Cegedim Business Services obtient le renouvellement de sa reconnaissance ISAE 3402 Type II, gage d'excellence et de maîtrise des risques

Boulogne-Billancourt, France, le 13 mars 2025 - Cegedim Business Services, filiale du Groupe Cegedim et spécialiste des solutions digitales pour les fonctions finance, achats et RH, annonce le renouvellement de sa reconnaissance ISAE 3402 Type II. Cette certification internationale atteste de la robustesse et de l'efficacité de son dispositif de contrôle interne, confirmant ainsi son engagement envers ses clients en matière de sécurisation et de fiabilisation des processus.

Un renouvellement qui illustre une expertise confirmée

L’obtention et le renouvellement de la reconnaissance ISAE 3402 Type II ne sont pas de simples formalités, mais le fruit d’un engagement fort et d’une mobilisation continue des équipes de Cegedim Business Services.

Elle repose sur un processus rigoureux d’évaluation mené sur une année complète, durant lequel les collaborateurs ont dû démontrer leur expertise, leur rigueur et leur capacité à mettre en œuvre des contrôles internes robustes et efficaces. Chaque activité, qu'il s'agisse de la gestion de la paie, de la facturation ou encore des flux de données de santé, a été scrupuleusement analysée et auditée par un organisme indépendant pour garantir une conformité sans faille aux standards internationaux.

Ce renouvellement confirme ainsi que la maîtrise des risques et la transparence opérationnelle sont des prérequis incontournables au sein de Cegedim Business Services, attestant à ses clients d’une fiabilité et d’une excellence constantes dans la gestion de leurs processus critiques.

Une couverture transversale sur l’ensemble des activités de Cegedim Business Services

Ce renouvellement concerne l’ensemble des solutions digitales opérées par Cegedim Business Services, qui accompagnent au quotidien les entreprises dans l’optimisation et la sécurisation de leurs processus clés :

• Gestion de la paie et ressources humaines : à travers son outil Teams RH et ses prestations externalisées, Cegedim Business Services permet aux entreprises d’optimiser et d’automatiser la gestion de la paie tout en assurant la conformité réglementaire et la fiabilité des opérations RH.

• Facturation et achats : en assurant la gestion des flux de factures interentreprises avec SY business, Cegedim Business Servicesapporte une solution complète de dématérialisation et de sécurisation des flux de facturation, contribuant à la réduction des erreurs, à l’amélioration des délais de traitement et à une meilleure maîtrise des coûts.

• Secteur de la santé : avec le dispositif TPO, Cegedim Business Services permet la conformité des relations entre professionnels de santé et laboratoires pharmaceutiques, en assurant la transparence et la traçabilité des interactions conformément aux réglementations en vigueur.

Grâce à cette reconnaissance renouvelée, Cegedim Business Services renforce la confiance de ses clients avec un dispositif de maîtrise des risques fiable et conforme aux plus hauts standards internationaux.

« Ce renouvellement de la reconnaissance ISAE 3402 Type II témoigne de notre engagement constant envers nos clients. Il leur prouve que nos processus sont non seulement encadrés par un dispositif de contrôle interne performant, mais aussi audités et validés par des experts indépendants », déclare Sébastien Vugier, Directeur de la Transformation et de la Stratégie des Offres chez Cegedim Business Services.

A propos de Cegedim Business Services :

Cegedim Business Services accompagne depuis plus de 30 ans toutes les entreprises, dont les acteurs de l’écosystème santé, dans leurs enjeux grâce à des solutions digitales d'optimisation des processus de facturation, achats, paie et performance RH. Au quotidien, ce sont plus de 2 000 collaborateurs engagés auprès de leurs clients pour leur permettre de se recentrer sur leur cœur de métier, et être un acteur de référence en France et à l’international de la transformation digitale et de la performance des fonctions finance, achats et RH.

Pour en savoir plus : www.cegedim-business-services.com

Et suivez Cegedim Business Services sur X : @CegedimBS et LinkedIn

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

