électricité et de biochar à partir de biomasse en Suisse

Vitry-le-François, France – 12 mars 2025, 18h00 (CET)

Première retombée de l’entrée en production d’hydrogène vert de qualité mobilité sur le site de Marolles (Marne, Région Grand Est).

Première étape décisive pour la réalisation d’une unité de production de 720 kg/jour d’hydrogène, d’électricité et de biochar à partir de biomasse sur le site de Glovelier (Jura Suisse) dont la mise en service est attendue en juillet 2026.

Après l’entrée en production réussie d’hydrogène vert sur son site de Marolles (Marne, Grand Est), Haffner Energy (ISIN : FR0014007ND6 – Mnémonique : ALHAF) annonce la signature, par H2 bois SA, d’un premier contrat, étape essentielle à la réalisation du projet H 2 bois sur son site de Glovelier (Jura Suisse).

Un premier contrat, étape essentielle à la réalisation du projet H 2 bois

La signature de ce premier contrat concrétise les discussions engagées avec la société H 2 bois SA créée par le Groupe Suisse Corbat et ses partenaires Planair et Romande Energie, co-actionnaires de la société H 2 bois SA créée pour développer et exploiter des projets de production d’hydrogène, d’électricité et de biochar à partir de biomasse.

En particulier, ce premier contrat est essentiel à la réalisation du projet H 2 bois consistant en l’installation, sur le site du Groupe Corbat à Glovelier (Jura Suisse), d’une unité de production d’hydrogène, d’électricité et de biochar à partir de biomasse issue de l’industrie du bois, destinée à alimenter les besoins des industriels locaux actuellement consommateurs d’hydrogène fossile, et décarboner les mobilités. Cette unité, dont la mise en service est attendue en juillet 2026, représenterait pour Haffner Energy un montant global de commandes qui pourrait atteindre 8.3 M€ en incluant les options.

Cette unité, assortie de l’ensemble des équipements et auxiliaires, est dimensionnée pour assurer une production d’hydrogène de 30 kg/h. L’hydrogène produit sera distribué sur place ou enlevé pour des applications industrielles et de mobilités. L’électricité produite sera injectée dans le réseau électrique. Le biochar, co-produit de la production du syngaz (gaz de synthèse) dont l’hydrogène est issu et véritable puits de carbone, sera utilisé pour l’enrichissement de compost et l’amendement des sols.

Une emprise foncière déjà sécurisée et des travaux de raccordement aux clients hydrogène lancés

Tel qu’annoncé publiquement, le site de distribution est prévu aux abords de l’autoroute A16, facilitant ainsi l’accès aux véhicules. Il est situé dans une zone industrielle à proximité de consommateurs établis d’hydrogène fossile. L’hydrogène y sera acheminé depuis le site de production par pipeline sur un tracé d’environ 1 km via la nouvelle zone d’activités (ZAM 2), susceptible d’accueillir de nouvelles entreprises consommatrices d’hydrogène vert.

A la date de la signature de ce premier contrat, le permis de construire a été obtenu et les travaux liés à la construction du pipeline ont débuté.

L’entrée en production d’hydrogène vert à Marolles : élément déclencheur pour la signature de ce premier contrat

Comme annoncé à l’occasion des résultats semestriels, cette étape technologique franchie permet à Haffner Energy d’accélérer les discussions commerciales avec différents partenaires intéressés par ses technologies disruptives de thermolyse et de gazéification de la biomasse. Elle a ainsi constitué l’élément déclencheur pour finaliser la signature de ce premier contrat. La signature de ce contrat accroit les perspectives de la société sur un marché de l’hydrogène prometteur en dépit de la lenteur de son démarrage.

« Nous sommes ravis d’avoir franchi cette étape essentielle avec les sociétés suisses Corbat, Planair et Romande Energie. Tel que nous l’anticipions, la production d'hydrogène de qualité mobilité se révèle un catalyseur déterminant. Cela démontre en effet que notre procédé technologique Hynoca® tient ses promesses, ce qui devrait changer la donne d’un écosystème hydrogène dont le véritable décollage n’a toujours pas eu lieu. Cela faisait longtemps que nous attendions cela, et la mise à disposition du site de Marolles nous permet enfin de produire de l’hydrogène super vert à partir de biomasses solides. », déclare Philippe Haffner, Co-fondateur et Président-Directeur Général de Haffner Energy.

Pour en savoir plus

Sur le site de Marolles : communiqué de presse et dossier de presse du 22 novembre 2024





À propos de Haffner Energy



Haffner Energy est une entreprise française qui fournit des solutions pour la production de carburants renouvelables compétitifs. Forte de 32 ans d'expérience dans la conversion de la biomasse en énergies renouvelables, elle a développé des technologies propriétaires innovantes de thermolyse et de gazéification de la biomasse qui permettent de produire du gaz, de l'hydrogène et du méthanol renouvelables ainsi que du Carburant d’Aviation Durable (SAF). L'entreprise contribue également à régénérer la planète, par la co-production de CO 2 biogénique et de biocarbone (ou char/biochar).

Haffner Energy est cotée sur Euronext Growth (ISIN code : FR0014007ND6 – Ticker : ALHAF).

À propos de H 2 bois SA

La société H 2 bois SA, détenue majoritairement par le Groupe Suisse Corbat a été fondée conjointement en juin 2021 par le Groupe familial Corbat, spécialiste de la valorisation optimale et durable du bois, et le bureau d’études Planair, ingénieurs de la transition énergétique. Depuis le 1er janvier 2025, elle a été rejointe par Romande Energie, entreprise Suisse de production, de distribution et de commercialisation d'énergie, en qualité d’actionnaire minoritaire. H 2 bois SA a pour ambition de réaliser la première installation en Suisse de production d’hydrogène vert, d’électricité et de biochar à partir de résidus de bois produit localement, décomposé en molécules de carbone et d’hydrogène par un procédé de thermolyse. Cet hydrogène produit de manière locale et durable suscite un grand intérêt de la part d’acteurs régionaux, issus principalement de l’industrie. Le bilan énergétique négatif en CO 2 est rendu possible grâce à des technologies innovantes, mais aussi par l’utilisation de sous-produits de l’exploitation forestière et de l’industrie du bois.

Contact investisseurs

investisseurs@haffner-energy.com

Contact presse

Laetitia MAILHES

laetitia.mailhes@haffner-energy.com

+33 (0) 6 07 12 96 76

Pièce jointe