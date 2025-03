Tonner Drones annonce un flux de trésorerie positif significatif

Schiltigheim, le 13 mars 2025 à 8h00, Tonner Drones (la « Société ») a le plaisir d'annoncer une mise à jour financière, suite à de nombreuses demandes de conversion de la part de détenteurs de warrants cotés et non cotés.

Flux de trésorerie de plus de 2 000 000 €.





Remboursement de la dette financière d'un million d'euros.





Trésorerie et équivalents de trésorerie de plus de 1 750 000 € (après remboursement de la dette d'un million d'euros).





Plus de 80 % de la dette restante est désormais détenue par le CEO et le président du conseil d'administration, également actionnaire de référence de Tonner Drones.





Après avoir contacté les détenteurs de warrants non cotés, ils ont indiqué avoir vendu la grande majorité des actions reçues. Les notifications Euronext sont souvent publiées avec un certain retard et les actions mentionnées dans ces notifications sont souvent négociées plus tôt. Il est conseillé aux investisseurs de consulter le site web de Tonner Drones, où la Société suit l'évolution du capital social. 55 % des bons de souscription non cotés ont déjà été convertis, tandis que les 45 % restants sont détenus par les deux actionnaires de référence, dont CEO van den Ouden.





CEO est l'actionnaire de référence de la Société après avoir acquis 20 millions d'actions sur le marché en novembre, décembre et janvier. Il n'a pas vendu d'actions et n'a pas l'intention d'en vendre. Van den Ouden a indiqué qu'il renonçait à ses frais de gestion pour l'année 2025.





Tonner Drones avait déjà finalisé la phase de réorganisation et de refinancement de la société en 2024. Les coûts ont été considérablement réduits et la dette restructurée. Grâce à une trésorerie nettement renforcée et à un endettement réduit et simplifié, Tonner Drones est désormais en excellente position pour exécuter ses plans stratégiques, tels que publiés dans les récents communiqués de presse et questions-réponses.





Tonner Drones souligne à nouveau que, depuis son arrivée, l'entreprise s'est opposée à tout instrument à prix variable, comme les ‘Equity Lines’. La suppression de ces instruments a été obtenue, même lorsque l'entreprise était en difficulté financière. C'était l'objectif principal du CEO, qui a largement soutenu financièrement cette stratégie pour y parvenir.

« Nous nous efforçons de limiter la dilution autant que possible », a déclaré Diede van den Ouden, CEO. « Cependant, l'émission de bons de souscription d'actions a été annoncée dès août et octobre 2024. Il s'agissait d'une mesure équitable permettant aux actionnaires de recapitaliser l'entreprise eux-mêmes et de renforcer leur position. Je tiens à remercier tous les actionnaires historiques et actuels pour la confiance qu'ils ont accordée et ont accordée à la direction, qui a permis le redressement de l'entreprise. Nous souhaitons renforcer la croissance de l'entreprise et créer de la valeur pour les actionnaires. »

A propos de Tonner Drones : Tonner Drones développe des technologies pour le secteur de la logistique. Tonner Drones détient des participations importantes dans certains fabricants de drones français prometteurs tel que Elistair et Donecle. La stratégie de Tonner Drones consiste à accroître la valeur de ses participations dans ces sociétés par une gestion active des actifs. Des revenus supplémentaires peuvent être générés grâce aux redevances sur les brevets détenus par Tonner Drones. Tonner Drones n’envisage pas de posséder une usine ; cependant, elle est déterminée à conserver la R&D pour ses produits et systèmes en France.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

Plus d’informations sur : www.tonnerdrones.com / contact@tonnerdrones.com

Communication financière : investors@tonnerdrones.com

Avertissement

Concernant les mérites de toute transaction ou la prise de toute décision d'investissement. Il ne constitue ni n'inclut aucune confirmation ou engagement de la part de Tonner Drones (ou de toute autre personne) concernant la valeur actuelle ou future des activités de TonnerDrones, de ses titres, de ses filiales ou de tout autre actif de TonnerDrones. Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les convictions et les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles elles reposent, des déclarations concernant des plans, des objectifs, des intentions et/ou des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations et des services futurs et le développement de produits, ainsi que des déclarations concernant des performances ou des événements. Ces déclarations sont généralement identifiées par les termes "s'attendre à", "anticiper", "croire", "avoir l'intention de", "estimer", "planifier", "projeter", "pouvoir", "devoir" ou la forme négative de ces expressions et d'autres expressions similaires. Ces déclarations ne garantissent pas les performances futures et sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses concernant TonnerDrones et ses filiales et investissements, les tendances de leurs activités, les dépenses d'investissement et les acquisitions futures, les développements relatifs aux passifs éventuels, les changements dans les conditions économiques mondiales ou les principaux marchés de TonnerDrones, les conditions concurrentielles du marché et les facteurs réglementaires. La réalisation de ces événements est incertaine ; leur issue pourrait s'avérer différente de celle envisagée aujourd'hui, ce qui est susceptible d'affecter de manière significative les résultats escomptés. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux anticipés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse est faite à la date du présent communiqué de presse. Sauf si la loi applicable l'exige, TonnerDrones ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les déclarations prévisionnelles en tenant compte de nouvelles informations ou d'événements futurs.

