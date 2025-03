Delårsrapport 1. kvartal 2024/25

Roblons omsætning og resultat i regnskabsårets første kvartal af 2024/25 blev realiseret på det forventede niveau

Bestyrelsen for Roblon A/S har i dag godkendt delårsrapporten for de første 3 måneder af regnskabsåret 2024/25.

Resumé

Koncernomsætningen i 1. kvartal 2024/25 blev 51,1 mDKK mod 54,0 mDKK i samme regnskabsperiode sidste år. Der har været fremgang i omsætningen indenfor produktgruppen Composite, mens der har været en tilbagegang i FOC produktgruppen. Koncernomsætningen er realiseret på niveau med ledelsens forventninger.

Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) for 1. kvartal 2024/25 blev 6,7 mDKK (4,0 mDKK), og resultat af primær drift (EBIT) blev 3,0 mDKK (-0,3 mDKK). Det realiserede resultat er på niveau med ledelsens forventninger.

Resultat efter skat for fortsættende og ophørende aktiviteter for 1. kvartal 2024/25 blev 2,3 mDKK (-8,8 mDKK).

Ledelsen har i selskabsmeddelse nr. 4 dateret den 27. februar 2025 orienteret om, at frasalgsprocessen af Roblons amerikanske datterselskab trækker ud, og at ledelsen forventer, at afslutningen af frasalgsprocessen vil kunne ske inden udgangen af juli 2025.

Udvalgte hoved- og nøgletal for 1. kvartal 2024/25

Koncernens ordretilgang blev 86,7 mDKK (63,7 mDKK)

Koncernens ordrebeholdning var pr. 31. januar 2025 88,5 mDKK (75,9 mDKK)

Nettoomsætningen blev 51,1 mDKK (54,0 mDKK)

Bruttomargin blev realiseret til 60,6% (55,4%)

Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) blev 6,7 mDKK (4,0 mDKK)

Resultat af primær drift (EBIT) blev 3,0 mDKK (-0,3 mDKK)

Finansielle poster, netto blev 1,5 mDKK (-1,1 mDKK)

Resultat af fortsættende aktiviteter før skat blev 4,6 mDKK (-1,4 mDKK)

Resultat af ophørende aktiviteter efter skat blev -1,3 mDKK (-7,4 mDKK)

Pengestrømme fra driftsaktiviteter blev -6,9 mDKK (-10,2 mDKK)

Forventningerne til 2024/25 fastholdes

Ledelsen fastholder efter første kvartal af 2024/25 de tidligere udmeldte forventninger om:

En omsætning på 210-240 mDKK

Et resultat af primær drift før af- og nedskrivninger (EBITDA) og før særlige poster på 30-40 mDKK

Et resultat af primær drift (EBIT) før særlige poster på 16-26 mDKK





Særlige poster i forbindelse med omkostninger ved frasalg af datterselskab forventes af være i niveauet 2,5 – 4 mDKK.

Vedhæftet fil